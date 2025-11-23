ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤¬Íè½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë£²ºÐÇÏ¤È¤Ï¡©
ÃÝËó ¹ÈÏ¢ºÜ¡§¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡ÙÂè29²ó
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏ¢ºÜ¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÝËó¥¢¥Ê¤¬Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë£²ºÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡£·½µÏ¢Â³£Ç£É³«ºÅ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£Ëè½µ¡¢¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÍÇÏµÇ°¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2026Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢£²ºÐÇÏ¤ÎÁö¤ê¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¬¤½¤Î¸å³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë£²ºÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè·î¡¢Åìµþ¤Î¿·ÇÏÀï¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÆ¬¤ÎÌÆÇÏ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬²´ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¿·ÇÏÀï¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ï²´ÇÏ¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤ËÌÆÇÏ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²´ÇÏ¤è¤êÂÎ¤¬¾¯¤·ºÙ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤³¤ÎÇÏ¤Ï¡ÖÌÆÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²´ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤¤²ÄÆ°°è¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤ÎÇÏ¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥¤¥¯¥·¡¼¥É¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´Ëå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁá¤¯¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸·ìÅý¹½À®¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¯¥·¡¼¥É¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥é¤Ï·»¾ù¤ê¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢£±Ãå¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤·¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹ËÜÈÖ¡¢¥¤¥¯¥·¡¼¥É¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¸åÊý¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¼Â¶·ÀÊ¤Î¶á¤¯¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬»×¤ï¤º¾®À¼¤Ç¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¹¤²¤¨µÓ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎËöµÓ¡£¤·¤«¤â¡¢¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁö¤ê¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¼¡Áö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í......¥¤¥¯¥·¡¼¥É¤Î¹üÀÞ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼£È¾Ç¯°Ê¾å¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Î¤³¤È¡¢²óÉü¤òµ§¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ£²ºÐÇÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÃÎ¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÏÌ¾¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥¦¥®¥ç¥¯¡£´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¡Ö¹È¶Ì¡×¤Ç¡¢¥ë¥Ó¡¼¤ÎÏÂÌ¾¤Ç¤¹¡£¡Ö¹È¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¨"¿ä¤·"¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡ª¡¡Ç¯Æâ¤ÏµÙÍÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢"¥Ó¥¸¥å"¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£·ªÌÓ¤ÎÇÏ¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤Ï¡¢£Ç·¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¤ä¡¢£Ç¶µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£²Æ¬¤Î¼¡Áö¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤"¿ä¤·"¤Î¶¥±é¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢º£Æü¤Ï£Ç£É¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡¦¥¨¥¢¥¸¥Ï¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ªÍ§¤À¤Á!?¡¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡££²Ç¯Á°¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¨¥¢¥¸¥Ï¡¼¥É¤Îº£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î"¥¨¥¢¥¸"¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Ç²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µÓ¤ò¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¨¥¢¥¸¡£»ä¤¬£±ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥Þ¥¤¥ëCS¤òÀ©¤·¤¿ÇÏ¤ò¡¢º£SNS¤Ç°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡£²ºÐÇÏ¤«¤é30ºÐÇÏ¤Þ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Î"¿ä¤·"¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
Profile
ÃÝËó ¹È¡Ê¤¿¤±¤Þ¤¿¡¦¤Ù¤Ë¡Ë
1998Ç¯£¶·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£
¼ñÌ£¡§¶¥ÁöÇÏ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß½¸¤á¡¡·ìÅýÉ½¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¡¡¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó
¥â¥Ã¥È¡¼¡§¸µµ¤¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¦¸á¸å£³»þ00Ê¬¡Á¡Ë
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°YouTube¡ÖÃÝËó¥¢¥Ê¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¡ª DATAÍ½ÁÛ¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Ìë¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤Î¸ø¼°£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡úÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤ÎInstagram¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä