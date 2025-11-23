¡Ö·¯¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡©¡×¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤ËÊÆ¼»ÅÊ¡¡¼«Âð¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡Ä¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
TikTok¤Ç¥®¥¿¡¼Îý½¬Æ°²è¤ò¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎTikTok¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø¤«¤±¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¡¼¥É¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤Ë¡Ö¿·¤¿¤Êµ»½Ñ½¬ÆÀÃæ¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö·¯¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡©¡×
¡ÖÈà¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÃË¡×
¡Ö¾¯¤·ÉÔ¸øÊ¿¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡ª¡×
¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡Öµ»½Ñ¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½¸¤á¤ë¤Ê¡×
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¥×¥íµé¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥´ ¥ë¥ÕÂç²ñ¡ÖMLB¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀ£Á°¤Î¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ËüÇ½¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë