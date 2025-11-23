º´Æ£¹À»Ô¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡È¼å¤µ¡É¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ï¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤Ë
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÏÂç¼êÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¡¢´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃ¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£±É¼£¤Ï¶¥ÇÏ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°ÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ë»³²¦¹ÌÂ¤¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤Î¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉô¤ÎÀìÇ¤Èë½ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë¹ÌÂ¤¤ÎÌ´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤ËÌÜ¹õÏ¡¤ò¤Ê¤¼È´Å§¡©¡¡²ÃÆ£¾Ï°ìP¤ËÊ¹¤¯»£±ÆÈëÏÃ
¡¡Âè6ÏÃÊüÁ÷¸å¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤Ç¹ë²÷¤Ë²æ¤¬Æ»¤ò¤¤¤¯¹ÌÂ¤¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ûー¥×¤Î°úÂà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤â¼ÒÄ¹¤òÂà¤¯¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò°Õ³°¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¯µ¤¤ÊÉ½¾ð¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¼å¤µ¤äÏ·¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ê¤É¡¢Ì´¤òÂ÷¤¹¤¿¤á¤Î¿´¾ð¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢º´Æ£¹À»Ô¤Î±éµ»¤¬Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£¹À»Ô¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¾¼ÏÂ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¹ÌÂ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¹ü¤Ç¡¢Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëÅ·À¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ä¹¤¤ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿§µ¤¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤äµ÷Î¥´¶¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢º´Æ£¹À»Ô¤¬±é¤¸¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤Î¾åÁí¹¾ï¤¬¤Þ¤º¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾åÁí¹¾ï¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ù¤Çº´Æ£¤¬±é¤¸¤¿¶ÜÂô³û¤â×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¹¾ï¤Ï¡¢¾åÁí°ì¹ñ¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯2Ëü¤ÎÊ¼¤òÍÊ¤¹¤ëÅì¹ñ¶þ»Ø¤ÎÍÎÏ¹ëÂ²¡£±ü½£¤ÎÆ£¸¶½¨¹Õ¤È¤â·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¡¢ºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤â´í¸±¤ÊÃË¡£¸»ÍêÄ«¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤«¤é¤âÊ¿²ÈÊý¤ÎÂçÄí·Ê¿Æ¡ÊÔ¢Â¼È»¡Ë¤«¤é¤âÌ£Êý¤¹¤ë¤è¤¦º©´ê¤µ¤ì¡¢ËÌ¾òµÁ»þ¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ÎºÆ»°¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢ÅïÎÂ¤Î´ï¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿ÍêÄ«¤Ë»Å¤¨¤ë¤È·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¹ëÃÀ¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÍêÄ«¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÀÀ¤¤¡¢¿Æ¤·¤ß¤â´¶¤¸»Ï¤á¤¿¹¾ï¡£¹ëÂ²¤¿¤Á¤È¤Î¼òÀÊ¤ËÍêÄ«¤â´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ì¤Ã¤ÆÍêÄ«¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ëÀª¤¤¤Î¹¾ï¤Ë»°±ºµÁÂ¼¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¡ÖÉð±Ò¡Ê¤Ö¤¨¤¤¡Ë¸Æ¤Ó¡×¤ò´«¤á¤¿¡£µÁÂ¼¤Ï¡¢Åâ¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤Ø¤Î¸Æ¤ÓÊý¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Öº´ÅÂ¡×¤è¤ê¤âÂº¾Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¤¤è¡¢Éð±Ò¡ª¡×¤Èº¤ÏÇµ¤Ì£¤ÎÍêÄ«¤òÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÍ¶¤¦¹¾ï¡£¡Öº£Æü¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤é¤âÉð±Ò¤À¡£¤ß¤ó¤ÊÉð±Ò¤À¡ª¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¤ç¤È¤ó¤È¤¹¤ëÍêÄ«¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢²¶¤Î¤³¤È¤âÉð±Ò¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤è¡£¤µ¤¡¡¢Éð±ÒÆ±»Î¡¢°û¤â¤¦¤¼¡×¤È·Êµ¤ÎÉ¤¯¼ò¤òÃí¤°¡£¡ÖÉð±ÒÆ±»Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦ÍêÄ«¤È¤Ï¤¹¤ì°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¹¾ï¤Î¹ëÊü¤µ¤¬»×¤¦Â¸Ê¬ÅÁ¤ï¤ë³Ú¤·¤¤¥·ー¥ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍêÄ«¤Î¾åÍì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ì¼ê¤ÊÊ¸É®¤âÎý½¬¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤éÀï¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¡£¤Þ¤È¤â¤ËÊ¸É®¤Ï³Ø¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µþ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸ø²È¤É¤â¤ËÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Í¤§¤À¤í¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë·Î¸Å¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡£¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é»¦¤¹¡×¤ÈµÁ»þ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¡¢¶¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Î¸Å¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ï¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍêÄ«¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ÈÈá·à¤¬¤è¤ê¹¾ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Îµþ»Ò¡Ê¹õÌÚÆ·¡Ë¤¬¹ÌÂ¤¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ³Ê¤Ç¡¢¾ï¼±Åª¤Ç¶¥ÇÏ¤òÌÓ·ù¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤ÎÍ¥ÂÀÏº¡Ê¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ë¤â¾ï¼±¿Í¤ÇÍø±×Í¥Àè¡£¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×À¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¹ÌÂ¤¤Î±£¤·»Ò¤Î¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤À¡£
¡¡¹Ì°ì¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¹ÌÂ¤¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÃç´Ö¤È¶¥ÇÏ¤Î¸¦µæ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ûー¥×¤Î¤³¤È¤âÅöÁ³¡¢±þ±ç¡£ºÂ¤êÊý¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Þ¤Ç¤â²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¤ÎÆ°¤¤òÌÜ¹õÏ¡¤¬¤¤Á¤ó¤È¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤Î¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤¿Ì´¤Î·Ñ¾µ¤Ï¡¢¹Ì°ì¤¬Ã´¤¦¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¼¡¦É´¹ç»Ò¡Ê´Ø¿å½í¡Ë¤â¹ÌÂ¤¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢µ³¼ê¤Îº´ÌÚÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹ÌÂ¤¤ÎÌ´¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¹ÌÂ¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÅªÂ¸ºß¤ÎÄÇÌ¾Á±¹°¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤¬¹ÌÂ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤È¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Á¤é¤Î¸ÉÆÈ´¶¤¬Ìþ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·ª¿Ü¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±£¤·»Ò¤ËÌ´¤òÂ÷¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÊ¤äÄ¹ÃË¤È¤Î³Î¼¹¤Ê¤É¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÁ±¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤âÇº¤ß¤âÊú¤¨¤¿¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º´Æ£¹À»Ô¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬¶¯¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¸å¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¹ÌÂ¤¤ÎÌ´¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹Ì°ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
