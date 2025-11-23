¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÈºÇ½ª°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡¡ÏÂÊ¿°Æ¤Î½¤Àµ¤Ë´Þ¤ß
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·½¤Àµ¤Ë´Þ¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÊ¿°Æ¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÍ×µá¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÎÅÚ³ä¾ù¤ä·³¤Î½Ì¾®¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂçÉý¤Ê¾ùÊâ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÇ¾¤Ï22Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢½¤Àµ¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë¹ñ¶¤ÎÊÑ¹¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÊ¼ÎÏºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¾Íè¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÈ¼å¤Ë¤¹¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ä¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£