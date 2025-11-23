¡ÚZARA¥»ー¥ë¡Û¤ÇÂçÅö¤¿¤ê¸«¤Ä¤±¤¿ーー¥Ã♡ ¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¨¤ë¡ª¡Ö¾åÉÊ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
Áá¤¯¤â¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ç¤Ï½©Åß¤Î°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¡ª º£¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥¢¥¦¥¿ーÎà¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ZARA¤Î¥»ー¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¾åÉÊ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤ÎÍ½´¶¡£¤¹¤Ç¤Ëºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ëº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅß¥³ー¥Ç¤ËÊÑ²½¤ò
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥È¥°¥ë¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\5,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÌÓÂ¤ÎÃ»¤¤¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Îー¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ãå¾æ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ò¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ê¤Î¥È¥°¥ë¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¨ー¥É¤Î¥¤¥ó¥Êー¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¦ー¥ë¤ä¥À¥¦¥ó¤ËÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤Åß¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ð¥¤¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥³ー¥Ç¤ËÉý¤ò¤â¤¿¤»¤Æ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥¨ー¥ÉÉ÷¥Ð¥¤¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¨ー¥ÉÉ÷¤ÎÁÇºà´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¤ÈA¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç½÷À¤é¤·¤µ¤â¹á¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥×¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¥ß¥É¥ë¾æ¤Ê¤Î¤Ç¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥«ー¥ô¥£¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ä¥íー¥é¥¤¥º¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¤Û¤É¤è¤¤¥é¥Õ¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿1Ëç¤ÏÃå¤³¤Ê¤·¤ÎÉý¤ò¤°¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¤Ïº£µ¨¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Öー¥¯¥ì¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\5,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
°ú¤Â³¤¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¾¯¤·Ã»¤á¤Î¾æ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ëー¥óÉ÷¤Î¿þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥ó¥Êー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈGOOD¡£
¥ì¥¶ーÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¶ßÉÕ¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ì¥¶ーÉ÷¤ÎÁÇºà¤¬¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¿þ¤Î¥´¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ïー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¾¯¤·¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ì¥¶ーÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤Î¶ß¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£Ç¯¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢´Å¿ÉMIX¤Ê¾åµé¼Ô¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Momo.S