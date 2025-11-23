¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ö¿·³ã¸©¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»ûÇñµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤¤³èµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î11Æü¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ö¿·³ã¸©¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¤¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö»ûÇñµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¤Ï¡¢µû¤Î¥¢¥á²£¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë³èµ¤¤¢¤ë»Ô¾ì¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·Á¯¤Êµû²ð¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊª¤âÂ¿¤¯¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤ºÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¿·Á¯¤ÊÆîÈÚ¥¨¥Ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Öµû¤È¤´ÈÓÀäÌ¯¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤Á¯¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§»ûÇñµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¡ÊÄ¹²¬»Ô¡Ë¡¿49É¼2°Ì¤ÏÄ¹²¬»Ô¤Î¡Ö»ûÇñµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Öµû¤Î¥¢¥á²£¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë»ûÇñµû¤Î»Ô¾ìÄÌ¤ê¤Ï¡¢³¤»ºÊª¤¬ÊÂ¤Ó³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÄÌ¤ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²°Âæ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§¥Ô¥¢Bandai ËüÂåÅçÁ¯µû¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë¡¿89É¼1°Ì¤Ï¿·³ã»Ô¤Î¡Ö¥Ô¥¢Bandai ËüÂåÅçÁ¯µû¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¿·³ã»ÔÆâºÇÂçµé¤ÎÁ¯µûÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢Á¯ÅÙÈ´·²¤Îµû²ðÎà¤äÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ê¤É¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´Ý¤´¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)