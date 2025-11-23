¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¶âÂ¼µÁÌÀ¤¬Áª¤Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡©¡¡¾¾ºäÂçÊå¤Î½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Â®¤«¤Ã¤¿¡×
¶áÅ´¡¢ÃæÆü¡¢À¾Éð¤Ç³èÌö¤·¤¿¶âÂ¼µÁÌÀ¤µ¤ó¤Ë18Ç¯´Ö¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´£²²ó¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¿¡¢Åö»þ18ºÐ¤Î¾¾ºäÂçÊå¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¡Ë
²¬ÅÄ·½±¦¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ÅÄ¡Ë¡¡¶âÂ¼¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨ÂÐ¾Ý¤Ï¶âÂ¼¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¡Ë
¶âÂ¼µÁÌÀ¡Ê°Ê²¼¡¢¶âÂ¼¡Ë¡¡Åö»þ¤Ï¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£
²¬ÅÄ¡¡Â¿¾¯ÌÂ¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£
¶âÂ¼¡¡¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¡£
²¬ÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤Æ¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÍ¤ÏÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é£²Ç¯ÌÜ¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ê°ì·³¤ÈÆó·³¤ò¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¹¾²ÆË¤µ¤ó¡ÊÅö»þÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤È¤«ÅìÈø½¤¤µ¤ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤È¤âÂÐÀï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶âÂ¼¡¡²«¶â´ü¤ÎÀ¾Éð¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡ÊÀºÅÙ¤Î¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ëº£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê150¥¥í°Ê¾å½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
²¬ÅÄ¡¡ÀèÈ¯¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¶âÂ¼¡¡³Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂç¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤¿¤â¤ó¤Ê¡£ºåµÞ¤Ï»³ÅÄµ×»Ö¤µ¤ó¡£¶áÅ´¤ÏÎëÌÚ·¼¼¨¤µ¤ó¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂ¼ÅÄÃû¼£¤µ¤ó¡£À¾Éð¤ÎÅÏÊÕµ×¿®¡¢³ÔÂÙ¸»......¡£
²¬ÅÄ¡¡Æñ¤·¤¤¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÆñ¤·¤¤¤Í¡£ÀèÈ¯¤Ï³ÔÂÙ¸»¤«¤Ê¡£¡Ê²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¡ËËÍ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡ÊÎÏ¤ò¡ËÈ´¤¤¤ÆÅê¤²¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢À¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»þ¤ËÂÙ¸»¤ËÊ¹¤¤¤¿¤â¤ó¡¢¡Ö²¶¤ÈÂÐÀï¤Î»þ¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤¿»þ¤À¤±¥Ô¥å¤Ã¤ÈÊü¤ë¤Î¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥²¥Ã¥Ä¡¼¡×¤À¤Ã¤Æ¡£
²¬ÅÄ¡¡³ÔÂÙ¸»¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡¤¢¤È¤ÏËÍ¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¾¾ºäÂçÊå¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ä¤Ê¡£¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Î½éÂÐ·è¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡£ºÇ½é¤«¤é£³ÂÇÀÊ»°¿¶¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Î¡Ö¼«¿®¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤â¡¢¸å¤í¤Ç°Ï¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤ä¡£¡Ö¤ª¤©¡ªÂçÊå¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£
²¬ÅÄ¡¡ÉáÄÌ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¤¢¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Åö¤Æ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÂÐ·è¡Ê»°ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡Ë¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¾¾ºä¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡¢¤¢¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡£
²¬ÅÄ¡¡¤½¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Î¾¾ºäÅê¼ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ³ÔÂÙ¸»¡£
¶âÂ¼¡¡¤¤¤ä¡¢¾¾ºä¤ä¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¾¾ºä¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ï¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¾ð¤¬Æþ¤ë¤ä¤ó¤«¡£²¶¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ëº¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ä¤Ç¡£
²¬ÅÄ¡¡¤½¤¦¤ä¤Ê¡£
¶âÂ¼¡¡ÆþÃÄ¸åºÇ½é¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Î»þ¡¢¾¾ºä¤Ï²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÁö¤Ã¤Æ°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤è¡£¡ÊÅìÈø¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¶âÂ¼¤ª¤ë¤«¤é¡£¤¹¤°¹Ô¤±¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
²¬ÅÄ¡¡¥×¥í¤ËÆþ¤ê¤¿¤Æ¤Î»Ò¤Ë¡ÖÂç¤Á¤ã¤óËÍ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ......¡£¤¤¤«¤Ä¤¤¶âÂ¼¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¡Ê¤½¤Îº¢¤ÎËÍ¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¼ã¤¤»Ò¤ËÍ¥¾¡Î¹¹ÔÏ¢¤ì¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö²£ÉÍ¹â¹»¤Ë¤Ï²áµî¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¸«¤Æ¡Ö¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ç¡Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ËÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃæÅèÁï¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤Î½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£
²¬ÅÄ¡¡¤Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¥«¥á¥éÂ¿¤¤¤·¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤ä¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Â®¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬18ºÐ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ï¤©¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡¡¤«¤Ã¤³°¤¤»Ñ¤¬Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤Î¤Ë¡Ë¾¾ºä¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢£·²ó¤°¤é¤¤¤«¤é¤â¤¦£±ÃÊ³¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤«¤é¤Í¡£¡Úº£¤È°ã¤¦Ãæ·Ñ¤®¤Î°·¤¤¡Û
²¬ÅÄ¡¡Â³¤¤¤ÆÃæ·Ñ¤®¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
¶âÂ¼¡¡Ä¬ºêÅ¯Ìé¤È¤«¿ù»³¸¿Í¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤â¤¦À¾Éð¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¡£
²¬ÅÄ¡¡º£¤Û¤ÉÃæ·Ñ¤®¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡Åö»þ¤Ï¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊHP¡Ë¤â¤Ê¤¤¡£¶áÅ´¤ÎÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ê¤ó¤«¡¢¥Î¡¼¥È¤ËÅê¤²¤¿µå¿ô¤ò½ñ¤¤¤Æ·ÀÌó¹¹²þ¡Ê¤ÎÀÊ¡Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡£Åê¤²¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤¸¤ã¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡¡¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡£
¶âÂ¼¡¡¡ÖÃæ·Ñ¤®¤¬·ù¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤é¤ó¤«¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶áÅ´¤ÎÀÐËÜµ®¾¼¤¬¤ª¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¿¤è¤Í¡£ºÇÂ¿¾¡¤ò³Í¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¡£
²¬ÅÄ¡¡ÍÞ¤¨¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
¶âÂ¼¡¡ÀÖËÙ¸µÇ·¡Ê¶áÅ´¡Ë¤«¤Ê¡£º£¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡©
¶âÂ¼¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¶¯¤µ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÀ¾Éð¤Î°ËÅì¶Ð¤µ¤ó¤«¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡¡À¾Éð²«¶â»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡ÂÎ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïº£¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ¥½¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Í¡£
¶âÂ¼¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï£²³ä¤½¤³¤½¤³ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ËÅì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¤Î¡ËÆ±´ü¤ä¤Í¤ó¡£Ç¯Îð¤Ï°ËÅì¤µ¤ó¤¬£±¸Ä¾å¤ä¤±¤É¡£
²¬ÅÄ¡¡¶áÂåÅª¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤¤¤³¤¦¡£
¶âÂ¼¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡£À¶¸¶ÏÂÇî¤«¤Ê¡£¡Ê¼ÂÎÏ¤¬¡ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤Í¡¢À¶¸¶¤À¤±¡£
²¬ÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡£
¶âÂ¼¡¡¶áÅ´¤âÀ¶¸¶¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£²¶¤¬¤ä¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ØÌ¾¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¤Ã¤Æ¤â¤¦µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¡Ö³°¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ´ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡¡À¶¸¶¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤é¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¤ï¤ì¤ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¶âÂ¼¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ÏÆ£°æ»ûµå¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢ÂçºåÂç²ñ¤ÇPL³Ø±à¤ÎÀ¶¸¶¤¬»î¹ç¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¼¼ÆâÎý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤è¡£¼¼ÆâÎý½¬¸À¤¦¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É²¼¤ÎÈ¾ÃÏ²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡Ë¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÃ¨¶×¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ëºô±Û¤·¡ÊÀ¶¸¶¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¿¤ó¤ä¡£¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ä¡×¸À¤¦¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²¬ÅÄ¡¡²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂ¼¡¡ÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤±¤É......¤Û¤«¤ÏÃ¯¤¬¤ª¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤ä¡×¸À¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ÜËº¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶âÂ¼¡¡ºÇ½é¡¢Íî¹çÇîËþ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ä¤Ã¤¿¤Ç¡£Íî¹ç¤µ¤ó¤âºÇ½é¤ÏÂÎ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
²¬ÅÄ¡¡¥»¥«¥ó¥É¤ÏÍî¹ç¤µ¤ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚProfile¡Û
¶âÂ¼µÁÌÀ¡Ê¤«¤Í¤à¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë¡¿1963Ç¯8·î27Æü Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏNPB¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤È¸ø¼°Àï¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2017Ç¯12·î¤«¤é¤ÏÊ¼¸Ë¸©¹âº½»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤«¤é¤Î°Ñ¾ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹âº½±þ±çÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
