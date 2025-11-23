¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÁ´Æ¬Ä´¶µÉ¾²Á ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ëA¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥åA¡¢¥é¥ô¥¡¥ó¥ÀA
11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç³°²ó¤ê1600¥áー¥È¥ë¤ÇÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ÈÊÂ¤Ö½©¤Î¥Þ¥¤¥ëºÇ¶¯ÇÏ·èÄêÀï¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤À¡£
º£Ç¯¤Ï½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬»Ë¾å9Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ë½Õ½©¥Þ¥¤¥ëGIÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£Á°Áö¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Æー¥¯¥¹¤ÇÆ±ÇÏ¤òÇË¤Ã¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤Ï°²ÌÓÇÏ¤È¤·¤Æ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°ÊÍè¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤âÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉGIÇÏ6Æ¬¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤¿¡£Á´18Æ¬¤Î¾õÂÖ¤ÏÁí¤¸¤ÆÎÉ¹¥¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡ãÁ´Æ¬Ä´¶µÉ¾²Á¡ä
1ÏÈ1ÈÖ¡§¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´6¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
486¥¥í¡Ê480¡Ë
Á°Áö»þ¤ÏºäÏ©Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬Ãæ´Ö¤Ï¥¦¥Ã¥É¥³ー¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÇÆþÇ°¤Ê¾è¤ê¹þ¤ß¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢µ¤¹ç¤ÏÁ°Áö°Ê¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏÃ±Áö¤ÇÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¡£1½µÁ°¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÃÄÌîµ³¼ê¤â¹¥´¶¿¨¡£µ÷Î¥±äÄ¹¤¬¸°¤â´¬¤ÊÖ¤·¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡£
1ÏÈ2ÈÖ¡§¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥éー¡Ê²´5¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
518¥¥í¡Ê516¡Ë
ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏºäÏ©¤ÇÃ±Áö¡£Áö¤ê½Ð¤»¤Ð·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤â¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤â¥²ー¥ÈÎý½¬¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£°ú¤Â³¤¥¹¥¿ー¥È¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
2ÏÈ3ÈÖ¡§¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
482¥¥í¡Ê462¡Ë
1½µÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉé²Ù¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏºäÏ©¤Ç¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤ÎÄ´À°¡£¥é¥¹¥È¤ÏÁ°¤Î2Æ¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾õÂÖÌÌ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤µÓ¤¬¤¤¤¤ëÎ®¤ì¤Ê¤éÉÝ¤¤Â¸ºß¡£
2ÏÈ4ÈÖ¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡Ê²´3¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
530¥¥í¡Ê520¡Ë
2½µÂ³¤±¤ÆÉðËµ³¼ê¤¬ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¡£2½µÁ°¡¢1½µÁ°¤È¹¥»þ·×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£Ä´»Ò¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤ÌÌ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
3ÏÈ5ÈÖ¡§¥¢¥¹¥³¥ê¥Ó¥Á¥§ー¥Î¡ÊÌÆ4¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
484¥¥í¡ÊÁ°Áö³¤³°¡Ë
¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ï·ªÅì¤ËÂÚºß¤·¤ÆÄ´À°¡£Ä¹¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì6F80ÉÃÁ°¸å¤Î»þ·×¤ò3½µÂ³¤±¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤âÌµÍý¤»¤º¹¥»þ·×¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
3ÏÈ6ÈÖ¡§¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ê²´6¡ËÉ¾²ÁA
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
508¥¥í¡Ê496¡Ë
½øÈ×¤Ï¾¯¤·¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÆ¤ß¤¬¤¢¤ê¿ÈÂÎ¤âÂç¤¤¯¸«¤»¤Æµ¤ÇÛ¤Ï¾å¡¹¡£1½µÁ°¤Ë¤ÏÊ»¤»¤¿ÇÏ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤Î¥¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£Á°Áö¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾õÂÖ¡£
4ÏÈ7ÈÖ¡§¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ4¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
504¥¥í¡Ê500¡Ë
1½µÁ°¤Ë¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»þ·×¼«ÂÎ¤ÏÊ¿ËÞ¤â3Æ¬Ê»¤»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£³Ú¤Ê¼ê±þ¤¨¤Î¤Þ¤ÞÊ»¤»¤¿2Æ¬¤ËÀèÃå¡£µ¤ÇÛ¤ÏÎÉ¹¥¡£
4ÏÈ8ÈÖ¡§¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
498¥¥í¡Ê490¡Ë
¤â¤È¤â¤ÈÄ´¶µ¶î¤±¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤³¤ÎÃæ´Ö¤â¥·¥ãー¥×¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤â·è¤á¼ê¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Ç±Ô¤¤ËöµÓ¤¬¤¤¤«¤»¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉâ¾å¤ÎÌÜ¤â¤¢¤ë¡£
5ÏÈ9ÈÖ¡§¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
526¥¥í¡Ê516¡Ë
2½µÁ°¤Ë·ªÅìCW¤ÇÄ¹¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¹¥»þ·×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1½µÁ°¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤¤È¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¸«¤»¡¢Á°Áö°Ê¾å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£4Ãå¢ª2Ãå¤È¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤ÇÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤â¡£
5ÏÈ10ÈÖ¡§¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡ÊÌÆ4¡ËÉ¾²ÁA
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
500¥¥í¡Ê488¡Ë
Ä´¶µ¤Ï¤è¤¯¸«¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤â¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏÃ±Áö¤Ç50ÉÃ5ー11ÉÃ8¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈÖ»þ·×¤ò¥Þー¥¯¡£½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë1Æ¬¤Ç¤³¤³¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
6ÏÈ11ÈÖ¡§¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´4¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
468¥¥í¡Ê462¡Ë
1½µÁ°¤«¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¿ä¿ÊÎÏ¤¢¤ëÁö¤ê¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤âºäÏ©Ã±Áö¤Ç¹Ô¤¤Ã¤×¤êÎÉ¤¯¡¢½ÐÍèÍî¤Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¥Þ¥¤¥ëGI¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡£
6ÏÈ12ÈÖ¡§¥¦¥¤¥ó¥Þー¥Ù¥ë¡Ê²´6¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
487¥¥í¡Ê482¡Ë
1½µÁ°¤Ï¥³ー¥Êー¤Ç¼ã´³¥Î¥á¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¤â¥é¥¹¥È¤ÏÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤ËÀèÃå¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤âÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÆ°¤¤Ç¾õÂÖ¤Ï°ú¤Â³¤ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¤Ä¤Þ¤º¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é3Ãå¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£
7ÏÈ13ÈÖ¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¡Ê¥»7¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
496¥¥í¡Ê490¡Ë
1½µÁ°¤ÏÄÉÁö¤·¤Æ³°¤ò²ó¤ê³Ú¤ËÀèÃå¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏWÃ±Áö¤Ç½À¤é¤«¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¸«¤»¤ë¡£±¦²ó¤ê¤À¤ÈÁö¤ê¤¬¥¹¥àー¥º¡£Á°Áö¤«¤é¾ò·ï¤¬¹¥Å¾¤·¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Ø¡£7ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£
7ÏÈ14ÈÖ¡§¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Ê²´5¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
493¥¥í¡Ê484¡Ë
1½µÁ°¤Ï3Æ¬Ê»¤»¤Ç¡¢Âç¤¤¯ÄÉÁö¤·ºÇ¸å¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ6F78ÉÃ6¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þー¥¯¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤â·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤À¤Ã¤¿2ÁöÁ°¤Ï¾õÂÖÌÌ¤¬¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÅ¬À¤ÏÌ¤ÃÎ¡£½é¤Î¥Þ¥¤¥ëGI¤Ç¹â¤¤Å¬À¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡£
7ÏÈ15ÈÖ¡§¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4¡ËÉ¾²ÁA
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
508¥¥í¡Ê506¡Ë
ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏÃ±Áö¤Ç½øÈ×¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤½ÅÅÀ¤ÎÄ´À°¡£¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤Æ½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£°ÂÅÄµÇ°»þ¤Û¤É¤Î»þ·×¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤³¤Î»þ¤ÏµÙ¤ßÌÀ¤±¡Ë¤¬³èµ¤½½Ê¬¤Ç¾õÂÖ¤ÏÁ°Áö°Ê¾å¡£
8ÏÈ16ÈÖ¡§¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡Ê²´5¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
506¥¥í¡ÊÁ°Áö³¤³°¡Ë
ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏµþÅÔ¼Ç¥³ー¥¹¤ÇÃ±Áö¡£Èæ³Ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¾õÂÖÌÌ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¼ç¤ËÄ¾Àþ¶¥ÇÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤¬¤É¤¦¤«¡£Ê·°Ïµ¤¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
8ÏÈ17ÈÖ¡§¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7¡ËÉ¾²ÁA
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
518¥¥í¡Ê514¡Ë
ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÏÆ°¤¯ÇÏ¡£1½µÁ°¤Ï3Æ¬Ê»¤»¤ÇÊ»¤»¤¿ÇÏ¤ò³Ú¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢5F64ÉÃ8ー10ÉÃ9¤ÈÈ´·²¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏºäÏ©¤ÇÃ±Áö¡£¥·¥ãー¥×¤ÊÆ°¤¤Ç¹¥µ¤ÇÛ¡£
8ÏÈ18ÈÖ¡§¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥ー¥ë¡ÊÌÆ4¡Ë
Ä´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½Å¡ÊÁ°ÁöÇÏÂÎ½Å¡Ë
438¥¥í¡Ê428¡Ë
ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÏÍÞ¤¨µ¤Ì£¤ÎÄ´À°¡£½ª»ÏÇÏ¤Ê¤ê¤âÁ°¿Êµ¤Àª²¢À¹¤Ç³èµ¤¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°Áö¤ÏÃ±¾¡12ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é2Ãå¤ËÆþ¤ë¡£ºÆÅÙ¹¥Áö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£
¢£Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë4²óµþÅÔ6Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´6 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
1-2 ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥éー¡Ê²´5 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
2-3 ¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4 ¹â¿ùÍùóÊ¡Ë
2-4 ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡Ê²´3 ÉðË¡Ë
3-5 ¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
3-6 ¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ê²´6 ²£»³Éð»Ë¡Ë
4-7 ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ4 T.¥Þー¥«¥ó¥É¡Ë
4-8 ¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5 Æ£²¬Í¤²ð¡Ë
5-9 ¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
5-10 ¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡ÊÌÆ4 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
6-11 ¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´4 ¿û¸¶ÌÀÎÉ¡Ë
6-12 ¥¦¥¤¥ó¥Þー¥Ù¥ë¡Ê²´6 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
7-13 ¥í¥ó¥°¥é¥ó¡Ê¥»7 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
7-14 ¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Ê²´5 D.¥ìー¥ó¡Ë
7-15 ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
8-16 ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡Ê²´5 M.¥¶ー¥é¡Ë
8-17 ¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7 C.¥Ç¥àー¥í¡Ë
8-18 ¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥ー¥ë¡ÊÌÆ4 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
