¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û²û¤«¤·¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¡¡¶âÂ¼µÁÌÀ¤¬Áª¤Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬´°À®
¶âÂ¼µÁÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤äÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ËÜ´ë²è¡¢¤³¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢³°Ìî¡¢DH¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇ½ç¤â·è¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¡Ë
²¬ÅÄ·½±¦¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ÅÄ¡Ë¡¡¶âÂ¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÂ¼µÁÌÀ¡Ê°Ê²¼¡¢¶âÂ¼¡Ë¡¡¥µ¡¼¥É¤ÏÍÆ£ÄÌÀ¤¤µ¤ó¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬¥«¥Ã¥³¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½Ìò¤ÎÈÕÇ¯¤ä¤±¤É¤Í¡£Åö»þ¡¢Àîºêµå¾ì¤Ç»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´é¤ò¿¡¤¯¤È¥¿¥ª¥ë¤¬¿¿¤Ã¹õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¶á¤¯¤Î¡Ë¹©¾ì¤Î±ì¤À¤«³¥¤À¤«¤Ç¡¢É¡¤Î·ê¤È¤«¼ª¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÍÆ£¤µ¤ó¤À¤±¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡¡¶âÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡©
¶âÂ¼¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤é¤ì¤Ø¤ó¤è¡£Áª¼ê¤ò£Á¥é¥ó¥¯¡¢£Â¥é¥ó¥¯¡¢£Ã¥é¥ó¥¯¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï£Â¥é¥ó¥¯¤ä¡£
²¬ÅÄ¡¡¸¬µõ¤ä¤Ê¡£
¶âÂ¼¡¡ÍÆ£¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Í¡£º£¤â¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£
²¬ÅÄ¡¡º£¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ªÉý¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¡©
¶âÂ¼¡¡¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡ÊÅö»þÀ¾Éð¡Ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¾×·âÅª¤ä¤Ç¡£¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¾¾°æ¤À¤±¤Ï¡¢¡Ê¼ÂÎÏ¤¬¡ËÈ´¤±¤Æ¤¿¡£
²¬ÅÄ¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
¶âÂ¼¡¡¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Í¤ó¡£ÃæÆü¤Î¹ÓÌÚ²íÇî¤â¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿±¦¤À¤±¤ËÌá¤·¤¿¤±¤É¡£
²¬ÅÄ¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤â¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¶âÂ¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢²¶¡¢¾¾°æ¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ë¹Ô¤¯¤È¤µã¤¤¤¿¤â¤ó¡£¡ÖÊ¢´¬¤»¤¨¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£Éã¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë²¶¤Î²È¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
²¬ÅÄ¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¥µ¡¼¥É¤¬±¦Â¦¤ËÃÆ¤¤¤¿ÂÇµå¤Ë¸å¤í¤«¤é²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç±¦¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£¤¸¤ã¤¢³°Ìî¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÂ¼¡¡¥é¥¤¥È¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÊ¡ËÜË¤µ¤ó¡ÊºåµÞ¡Ë¡£Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ê»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¡Ë½ÐÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤³¡ÊÉþ¤ÎÂµ¡Ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤Î¼¡¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆüÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£½¨»Ê¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤±¤§¤§¤§¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
²¬ÅÄ¡¡¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤â¤¢¤ó¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¶áÅ´¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡¡Ø¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¸À¤¦¤«¤¤¡×¤Ã¤Æ¤É¤Ä¤«¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡¡¤â¤¦¤¨¤¨¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼¡¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¶âÂ¼¡¡·ª¶¶ÌÐ¤µ¤ó¡Ê¶áÅ´¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¬ÅÄ¡¡º£¤âÆ£°æ»û¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î²¶¤Ï¤â¤¦±¿Å¾¼ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤è¡£
²¬ÅÄ¡¡¶âÂ¼¤µ¤ó¤Î·»µ®Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸½Ìò»þÂå¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶âÂ¼¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤è¡£ËÍ¤¬À¾Éð¤Î»þ¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ê¸½¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë¤Ç¡£ËÍ¤Ï°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÈ¿±þ¤·¤¿ËÍ¤¬¡Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÂÇµå¤¬Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÂÇµå¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Â¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤¤¤ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ï¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬»°ÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î³°Ìî¤Ï¡¢ÅÄ¸ýÁÔ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡¢ËÜÀ¾¸üÇî¤Ç¡¢º¸Ãæ´Ö¡¢±¦Ãæ´Ö¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÈ´¤±¤Ø¤ó¡£Á°Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¤Ã¤¿¤é¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤¬¡¢È´¤±¤Ø¤ó¡£
²¬ÅÄ¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤ÇDH¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÂ¼¡¡DH¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¶áÅ´¡Ë¡£¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤è¤ê¤â¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä¤Ê¡£¤½¤³¤Ï¾ù¤ì¤ó¡£¡Ú£´ÈÖ¤ÏÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¤Ç·è¤Þ¤ê¡Û
²¬ÅÄ¡¡Á´Éô½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂÇ½ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£DHÍ¤ê¤Ç¤¹¡£
¶âÂ¼¡¡£±ÈÖ¤ÏÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¬ÅÄ¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©
¶âÂ¼¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡¢£²ÈÖ¤Ç¤â£³ÈÖ¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¤Í¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¡Ê¤À¤±¡Ë¸«¤¿¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê¾å¤ä¤Ç¡£¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
²¬ÅÄ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢£²ÈÖ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢Íî¹çÇîËþ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢ÍÆ£¡¢¾¾°æ¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤ä¤ó¡£
¶âÂ¼¡¡¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡¡Àè¤Ë£´ÈÖ¤ò·è¤á¤è¤¦¤«¡£
¶âÂ¼¡¡£´ÈÖ¤ÏÍî¹ç¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ë¾åºÇ¹â¤Î±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Ï¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ë¡ËÍî¹ç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ø¸«¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤¢¤ó¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ÏÍî¹ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ï¡£
²¬ÅÄ¡¡Íî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î£±ÂÇÀÊÌÜÁ´Á³¿¶¤é¤Ø¤ó¤è¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¸«¤ë¤À¤±¤ä¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡¤¢¤ì¤¬¤Þ¤¿¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤Í¤ó¡££¹ÈÖ¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤È¤«¤É¤¦¡©¡¡£¸ÈÖ°ËÅì¶Ð¤µ¤ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡£
¶âÂ¼¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤³¤«¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¡¢£³ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢£µÈÖÀ¶¸¶¡¢ÍÆ£¤µ¤ó¤Ï£¶ÈÖ¤°¤é¤¤¤Ç......¸å¤í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁö¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡¡£±ÈÖ¡¢£²ÈÖ¤ÏÁö¤ë¤±¤É¡¢¸å¤í¤ÏÃ¯¤âÁö¤é¤ó¤Ê¡£
¶âÂ¼¡¡·ª¶¶¤µ¤ó¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¤ï¡£·ª¶¶¤µ¤ó¤Ï10ÈÖ¤Ç¤¨¤¨¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡¡¤Ê¤ó¤ä10ÈÖ¤Æ¡££·ÈÖ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤«¡£
¶âÂ¼¡Ö²¶¤ò¥Ê¥á¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡£
²¬ÅÄ¡¡Ëü¤¬°ì¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¤Ê¡£
¶âÂ¼¡¡°ì±þ¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤Æ£¶ÈÖ·ª¶¶¤µ¤ó¡¢£·ÈÖÍÆ£¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢·ª¶¶¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À·ÈÂÓ»ý¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤«¤é¤Ê¡£Å¹¤ÎÀÖÅÅÏÃ¤Ë10±ßÆþ¤ì¤ÆÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¤è¤ë¤Í¤ó¡£¡Ú¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Û
²¬ÅÄ¡¡¤µ¤¢¡¢·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¶âÂ¼¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢£±ÈÖÊ¡ËÜ¡¢£²ÈÖ¥¤¥Á¥í¡¼¡¢£³ÈÖ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢£´ÈÖÍî¹ç¡¢£µÈÖÀ¶¸¶¡¢£¶ÈÖ·ª¶¶¡¢£·ÈÖÍÆ£¡¢£¸ÈÖ°ËÅì¡¢£¹ÈÖ¾¾°æ¡£ÀèÈ¯¤Ï¾¾ºä¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÏÀÐËÜµ®¾¼¡Ê¶áÅ´¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ËÀÖËÙ¸µÇ·¡Ê¶áÅ´¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤ó¤Ç¤¤¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áÅ´¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤«·ª¶¶¤µ¤ó¡©
¶âÂ¼¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤ÈËÍ¤é¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¡£ºÇ½é¤Ï¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ð¥Ã¥È¤¬¡Ë£±¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤¹¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤ª¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤ë¤ó¤ä¡£¥ß¥¹¥¿¡¼£³¥é¥ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢150»°¿¶¤¹¤ë¤±¤ÉÂÇÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Í¤ó¡£
²¬ÅÄ¡¡¤¹¤´¤¤¤Í¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾Éð¤È¤ÎÅÁÀâ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ÇÅÏÊÕµ×¿®¤µ¤ó¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
¶âÂ¼¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹â¤á¤ÇÉáÃÊ¤ÏÂÇ¤Æ¤ëµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈËÜ¿Í¤â¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¾Æ¤Ä»²°¤Ç´¥ÇÕ¤·¤¿¤é¡¢¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤ó¤Í¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤ÆÂÇ¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤È£±»î¹ç»Ä¤·¤Æ¸ª¤¬¾å¤¬¤é¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤Æ¡¢¹²¤Æ¤¿¤è¡£
²¬ÅÄ¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢À¾Éð¤È¶áÅ´¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Î»þ¤ä¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡¤¿¤À¤Í¡¢»°¿¶¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥ÈÀÞ¤ë¤Î¤è¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ç¡£
²¬ÅÄ¡¡³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¤¤¿¤Ê¡£
¶âÂ¼¡¡¥¢¥ª¥À¥â¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌÚºà¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é²¶¤¬ÅÜ¤é¤ì¤ó¤Í¤ó¡¢¥ß¥º¥Î¤«¤é¡£¡Ö¶âÂ¼¤µ¤ó¡¢¡ÊÀÞ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¡£
²¬ÅÄ¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡£
¡ÚProfile¡Û
¶âÂ¼µÁÌÀ¡Ê¤«¤Í¤à¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë¡¿1963Ç¯8·î27Æü Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏNPB¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¸ø¼°Àï¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2017Ç¯12·î¤«¤é¤ÏÊ¼¸Ë¸©¹âº½»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤«¤é¤Î°Ñ¾ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹âº½±þ±çÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£