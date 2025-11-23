¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡© ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¡×¶¯Îõ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¢ªÌ¾¼ê¥Î¥¤¥¢¡¼¤ÎÏÆ¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó6¡Ý2¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¡¢¶¯Îõ¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤à½Ö´Ö
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬º£µ¨ÌµÇÔ¤Î¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¡×¡ÖµÕÅ¾WÇÕÁª½Ð¤¢¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Á°Àá¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ëÌ¾ÌçÁê¼ê¤Ë¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿12Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎFW¥ä¥ó¡á¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÄã¤¤ÃÆÆ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ë¥¢¤Ë½³¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òDF¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Î¸µ¤Ø¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Ì¾¼êGK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¯¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
º£µ¨ÌµÇÔ¤òÂ³¤±¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Î¾×·â¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ÏSNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö¥Î¥¤¥¢¡¼¥É¥ó°ú¤¡×¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖµÕÅ¾WÇÕÁª½Ð¤¢¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¶¥Áè¤À¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂåÉ½¤Ë¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤òÂÔË¾¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
³«ËëÄ¾¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¿·Å·ÃÏ¤ÎÅ¬±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤À¤¬¡¢10·î¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¤âÁ°Àá¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ë°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Éüµ¢¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬6¡¼2¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë