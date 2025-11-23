ÎëÌÚ²ê¿á¤¬10000m¤Ç27Ê¬05ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î26Ê¬Âæ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ë²÷Áö¡ÚÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Û
¡þÎ¦¾å¡¦È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹(22Æü¡¢¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)
È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò10000m7ÁÈÌÜ¤ÇÎëÌÚ²ê¿áÁª¼ê(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö)¤¬27Ê¬05ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5000m¤ÏÀèÆ¬¤¬13Ê¬36ÉÃ¤ÇÄÌ²á¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¸åÈ¾¤â³¤³°Àª¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÁÈ6Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¼«¸ÊµÏ¿¤òÌó15ÉÃ¹¹¿·¤·¡¢2023Ç¯¤Ë±ö¿¬ÏÂÌéÁª¼ê(ÉÙ»ÎÄÌ)¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÆüËÜµÏ¿¤òÌó4ÉÃÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò½éÀ©ÇÆ¡£9·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÂÅ¶¨¤Ê¤¯Îý½¬¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£±ØÅÁ¤òÁö¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¸µÃ¶¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯1·î1Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÁÈ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎµÈµïÂçÏÂÁª¼ê¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬27Ê¬21ÉÃ45¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÎòÂå8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÆüËÜÎòÂå10·æ
27Ê¬05ÉÃ92 ÎëÌÚ²ê¿á(2025)
27Ê¬09ÉÃ80 ±ö¿¬ÏÂÌé(2023)
27Ê¬12ÉÃ53 ÂÀÅÄÃÒ¼ù(2023)
27Ê¬13ÉÃ04 Áêß·¹¸(2023)
27Ê¬17ÉÃ46 ³ëÀ¾½á(2024)
27Ê¬21ÉÃ52 Á°ÅÄÏÂËà(2024)
27Ê¬22ÉÃ31 ÅÄß·Î÷(2023)
27Ê¬21ÉÃ45 µÈµïÂçÏÂ(2025)
27Ê¬25ÉÃ73 °ËÆ£Ã£É§(2020)
27Ê¬27ÉÃ49 ±©À¸ÂóÌð(2022)