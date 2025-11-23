¾ïÈØÆ»¶ÌÆÍ¤¡¢42ºÐ²ñ¼Ò°÷»àË´¡¡Â¾¤Ë3¿Í¤¬Éé½ý¡¢ÄÉÆÍ¤ÎÃË¤òÂáÊá
¡¡°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Î¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Ç22Æü¸á¸å¡¢¼Ö5Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÉÍ¾¾²í¿Í¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¡£°ñ¾ë¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÍ¾¾¤µ¤ó¤Ï¥ï¥´¥ó¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Æ±¾è¤ÎÌ¼Í®·Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê5¡Ë¤é3¿Í¤¬Éé½ý¡£¸©·Ù¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡ËÍÆµ¿¤Ç¥ï¥´¥ó¼Ö¤Î°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷ÂÎ©ÏÂÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò²á¼ºÃ×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï22Æü¸á¸å2»þ50Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¡£¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬ÉÍ¾¾¤µ¤ó¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤â¾×ÆÍ¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤Ç¡¢ºùÅÚ±º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¡£