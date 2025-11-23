ËÌÀî·Ê»Ò¡¡±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÄ©Àï¡×¡¡½ÂÃ«Î¶ÂÀÀä»¿¡Ö¤ª¸«»ö¤Î°ì¸À¡×
¡¡¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ë¤¬11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£À¸³è¤Ëº¤µç¤·¤¿Êì¿Æ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾×·âºî¡£¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿ËÌÀî¤Ï´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖSUPER BEAVER¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ê38¡Ë¤ÏËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤áÌò¤È¤·¤Æº£ºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢Îä¹ó¤µ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬Æ±µï¤·¤¿ÃË¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£ËÌÀî¤È½ÂÃ«¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢º£ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ä»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊË¾·î¡¡À¶¹á¡Ë
¡¡¡½¡½¤ª2¿Í¤È¤â±é¤¸¤ë¤Î¤Ë³Ð¸ç¤Î¤¤¤ëÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÌÀî¡Ö2Ç¯Á°¤ËWOWOW¤Î¡ØÍîÆü¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤ÆÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë´ÆÆÄ¤¬¸½¾ì¤Ç¡È¼¡¤Ï±Ç²è¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¤Î»þ¤ÎÏÃ¤Û¤ó¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤âÆâÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½ÂÃ«¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤ª¼Çµï¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤ò20Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢É½¸½¤Ï1¸Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¿©»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë°ÕÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú°Ê³°¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼¹Ãå¤ä¸Ç¼¹¤Ë¶á¤¤¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤äÌò¤ò»Ç¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÊÖ»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÀî¡Ö20Ç¯·Ð¤Ä¤È¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÄÌ¤ê¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½ÂÃ«¡Ö²»³Ú²È¤¿¤ë¤â¤Î²»³Ú¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ÎÊÒÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤éÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢À¨¤¯ÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÀî¡Ö²»³Ú¤Ë¤âÀäÂÐ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¡¡¡½¡½ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï20Ç¯°Ê¾å½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡ËÌÀî¡Ö»ä¤âÊÑ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï²Î¤ËËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤â¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥Ð¥ê¥óÃ´Åö¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤È¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÎÂæËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤é²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ©Àï¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½½ÂÃ«¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ÆËÌÀî¤µ¤ó¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡½ÂÃ«¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë²Î¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦²Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ã¤ÆËÍ¤è¤ê²Î¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¾å¼ê¤À¤Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¿´¤Ë»Ä¤ë²Î¤ä´¶¤¸¤ë²Î¤ò²Î¤¨¤ë¿Í¤ÏÀ¨¤¯¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËÌÀî¤µ¤ó¤Î²Î¤ÏÀ¨¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤·¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤È»×¤¦¡£¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤ÀÊý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸«»ö¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌÀî¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡£ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×