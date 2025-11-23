Ž¢2ºÐ¤Îº¢¤Ï¥Þ¥ÞŽ¥¥Ñ¥Ñ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËŽ£ ¼ç¤Ë½÷¤Î»Ò¤ËÈ¯¾É¤¹¤ëÆñÉÂ¡È¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¡É º£¤Ï²ñÏÃ¤â¿©»ö¤âÆñ¤·¤¯¡Ä º¬ËÜÅª¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤ÀèÅ·À¤Î¿À·Ð¼À´µ
ÀèÅ·À¤ÎÆñÉÂ¡Ö¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤Ç¸ÀÍÕ¤äÆ°ºî¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¿Æ¤Î»×¤¤¤Ï¡Ä
¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë¡Ö¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÊì¡¦Èþ¼Ó¤µ¤ó¡Ë¡Ö6ºÐ¤Ç¤¹¡£¹áÇµ¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊì¡¦Èþ¼Ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï·ò¾ï¼Ô¤Î»Ò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼õ¤±Åú¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼êÀè¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¡×
2ºÐÈ¾º¢¤«¤é¡ÈÆÃÄ§Åª¤Ê¤·¤°¤µ¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä
¡ÊÊì¡¦Èþ¼Ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï2ºÐÈ¾¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤·¤°¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
·«¤êÊÖ¤·¼ê¤òÙæ¤ó¤À¤ê¡¢Ã¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊì¡¦Èþ¼Ó¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤ë¤Î¤Ç»Ø¤òÉé½ý¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡ÊÉã¡¦¸ç¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ØÆ±»Î¤ÇÄÞ¤Ç½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÊÂçÀÐ¡Ë¡ÖÄË¤¤¤È¤«¤è¤ê¤â¡¢Æ°¤¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÊÉã¡¦¸ç¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ìµ°Õ¼±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
1ºÐÈ¾¤ò²á¤®¤ë¤³¤í¤«¤é¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ä¼êÂ¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÂà¹Ô¡×¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊì¡¦Èþ¼Ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö2ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ï¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃ±¸ì¤¬2ºÐÈ¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¡Ä¡×
3ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿Ž¢¤´ÈÓŽ£
¤´ÈÓ¤â3ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¥×ー¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤ë²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼èºà¤·¤¿Æü¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÉ½¾ð¤¬Ë¤«¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï»ëÀþ¤äÉ½¾ð¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÀÐ¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤´ÈÓ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¹áÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¸½ºß¡¢½ÕÆü°æ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Î±¿Æ°²ñ¤Î¤«¤±¤Ã¤³¤Ç¤â¡¢°ìÊâ°ìÊâ¡¢·üÌ¿¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉã¡¦¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¾É¾õ¤¬°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊì¡¦Èþ¼Ó¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤äÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦²ÈÂ²¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä
2ºÐ¤Î»þ¤Ë¡È¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¡É¤È¿ÇÃÇ
¡ÊÊì¡¦¤Ï¤ë¤Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ª¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÊÂçÀÐ¡Ë¡Ö¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÉã¡¦¹¯¹Ô¤µ¤ó¡Ë¡Ö¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×
¡ÊÂçÀÐ¡Ë¡Ö¡Ê¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÄï¡¦Á±¤¯¤ó¡Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×
´ôÉì»Ô¤Ë½»¤à¿¹¹¯¹Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¡£»°¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¼¡½÷¡¦¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤¬¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2ºÐ¤Î»þ¡£
¡ÊÉã¡¦¹¯¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤ªºÂ¤ê¤Ï½ÐÍè¤Æ¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¾Ð´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÀþ¤Ï¹ç¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
Q.¿©»ö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÊÊì¡¦¤Ï¤ë¤Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸ý¤«¤é¤Ï°ì±þ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢6·î¤Ë°ß¤í¤¦¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢Ìô¤È¿åÊ¬¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ß¤í¤¦¤ò»È¤Ã¤ÆÃíÆþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ß¤í¤¦¤Î¥·¥ê¥ó¥¸¤ä¤ª¤à¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ø
¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¿©»ö¤äÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Î´õË¾¤ÇÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤¬³Ø¹»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ä
¡ÊÊì¡¦¤Ï¤ë¤Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ß¤í¤¦¤Î¥·¥ê¥ó¥¸¡£ÃíÆþ¤òÃë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª¤à¤Ä¡×
Q.ÇÓÝõ¤â¡©
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤òËèÄ«³Ø¹»¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¹¯¹Ô¤µ¤ó¤ÎÆü²Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉã¡¦¹¯¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³Ø¹»·Þ¤¨¤È¤«¤âÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À´ôÉì¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î·Þ¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ì¼¤Î³Ø¹»¤äÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ä«¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò¤ä¤á¤ÆÊ¡»ã»ÜÀß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë
ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤Ç²á¤´¤¹¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¡£ÀìÂ°¤Î´Ç¸î»Õ¤â¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ØÁ÷¤Ã¤¿µ¢¤ê¡¢¹¯¹Ô¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉã¡¦¹¯¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤È¤â¤È°ì¸®²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÊ¡»ã»ÜÀß¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢1³¬¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Ê¡»ã»ÜÀß¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¹¯¹Ô¤µ¤ó¤Ï3Ç¯Á°¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¡¢½Å¤¤¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊ¡»ã»ÜÀß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ°é±à¤òÂà±à¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ÜÀß¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤È¾ÌÌ¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¡Ä¡×
¡ÊÉã¡¦¹¯¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·Ð¸³¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¡»ã¤Î¡È¤Õ¡É¤Î»ú¤âÃÎ¤é¤º¡¢¤³¤³¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¹¬¤¤¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¶âÁ¬Åª¤ÊÌÌ¤ÇÇº¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É9¿Í¤Î¿¦°÷¤¬¡¢9¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤Á¤ã¤ó¤â³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âÃ£¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÜÀß¤òºî¤Ã¤¿¹¯¹Ô¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉã¡¦¹¯¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ÜÀß¤ËÍè¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤³¤ËÍè¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾ÌÌ¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Íè¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×
¿Ê¹ÔÍÞ¤¨¤ë¡È¼£ÎÅÌô¡É ÆüËÜ¤ÏÌ¤¾µÇ§Ž¥¸¦µæ¤ÎÃÙ¤ì¤â¡Ä
°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à¹áÇµ¤Á¤ã¤ó¡£»Ù±ç³Ø¹»¤Ç³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¤âÃÊº¹¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¼£ÎÅË¡¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤Î½èÊý¤ä°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Î¼£¸³¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾µÇ§¤µ¤ì¤º¸¦µæ¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Þ¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉã¡¦¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌô¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯°åÎÅ¤¬Ì¼¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¡¢ºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×