¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤¬11·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÂ³¤±¡¢3Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö·àÅª¤ËÁé¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¡3Ç¯Á°5»þ´Ö55Ê¬¡¡¸½ºß3»þ´Ö52Ê¬¡×¤È¤·¡¢3Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤òÂçÉý¤Ë½Ì¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö·àÅª¤ËÁé¤»¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤È¸½ºß¤È¤Î¥Þ¥é¥½¥ó»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ý¿Í¤ÎµÓ¤Î¶ÚÆù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾å¤Ë¥¿¥¤¥à¤â½çÄ´¤ÇÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öº¸¤â°¦ÕÈ¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤ëÃË¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢1995Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¡ÖOKAYAMA MARATHON 2025¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤â²¬»³¥Þ¥é¥½¥óÁö¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£