¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡©
ËÍ¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñ¸ìÆÃ²½¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ»ØÆ³¡Ø¥è¥ß¥µ¥Þ¡£¡Ù¤Î¼ø¶È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ½ÒÌäÂê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÇÊä·ç¤Î¡Ö¤Ü¤¯¡×¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¿ÆÍ§¤Î¡Ö¤È¤â¤¡×¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë
¤È¤â¤¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤Ê¤ó¤«¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£´Î¿´¤Î¤È¤â¤¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤ÎÉô³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬½Ð¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÃÇ¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¡¢Êü²Ý¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£·Þ¤¨¤¿Âç²ñ¤ÎÆü¡¢¤Ü¤¯¤Ï¶ÛÄ¥¤ÇÂ¤¬¤¹¤¯¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¤Ü¤¯¤Ï¶»¤¬¤É¤¤É¤¤·¤Æ¡¢¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤È¤â¤¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡¢¤È¸å¤ÇÊì¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç²ñ¤ÎÈè¤ì¤¬Ìþ¤¨¤ë¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤ë¿Í±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢²È¤ËäÆ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤È¤â¤¤À¡£¤¤Ã¤È¡¢¤È¤â¤¤Ï¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤Þ¤¿Êä·ç¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Áö¤ëÇØÃæ¤ò¸«Á÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤ÏÌ©¤«¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌäÂê¡¡¡²¡²¡²¡²Àþ¤Ë¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤Ü¤¯¡×¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²áµî¤Ë1000¿Í¶á¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¸íÅú¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8³ä¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤Ï¡¢¡ÖÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö³èÌö¤Ç¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²òÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°Á´¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àµ²ò¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ´°Á´¡£10ÅÀËþÅÀ¤Ê¤é3¡Á4ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²òÅú¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¤Î°Õ¼±
¤³¤¦¤·¤¿²òÅú¤ò¤¹¤ë»Ò¤Îº¬µò¤Ï¡¢ÌäÂêÊ¸¤ÎÃæÈ×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡×¤ä¡Ö¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ü¤¯¡×¤¬¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤¯¡×¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÎãÊ¸¤ò¤è¤¯ÆÉ¤à¤È¡¢¡ÖÂç²ñ¤ÎÈè¤ì¤¬Ìþ¤¨¤ë¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¿ôÆü¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ÎÈè¤ì¤¬Ìþ¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ï1½µ´Ö°Ê¾å¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
