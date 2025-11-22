Snow Man ÌÜ¹õÏ¡¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡¡Öµ±¤¤È¿®Ç°¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê É½»²Æ»¤Ï¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»±è¤¤¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ª¡¼¥¯É½»²Æ»¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÏ©ÌÌÅ¹¡£ÃÏ¾å2¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¿·Å¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ò¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¡¦¥³¥ó¥É¥Ã¥Æ¥£ÄÌ¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ·úÃÛ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÀÐºà¡Ö¥È¥é¥Ð¡¼¥Á¡¼¥Î¡¦¥Ê¥ô¥©¡¼¥Ê¡×¤Ç±ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÍýÀÐ¤òÉß¤µÍ¤á¤¿1³¬¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ð¡¼¥Á¥ó¤Î±ß·Á¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢Ï·ÊÞ¥¬¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ô¥§¥Ë¡¼¥Ë¡ÊVenini¡Ë¡×¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢¡Ö¥í¡¼¥Þ¤ò¾È¤é¤¹Í¼Êë¤ì¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë8³Ñ·Á¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÇÛÃÖ¡£2³¬¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²È¶ñ¤È¥·¥ë¥¯À½¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÇÛ¤·¤¿VIP¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤òÀß¤±¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡¢¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥¼¥í¥ï¥ó¡×¤ä¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¿§Ì£¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¸÷±É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ±¤¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê É½»²Æ»¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤ÈÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Ã¤½¤ê¤È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¡Ö¥»¥ë¥Ú¥ó¥Æ¥£¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ¹õ¡£¡Ö¹ØÆþ¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤¤ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¾ì½ê¤Ç²¹¤«¤¤¿ÍÃ£¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Snow Man¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤È¡×´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥¦¥©¥Ã¥Á1¤Ä1¤Ä¤«¤éµ±¤¤È¿®Ç°¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
