ÌëÃæ¤Î¶»¾Æ¤±¡¢¤á¤Þ¤¤¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¿Í¡Ä²ò·èºö¤Ï°Õ³°¤Ê¡Ö¿²»ÑÀª¡×
¡ÚµÕÎ®À¿©Æ»±ê¡Û¤¿¤Ã¤¿2ÅÙ¡¢ÇØÃæ¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¡ÄÌô¤ËÍê¤é¤ºÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ëÊýË¡
¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤¿¡×¡½¡½´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡¢Â³¡¹¡ª ¿çÌ²ÀìÌç°å¤âÇ¼ÆÀ¤Î2Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤¿¡Ö²÷Ì²¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò½é¸ø³«¡£Ìë¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÌ²¤ÎÇº¤ß¤ò°å¼Ô¤ä¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ËÍê¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿²¿´ÃÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¿²¶ñ¤Î¸«Ä¾¤·¡£²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÎò»ËÅÔ»Ô¡¦¶âÂô¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤ËÁÏ¶È¤·¡¢289Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¤Õ¤È¤óÅ¹¡ÖÌ²¤ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°²µ´Ý²°¡×¤Î12ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Ï¡¢ÉÔÌ²¤ËÇº¤à¿Í¤ä¤â¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²÷Ì²¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ü¤·¤ÆÉ¾È½¤À¡£½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡¡Ï·ÊÞ¤Õ¤È¤óÅ¹¤Î12ÂåÌÜ¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë²÷Ì²Ë¡60¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿²¶ñ¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ²÷Ì²¤ËÆ³¤¡¢»Å»ö¤Ë²È»ö¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡Ö60¡Ü¥×¥é¥¹1¡×¤ÎÊýË¡¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê²Ê³ØÅªº¬µò¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ°Äì»ØÆî¡ª °å¼Ô¤ä³Ø¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇËÑ¤Ë¤·¤ÆºÇ¤â±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤¤¡Ö¿²¶ñ¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò²÷Ì²¤ËÍ¶¤¦¡£°å³Ø´Æ½¤¡§¿¹Àî·Ã°ì¡ÊÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñÁí¹çÀìÌç°å¡Ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¤¿¤¤¡¡Ï·ÊÞ¤Õ¤È¤óÅ¹¤Î12ÂåÌÜ¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë²÷Ì²Ë¡60¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤ªÇº¤ß
¡ÖÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¡×¤¬²ò·è¤¹¤ë¤«¤â
¡ÖÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÖÅÅÆ°¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ù¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¡Ë¡á²ð¸îÍÑÉÊ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤â¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¤â¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¡ÖÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¡×¤ò¤È¤¯¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÕÎ®À¿©Æ»±ê¡×¤ä¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
ÌëÃæ¤Î¶»¾Æ¤±¤Ë
¾åÈ¾¿È¤ò¾¯¤·¤À¤±µ¯¤³¤¹¿·½¬´·
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤È¤Ï¡¢²ÃÎð¤äÈîËþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°ß»À¤¬¿©Æ»¤ØµÕÎ®¤·¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤â¤Î¡£Ìë´Ö¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò¾¯¤·µ¯¤³¤¹¤È¡¢°ß»À¤¬µÕÎ®¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¶»¾Æ¤±¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ÏÂ¤é¤°¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦
¡Ö³Ú¤Ê³ÑÅÙ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
ÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¤Ï¡¢Æ¬¤òÆ°¤«¤¹¤ÈÆÃÄê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¥°¥ë¥°¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¡£
¼ª¤Î¤Ê¤«¤Ç½ÅÎÏ¤ä¥«¥é¥À¤ÎÊý¸þ¤òÃµÃÎ¤¹¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¡Ö¼ªÀÐ¡Ê¤¸¤»¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î²ô¡É¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÄê°ÌÃÖ¤«¤é¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¡¢²óÅ¾¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¾µ¬´É¡×¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î»É·ã¤Ç¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾É¾õ¤Ë¤ªÇº¤ß¤Î¿Í¤Ï¡¢³Ú¤Ë´¶¤¸¤ë¿²»ÑÀª¤¬ËèÆüÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖºòÌë¤ÏÄã¤¤Ëí¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Ìë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿2ÅÙ¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ª
ÌëÃæ¤Î°Â¿´´¶
Ã¶ÆáÍÍ¤ÏµÕÎ®À¿©Æ»±ê¡¢±üÍÍ¤ÏÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°Ì¤á¤Þ¤¤¾É¤ËÇº¤à40Âå¤Î¤´É×ÉØ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«³ÑÅÙ2ÅÙ¡¢¹ø¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¾É¾õ¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¤ò»È¤¦Á°¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤È¤½¤ÎÌë¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤Î¥é¥¯¤Ê¿²»ÑÀª¤òÃµ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤âÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹øÄË»ý¤Á¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¿²»ÑÀª
ÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¤Æ¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤á¤Þ¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬ËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢ËýÀÅª¤Ê¹øÄË»ý¤Á¤Î¿Í¤Ï¡¢µÓ¤ò¾¯¤·¤À¤±¾å¤²¤ë¤È¹ø¤¬¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ËÌ©Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹øÄË¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
