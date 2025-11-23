ÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÅß°ÜÀÒ¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡¸°¤ò°®¤ë¡É¿·´ÆÆÄÌäÂê¡É¡ÄÀºÄÌµ¼Ô¤¬¸«²ò¡Ö²ò·è¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×
Á°ÅÄÂçÁ³¤Îµî½¢¤Ë¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¸«²ò
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï1·î¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGIVE ME SPORT¡×¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¸«²ò¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ïº£µ¨¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£33ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ºòµ¨¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¿ô¤Î¿¤Ó¤ËÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Àþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï10·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºÁ°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Àµ¼°´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¦MLS¤Î¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤ÏÁ°ÅÄ¤Î1·î¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤È¤¦¡×¤È»Ø´ø´±¤ÎÁªÄê¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÇÁ°ÅÄ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë