¡È¤¢¤Þ¤ê¤Î´í¸±À¤Ë»£±ÆÃæ»ß¡É¡Äº£¤¸¤ãÀäÂÐÊüÁ÷¶Ø»ß¤Î¡È¥¯¥Þ¡É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î2¿Í¡É
¡¡³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¡£»³¤«¤é½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤Æ¤Ï¡¢³Á¤ÎÌÚ¤ËµïºÂ¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÜ·âÎã¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢·âÂà¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÃíÊ¸¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ£¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¿È¥Ð¥È¥ë¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÂÐ·è¤·¤¿Í¦´º¤¹¤®¤ë2¿Í
¡¡¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ë¤â¡£11·î21Æü¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÊ¡¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬Àè·î¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸µBE:FIRST»°»³Î¿µ±¤é¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¯¥Þ±Ç²è¤¬»£±ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢11·î13ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØSmartFLASH¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶¯À©½ªÎ»
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡È¥Ä¥ï¥â¥Î¡É¤¬2¿Í¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö2023Ç¯¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤Ï²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¾¦ÉÊ¡Ø¥×¥Á¡Ù¤ÎCM¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤Æ½Ð±é¡£¤½¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø·ÝÇ½³¦¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÀï¤Ã¤¿ÃË¤ÏËÍ°ì¿Í¡Ù¤È¹ë¸ì¤·¡¢¤½¤Î³ÊÆ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢2010Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¥Þ¥ó¡¡À¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÍ¦¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤¬¥«¥Ê¥À¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¥¯¥Þ¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¤µ¤¨¤³¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥¯¥Þ¤È¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯´ë²èÊÑ¹¹¡£½ÐÀî¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤¸¤å¤¦¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ê¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐÀî¤µ¤ó¤Î´é¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Î·ãÆ®¤òÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¬¥Ö¥Ã¤È³ú¤Þ¤ì¤¿¤é¡È½ÐÀî¤¯¤ó¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2020Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÄ©Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÐÀî¡£¡Öº£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»öÍè¤¿¤é¼õ¤±¤ë?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤ä¤ë¤è!¡¡ÉÝ¤¤¤±¤É¡¢ºÇ°¥¬¥Ö¤Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê°ÊÁ°¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¯¥Þ¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬76ºÐ¤Îº£¤â¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Æ£¸¶´îÌÀ¤À¡£
¡Ö1994Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¤Î¡ØÇúÎö!¡¡°Û¼ï³ÊÆ®µ»TV¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ê¥À¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¥¯¥Þ¤ÈÝ£¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¿È¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ£¸¶¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·ÅßÌ²Á°¤Î¾õÂÖ¤òÌµÍý¤ËÃ¡¤µ¯¤³¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¡·ù¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÈà¤Ë2ÅÙ¤ÎÌÔ¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´í¸±À¤Ë¡¢°¦Äï»Ò¤ä¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ¤Ï¶¯À©½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´ë²è¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åª¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿ºòº£¤Î¡ÈºÒ³²µé¡É¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢º£¤äÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤´ë²è¤À¡½¡½¡£