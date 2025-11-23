µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤à¡Èº¸ÏÓ¤Î¶¥Áè·ã²½¡É¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡õ»³¾ëµþÊ¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È´¤±¤ë·ê¤è¤ê¤âÊä¶¯¤·¤¿¤â¤Î
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews zero¡Ù¤Ç21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤êºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë·ê¤¬¤¢¤¯¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µð¿Í¤Ï1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤ÇÅê¼ê¤¬¤º¤é¤ê¡£1°Ì¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¿Íº¸ÏÓ¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê(ºíµÜÀ½ºî½ê)¡¢2°Ì¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Î±¦ÏÓ¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê(Áá°ðÅÄÂç)¡¢3°Ì¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¤Î»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê(°¡ºÙ°¡Âç)¤ò»ØÌ¾¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸åÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤Í¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤â¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Åê¼ê³ÍÆÀ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼3¿Í¼è¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯Â¨ÀïÎÏ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ôÇ¯¸å¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ò´ê¤¦°¤Éô´ÆÆÄ¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ëÁ´¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ´¤¯¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁà¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤Ïº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¶¥Áè·ã²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Í¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î»³¾ëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£150¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡£(Âç²ñ¤Ç)¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¾®ÊÁ¤À¤±¤ÉÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»¿Æ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£