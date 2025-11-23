¡ÚÌ¡²è¡ÛµÛ·ìµ´¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡¢¡Ö·ì¡×°Ê³°¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡¡Í§¾ð¤¬âÁ¤·¤¤¡ØGlorious Nightmare¡Ù
¡¡¿Í´Ö³¦¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µÛ·ìµ´¤Î²¦»Ò――¡£Èà¤¬¿Í´Ö³¦¤ÇÍÉ¤é¤°»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ¡ØGlorious Nightmare¡Ù¤¬¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØGlorious Nightmare¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡¤â¤È¤Ï¿·¿Í¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£´û¤Ë¼¡²óºî¤â´°À®¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¡¦¤È¤É¤í¡Ê@binakabinaka¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë
――ËÜºî¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤É¤í¡§¸µ¤Ï1Ç¯Á°¤ËË¿¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤¿µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤òÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¡¢Åê¹Æ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤ÇÄ¾ÀÜÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁÏºî¤ÎÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®ºî¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――Êª¸ì¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡©
¤È¤É¤í¡§¡Ö¿Â»ÎÅª¤Ç¶§°¤µ¤â½É¤¹¥¯ー¥ë¤ÊµÛ·ìµ´¡×¤È¤¤¤¦Âêºà¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸øÁü¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¡£ÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸µµÛ·ìµ´¤¬¿Í´Ö³¦¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ä¼å¤µ¡¢¿Í´ÖÌ£¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
――¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¤è¤µ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤Ê¤É¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤ä¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤È¤É¤í¡§¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«ºî¤ê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µÛ·ìµ´¤Î¥¯ー¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤È¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²Ä°¦¤µ¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤È¾ð½ï¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤É¤³¤«·à²èÄ´¤Ç¥´¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼«¿È¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤È¤É¤í¡§¹¥¤¤ÊÌ¡²è²È¤µ¤ó¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤µ¤ó¡¢²è²È¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂº·É¤¹¤ëµð¾¢¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò³Ø¤Ó¡¢Í»¹ç¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¥¿¥Ã¥Á¤Ê³¨¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢É®¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹Ó¡¹¤·¤µ¤ä±ôÉ®²è¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤ò»Ä¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯³¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¹õÌ¡²è¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àþ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ì¤¿¤é¤È¡£
――À©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤È¤É¤í¡§Çò¹õ¤ÇÌ¥¤»¤ë²èÌÌ¹½À®¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÎÌ¤òÀ°Íý¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¹¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¸«¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÃæ´Ö¤òÃµ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡Ö¸«¤ä¤¹¤µ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¹¶¤á¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤ÈÀ®Ä¹ÅÀ¤ÎÎ¾Êý¤ò´¶¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
――¸åÈ¾¤ÎµÛ·ìµ´¤ÎËÜÀ¤ò¸«¤»¤ë¥³¥Þ¤¬¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤É¤í¡§»ä¤âµÛ·ìµ´³ÐÀÃ¥·ー¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ºÇ¸å¤ÎºÆ²ñ¥·ー¥ó¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£À®Ä¹¤·¤¿µÛ·ìµ´¤Î²¦»Ò¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡ÈÍ§Ã£¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡¢¥Íー¥à¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¿ÅÙ¤â¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É½¾ð¤¬¥«¥Á¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤³¤¦À¸¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¡¢¥¥ã¥é¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――Ì¡²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤Û¤É¤À¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ä¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÜÉ¸¤ä¥´ー¥ë¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤È¤É¤í¡§¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥Íー¥à¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¤âËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤ä³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¤¬Ì¡²èºîÉÊ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥´ー¥ë¤ÏÄü¤á¤º¤ËÉÁ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
――¼¡²óºî¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¡²è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤É¤í¡§¼¡²óºî¤Ï´û¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¡¹¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë