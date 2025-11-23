2»î¹çÏ¢Â³¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡¡U-17¤Î¼ã¤¼ç¾¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤éAÂåÉ½¤¢¤ë¡×
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇU-17¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¥¿¥¤¤Î¥Ù¥¹¥È8¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿GK¤ÎÂ¼¾¾½¨»Ê¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÎPK¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤òPKÀï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½à·è¾¡¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò·ü¤±¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È·ãÆÍ¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔÀï¡£ÌµÇ°¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯Àï¤ÇPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÂ¼¾¾¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÊý¤«¤é¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëPK¥¹¥È¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öº£Âç²ñ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯À¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Î1¿Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹À¨¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤éAÂåÉ½¤¢¤ë¤Ê¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÂç²ñÄÌ¤¸¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾¾¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¾¡Íø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ¼¾¾¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì°é¤Á¤À¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë