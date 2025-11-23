Ìë¡¢¸¤¤Ë¡Ø¤Í¤ó¤Í¤¹¤ë¤èー¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿·ë²Ì¢ª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¤¹ÔÆ°¤¬114ËüºÆÀ¸¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«£÷£÷¡×¡ÖÆ±¤¸¥µ¥¤¥º£÷¡×
¡Ö¤Í¤ó¤Í¤¹¤ë¤èー¡×¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹ç¿Þ¤òÊ¹¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼«Ê¬¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥ï¥ó¥³¡£ÉÛÃÄ¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë±¿¤Ó¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÌ²¤ë»Ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç114Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ìë¡¢¸¤¤Ë¡Ø¤Í¤ó¤Í¤¹¤ë¤èー¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿·ë²Ì¢ª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¤¹ÔÆ°¡Û
¸¤¤Ë¡Ø¤Í¤ó¤Í¤¹¤ë¤èー¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øuser830365645¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·ー¥ºー¤Î¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ë¡×¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Í¤ó¤Í¤¹¤ë¤èー¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢±ü¤ÎÉô²°¤«¤éÂç¤¤Ê¸¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¥È¥³¥È¥³¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¼«Ê¬¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤ÎÁêËÀ¤ò¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÉÛÃÄ¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó♡ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°ÉÛÃÄ¤Ø¸þ¤«¤¦¸å¤í»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¡È¥ëー¥Æ¥£¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¿²»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê♡
ÉÛÃÄ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÁ°Â¤ò²ó¤·¡¢Êú¤Ëí¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤¬¡£Æ¬¤òÊÂ¤Ù¤ÆÌ²¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÁêËÀ¤È¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÎÙ¤Ç´ó¤êÅº¤¤Ì²¤ë»ÅÁð¤«¤é¤Ï¡¢ÁêËÀ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¡£°Â¿´¤·¤¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤Ä¤¤ËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¿²»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¤â·ç¤«¤µ¤º¡Ä
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Î´Ö°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿ÁêËÀ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¿²¼¼¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤Þ¤Ç¥È¥³¥È¥³Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¾è¤»¤è¤¦¤È¡¢É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¸å¤íÂ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢²¿¤È¤«ÁêËÀ¤È°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÏÂ¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥Ì¥¤¥°¥ë¥ßÊú¤¤¤Æ¿²¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö±¿¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤â¿²»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥á¥Á¥ãÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤♡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øuser830365645¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤Á¤ã¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öuser830365645¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤ê¤Û
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£