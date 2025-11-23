¡Ö¤ä¤¿¡¼¡ª¥é¥Ã¥¡¼¢ö¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¿ý»Î¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡¢´î¤Ó¤Î¾Ð´é¤¬Âç²òÊü¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¾¡Íø¤òÃç´Ö¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤±¤ë»þ¤¬¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÃæÅÄ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï´î¤Ó¤¬Âç²òÊü¡£¹µ¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÄÌÏ©¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤¿¡¼¡ª¥é¥Ã¥¡¼¢ö¡×¤È¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¢´î¤Ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ê½Ö´Ö
¡¡ÃæÅÄ¤Ïº£Ç¯¤ÇM¥ê¡¼¥°¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï36¿ÍÃæ35°Ì¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë36°Ì¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈËÜÍè¤Î¼éÈ÷Åª¤ÊËã¿ý¤È¡¢¿·ÀïÎÏ¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Î»ØÆ³¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤¤¡¢ÂÇ¤Á¶Ú¤¬°ÂÄê¡£²¡¤·°ú¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¸þ¾å¤·¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿ÈºÇÂ¿¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º²ÃÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë4¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö¤¬ÂÔ¤Ä¹µ¼¼¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ä¤¿¡¼¡ª¥é¥Ã¥¡¼¢ö¡×¤ÈÎ¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤ë¤Ê¤É¤´µ¡·ù¤ÇÊâ¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¹µ¼¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼ÀÐ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÅì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¼ê¡¢Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶²½Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºòÆü¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤âÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
