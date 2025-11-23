ÃæÆü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª
¡¡ÃæÆü¤Ï22Æü¡¢2026Ç¯¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ÈÀÖ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¡×¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÊ¨¤¾å¤¬¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¡£
¡¡¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¶»¥í¥´¤ò½¾Íè¤Î¡ÖCHUNICHI¡×¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖDRAGONS¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¥¥ã¥Ã¥×¤â¡ÖCD¡×¤«¤é¡ÖD¡×¤Ëºþ¿·¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼µå¾ì¤Ç¤â¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¶»¤Ë¡¢¡ÖÎµ¤¬¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶»¥í¥´¤äÇØ¥Í¡¼¥àÅù¤Ë¤Ï¾º²Ú¥Þ¡¼¥¯¤òºÎÍÑ¡£·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÆ°¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¡¦¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Îº¸Âµ¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤ë¡£