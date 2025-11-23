¡Ö½÷ÀÁíÍý¤Ï¤è¤¯¤Æ¤Ê¤¼½÷ÀÅ·¹Ä¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡×¥é¥ª¥¹Âç´¿ÂÔ¤Æ゙ºÆÇ³¤¹¤ë¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¡Ö·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¡×
¡¡½é¤Î³¤³°¸øÌ³¤Ç¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£ºòÇ¯4·î¤Î¤´½¢¿¦°ÊÍè¡¢¸øÌ³¤ÎÀè¡¹¤Ç¤Ï¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¼óÁê¤¬ÀÜ¶ø¤¹¤ë¥é¥ª¥¹Âç´¿ÂÔ¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó11·î20Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤è¤êµ»ö¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´Ä¹½÷¤È¤·¤Æ¹ñÉÐ¤Ë½à¤¸¤ëÀÜ¶ø¡×
¡¡¹Äµï¤Î¤¢¤ëÅìµþ¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó4,000¥¥í¡£11·î17ÆüÌë¡¢Å·¹Ä²È¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥·¥ÊÈ¾Åç¤ÎÆâÎ¦¹ñ¥é¥ª¥¹¤ÎÃÏ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£ÆÃ»º¤Î¥·¥ë¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿Ì±Â²°áÁõ¤òÅ»¤¦½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ËÅÁÅýÉñÍÙ¤òÉñ¤¤¡¢ÆüËÜ¤«¤éÃ±¿È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥³¡¼¥×¥Á¥ã¥¤¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×
¡¡10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë°ÜÆ°¤ÎÈè¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥ª¥¹¼°¤Î°§»¢¤ò¤«¤ï¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£½À¤é¤«¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¡¢Å·¹ÄÄ¾·Ï¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤½é¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¡£ÆüËÜ¤È¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©70Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¥é¥ª¥¹À¯ÉÜ¤¬¤ª¾·¤¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£5Çñ6Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÌó20¤Î¹Ô»ö¤ò¤³¤Ê¤¹²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¡¢¥Ñ¡¼¥Ë¡¼¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ø¤Î¤´½ÐÀÊ¤Ê¤É¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´Ä¹½÷¤È¤·¤Æ¹ñÉÐ¤Ë½à¤¸¤ëÀÜ¶ø¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
»Å»ö¤È¸øÌ³¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤à°¦»Ò¤µ¤Þ
ÉþÁõ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤´³Ð¸ç
¡¡ÆüËÜ¤òÈ¯¤Ã¤¿½éÆü¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤Ï¡¢Ã¸¤¤¿å¿§¤Î¥Ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀÐ¸¶Íµ»Ò»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö9·î¤ËÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ç¤â¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¾¡ÉéÉþ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥ë¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÇò¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¢¶¦ÉÛ¤Î¤¯¤ë¤ß¥Ü¥¿¥ó¤Ç¿ð¡¹¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¥ß¥¥â¥ÈÀ½¥Ñ¡¼¥ë3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤â¡¢5·î¤Ë½é¤á¤ÆÎ×¤Þ¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¹ñÌ±¤¬Å·¹Ä²È¤ËË¾¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿µ¤ÉÊ°î¤ì¤ëºÇ¾åµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤Î³¤³°¸øÌ³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¾·ÏÄ¹»Ò¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¡×
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£´¿·Þ¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Laotian Times¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤Ï¡¢²¿À¤µª¤âÂ³¤¯¹ÄÅý¤ò·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ¤Î¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½÷À¤¬¹Ä°Ì¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤Ïßî¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¡×
¡ÖÄ¾·ÏÄ¹»Ò¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¡×
¡Ö½÷ÀÁíÍý¤Ï¤è¤¯¤Æ¤Ê¤¼½÷ÀÅ·¹Ä¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡×
¡¡Â¨°Ì¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö½÷ÀÅ·¹ÄÍÆÇ§¤Îµ¡±¿¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Î²ÏÀ¾½¨ºÈ½Ú¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¸øÌ³¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¤â¸øÌ³¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢½÷ÀÅ·¹ÄÍÆÇ§¤Îµ¡±¿¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£¸å¤Î³¤³°¸øÌ³Àè¸õÊä¤È¤Ê¤ë²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤â¡¢¼¡Âå¤Î½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î²¦½÷¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤â½÷À¹ÄÂ²¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½÷ÀÅ·¹Ä¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¡¢½÷ÀµÜ²È¤ÎÁÏÀß¡Ä¡Ä¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ò²þ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÂÄêÅª¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ï¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½¡¢¹Ä¼¼±ÊÂ³¤Î¤¿¤á¤Î¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
