¡ÖFANATIC¡þCRISIS¡×ÀÐ·îÅØ¤¬¡ÖÆÍÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¡×¿ÇÃÇ¤È¸øÉ½¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î°ÂÀÅ¡×
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFANATIC¡þCRISIS¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀÐ·îÅØ¡Ê48¡Ë¤¬¡ÖÆÍÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖFANTASTIC¡þCIRCUS¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÀÐ·îÅØ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¡ØÆÍÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÇ¯¤ËÆþ¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë»Ý¤Î¿½¹ð¤òËÜ¿Í¤è¤ê¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤áÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½èÊýÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ø²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î°ÂÀÅ¡Ù¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¸å¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÐ·îËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Íý²ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀèÆü¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÛÊÑ¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö°ú¤Â³¤¡¢ÀÐ·îÅØ¤ª¤è¤ÓFANTASTIC¡þCIRCUS¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£