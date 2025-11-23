¼Æºé¥³¥¦¡¢¡ÈÎ§¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê·»¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ëËå¡¦Íý»Ò¡£±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Ìñ²ð¤Ç°¦¤ª¤·¤¤´Ø·¸À¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤¿¼Æºé¥³¥¦¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÌò³ä¤ò°Õ¼±¤·¡¢¼«¤é¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Æºé¤Ïº£¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼éÅª¤Ê¼«Ê¬¤ò²õ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌ¥¤»¤¿Íý»Ò¤Î¿Í´ÖÌ£¤È¤â¶Á¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¼Æºé¥³¥¦¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¤Ç¼Æºé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê·»¡Ê¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¡£²ÈÂ²¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÂª¤¨Êý¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¼Æºé¤Ï²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¤Î¿Í¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼Â¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡È¤«¤¾¤¯¡É¤È»°Ê¸»ú¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÈÍý»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯ÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Íý»Ò¤Î¡Ö±£¤·»ö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ¤±Æ©¤±¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀµµÁ´¶¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶á¤¤¤«¤é¤³¤½¸À¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÌÌ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤È¤«¡¢½Ð¤»¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Î¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£Íý»Ò¤â»ä¤â¤½¤ì¤Ç¾¯¤·À®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍý»Ò¤ÎÊ£»¨¤Ê¿Í´ÖÌ£¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤À¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¯±é½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¼Æºé¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÌî´ÆÆÄ¤Î¤³¤À¤ï¤êÊý¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡ØËÍ¤Î»×¤¦¡¢¤¤¤Þ»£¤ê¤¿¤¤Íý»Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡Ù¤È¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤ÇÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤Ð¤«ÀµÄ¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤ó¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ËÜÅö¤Ë¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Æºé¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Æºé¤Ï¤¿¤À¿È¤ò°Ñ¤Í¤¿¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿»þ¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¸å²ù¤¬¤è¤®¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉµÒ´ÑÅª¤ËÊª¸ì¤ËË×Æþ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤Î³Î¤«¤Ê¼êÏÓ¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¡¢¤·¤«¤·¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤·»¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Íý»Ò¤ÎÆâ¤Ë±²´¬¤¯¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÁþ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Æ¤¬»à¤ó¤À»þ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥Ô¥ç¥³¥Ô¥ç¥³¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥±¥í¥Ã¤È¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ê¢Î©¤Ã¤¿¤ï¡¼¤Ã¤Æ¡£±éµ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£Ëå¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Î¼å¤µ¤È¤«¡¢¤É¤³¤«·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢¼Æºé¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤¬¡¢·»¤Î¸µºÊ¡¦²ÃÆà»Ò¤ò±é¤¸¤¿ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÍê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¼Æºé¤¬¡¢Í£°ì¡Ö´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£
¡ÖËþÅç¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤«¤Ê¤ê´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿´¶¯¤¯¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Çµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¿Í¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï´Å¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ËÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¦±é¼Ô¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ë¤·¤¨¤«¤é¤Î±ï¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿ÀéÇ¯Á°¤°¤é¤¤¤Î¡¢Á°À¤¤°¤é¤¤¤«¤é¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£À®½Ï¤·¤¿º²¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡¢Èà½÷¤Ï¡×¡£
¡¡¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡Ù¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÅÐ¾ì¤«¤é»þ¤ò½Å¤Í¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼Æºé¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÌä¤¦¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÇÐÍ¥¶È¤ËÆÃÊÌ¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊªºî¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤ëµ¤¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÆó½ä¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤ò³°Â¦¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Æºé¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ø¤Î³éË¾¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°¤Ï¡¢Î§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌòÅª¤Ë¤â¡¢»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¼é¤ê¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤«ÊÝ¼éÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥â¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤½¤ì¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¤«¤é¡£Î¨Àè¤·¤Æ¤½¤³¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÅÔ¹ç¤ä·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤¬¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡£¤½¤Î½ã¿è¤Ê¾×Æ°¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Æºé¥³¥¦¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¼Æºé¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂç³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¾®ÀîÎË¡Ë
¡¡¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡Ù¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÅÐ¾ì¤«¤é»þ¤ò½Å¤Í¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼Æºé¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÌä¤¦¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÇÐÍ¥¶È¤ËÆÃÊÌ¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊªºî¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤ëµ¤¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤ÆÆó½ä¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤ò³°Â¦¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Æºé¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ø¤Î³éË¾¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°¤Ï¡¢Î§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌòÅª¤Ë¤â¡¢»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¼é¤ê¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤«ÊÝ¼éÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤¹¤ë¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥â¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤½¤ì¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¤«¤é¡£Î¨Àè¤·¤Æ¤½¤³¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÅÔ¹ç¤ä·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤¬¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡£¤½¤Î½ã¿è¤Ê¾×Æ°¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Æºé¥³¥¦¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¼Æºé¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂç³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¾®ÀîÎË¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¤Ï¡¢11·î28ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£