Ì¤Í£mie¡¡¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¡ª·ÝÇ½»Ë¤Ë»Ä¤ëµ°À×¡¡¿·¶ÊÈ¯Çä¡¢50¼þÇ¯¤â¤¿¤Ã¤×¤ê²Î¤¤ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë
²Î¼ê¤ÎÌ¤Í£mie¡Ê67¡Ë¤¬º£·î12Æü¡¢Ì¤Í£mie with T¡ÝGroove¡õGeorge Kano ExperienceÌ¾µÁ¤Ç¿·¶Ê¡ÖNever Did I Stop Loving You¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£1976Ç¯¡Ê¾¼51¡Ë¤ËÁýÅÄØª»Ò¡Ê68¡Ë¤È¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼·ÙÉô¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç9¶ÊÏ¢Â³1°Ì¡¢10¶ÊÏ¢Â³¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¢¹ÈÇò¼Âà¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¡¢²ò»¶¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È·ÝÇ½»Ë¤Ë»Ä¤ëµ°À×¤â¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤Ð50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡ú·¡¤ê½Ð¤·Êª
¿·¶Ê¡ÖNever Did I Stop Loving You¡×¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤À¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Ï1972Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¶Ê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤½¤Î1Ëç¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Î¶Ê¤òÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£²ÎÍØ¶Ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤í¤¤¤í²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ï¥½¥¦¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢70Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥½¥¦¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥½¥¦¥ë¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥½¥¦¥ë¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ì½Ö¤Ç¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤È¤â²ÎÍØ¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÌ¾µÁ¤Ï¡ÖÌ¤Í£mie with T¡ÝGroove¡õGeorge Kano Experience¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£
¡ÖT¡ÝGroove¤Ï¡¢¥ê¥ß¥¥µ¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎYUMA HARA¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶Ê¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ß¥¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÏÓ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Îºî¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï·ë¶É¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢º£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÇÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£George Kano¤Ï¥É¥é¥Þ¡¼¤ÇT¡ÝGroove¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥º¥à¤ò²»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×
¡ú±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤
¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¤â¤Ë±é·àÉô¤Ë½êÂ°¡£
¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥â¥À¥ó¥Ð¥ì¥¨¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¤ËÁýÅÄ¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÊ¸²½º×¤Ç»ÐËå¤ÎÌò¤ò2¿Í¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç2¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥å¥ª¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¹â¹»À¸³è¥é¥¹¥È¤Î1976Ç¯¡Ê¾¼51¡Ë3·î¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×·è¾¡Âç²ñ¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î·×8¼Ò¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ÎÁêÇÏ°ìÈæ¸Å¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ò³¤³°¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆT¡õC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤éºî»ì²È¤Î°¤µ×ÍªÀèÀ¸¤Èºî¶Ê²È¤ÎÅÔÁÒ½Ó°ìÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡úÌ¾¤ÏÇò¤¤É÷Á¥
76Ç¯3·î¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×·èÀïÂç²ñ¡¢4·î¤ËÀÅ²¬¤«¤é¾åµþ¡£¤½¤·¤Æ8·î25Æü¤Ë¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼·ÙÉô¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ß¥Ë¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë·ã¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ã¤Ý¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤âºÇ½é¤Ï¡ØÇò¤¤É÷Á¥¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÔÁÒÀèÀ¸¤¬¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÅÚµïÊã»á¡£
¡Ö1¥«·î¤«¤±¤Æ¡Ø¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼·ÙÉô¡Ù¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ò¥Ç¥£¥¹¥³¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢ÀÖºä¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Î¥ê¤òÅð¤ó¤Ç¤³¤¤¤È¡×
¡ú¹ÈÇò½Ð¾ì¼Âà
76Ç¯11·îÈ¯Çä¤Î¡ÖS¡¦O¡¦S¡×¤«¤é78Ç¯12·î¤Î¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥¢¡¼¥ß¡¼¡×¤Þ¤Ç9¶ÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼·ÙÉô¡×¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢10¶ÊÏ¢Â³¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼ÀûÉ÷¤¬ÆüËÜÃæ¤òÀÊ´¬¡£78Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¼Âà¡£¡ÖÎ¢¡×¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤«¤éÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡¢¤È¡×
¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤â¼õ¤±¤ëÃæ¡¢79Ç¯5·î¤Ë¡ÖKiss In The Dark¡×¤ÇÁ´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯Â¤é¤º¤Ç¡¢Áá²á¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢3Âç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î1¤Ä¤ÎNBC¤Ç´§¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â»ý¤Æ¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
81Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤¬¤ª¹¥¤¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£84Ç¯¤ËTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖNEVER¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤¬»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡ú1Æü1¿©¼ÂÁ©
50Ç¯¶á¤¯²Î¤¤Â³¤±¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¿ê¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î±¢¤ÇÄ¹Ç¯¡¢1Æü1¿©¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö20ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦½¬´·¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö¤¬Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿Ìë¤Ë¿©»ö¡£ÉÊÌÜ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Ìý¤Î¼Á¤È±öÊ¬¤ÎÎÌ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢±¿Æ°¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¡Ø¥Ü¡¼¥ó¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤È¤¤¤¦´ØÀá¤ò¹ü¤ÎÀ°Íý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤«¤¹¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¤Ë¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
50¼þÇ¯¤â¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥ê¥ß¥¥µ¡¼T¡ÝGROOVE
Ì¤Í£mie¤µ¤ó¤È¤Ï2Ç¯È¾Á°¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò2¶Êºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¿·¶Ê¤òºî¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ê¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Î¶Ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºî¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸¶¶Ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤À¤«¤é¤Í¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢3»þ´Ö²Î¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤¿¤é¡Ö»ä¤Ï¥×¥í¤è¡×¤È¡£¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼¡¤Ï¡ÈÄ¾µå¡É¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¶¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤ò¤Í¡£
¢¡Ì¤Í£mie¡Ê¤ß¤¤¡Ë
1958Ç¯¡Ê¾¼33¡Ë3·î9Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£76Ç¯8·î¤ËÁýÅÄØª»Ò¤È¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼·ÙÉô¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£78Ç¯ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¼Âà¡£79Ç¯5·î¡ÖKiss In The Dark¡×¤ÇÊÆ¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£81Ç¯3·î²ò»¶¡£Æ±7·î¤Ë¡Ö¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯¤¬¤ª¹¥¤¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±10·îTBS·Ï¡Ö°«¤µ¤ó¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£82Ç¯±Ç²è¡Ö¿å¤Î¤Ê¤¤¥×¡¼¥ë¡×¡£84Ç¯¡ÖNEVER¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£08Ç¯¤Ë³¨ËÜ¡Ö¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡×½ÐÈÇ¡£163¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£