¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¡ß¡ÖBALL¡õCHAIN¡×¥³¥é¥Ü¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¸ÄÀÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»É¤·¤å¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï
¡¡¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖBALL¡õCHAIN¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë20»þ00Ê¬¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµª¥Î¹ñ²°¡×¤Î¥í¥´¤òÁ¡ºÙ¤Ë»É¤·¤å¤¦¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤â¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥Ð¥Ã¥°¤Î¾ÜºÙ
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖBALL¡õCHAIN¡×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤ËÁ¡ºÙ¤Ê»É¤·¤å¤¦¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¿©ºà¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥È¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë¡×¤È¡¢¥í¥´¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¾åÉÊ¤Ê¡Ö¥¥Î¥¯¥Ë¥ä¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¡¢¼çÌòµé¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÑµ×À¤ÈÙû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¸ü¼ê¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥«¡¼¥ÉÎà¤Ê¤É¾®Êª¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖBALL¡õCHAIN¡×Ä¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥Ð¥Ã¥°¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
