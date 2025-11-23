º£Àá¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡È¾ò·ï¡É¤Ï¡©¡¡¿å¸Í¤ÈÄ¹ºê¤¬¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¡¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¡õ¾º³Ê
»Ä¤ê2Àá¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°¡£23Æü¤Ë¤ÏÂè37Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢J1¾º³Ê¤ò¤«¤±¤ÆÂç»ö¤ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè36Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬¾¡¤ÁÅÀ67¤Ç¥È¥Ã¥×¡£1º¹¤Î¾¡¤ÁÅÀ66¤Ç2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼ó°Ì¤«¤é4º¹¤Î¾¡¤ÁÅÀ63¤Ç3°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢4°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î2¥Á¡¼¥à¡£¾¡¤ÁÅÀ61¤Ç5°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢6°Ì¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¢¾¡¤ÁÅÀ60¤Ç7°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£Àá¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤á¤ë¡È¾ò·ï¡É¤Ï¡©¿å¸Í¤«Ä¹ºê¤Ë²ÄÇ½À
¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î¿å¸Í¤ÈÄ¹ºê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Âè37Àá¤Ç¤Ï¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJ1¾º³Ê¾ò·ï¡Û
¢¡¿å¸Í
¾¡¤Á¡§J2Í¥¾¡¡õ¾º³Ê·èÄê
°ú¤Ê¬¤±¡§ÂçµÜ¡¢ÀéÍÕ¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¢ª¾º³Ê³ÎÄê
Éé¤±¡§¾º³Ê·è¤Þ¤é¤º
¢¡Ä¹ºê
¾¡¤Á¡§ÂçµÜ¡¢ÀéÍÕ¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¢ª¾º³Ê³ÎÄê
°ú¤Ê¬¤±¡§¾º³Ê·è¤Þ¤é¤º
Éé¤±¡§¾º³Ê·è¤Þ¤é¤º
¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥¾¡¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤âÂçµÜ¡¢ÀéÍÕ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç2°Ì°ÊÆâ¤¬·èÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ä¹ºê¤Ï¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßÂçµÜ¡¢ÀéÍÕ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï5·î¤ÎÂÐÀï¤Ç¿å¸Í¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¡£Âç°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤Æ¡¢J1¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡£
¢£3°Ì°Ê²¼¤â¡È¼«Æ°¾º³Ê¡É¤ÏÌÜ¤ÎÁ° ¾å°Ì¿Ø¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â
Âè36Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢7°Ì¤ÎÈØÅÄ¤Þ¤Ç¤¬J1¼«Æ°¾º³Ê¤Î2°Ì¤Þ¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹Âçº®Àï¡£¿å¸Í¤ÈÄ¹ºê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ2°Ì¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤ÎÂçµÜ¡¢ÀéÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2°Ì¤Þ¤Ç5º¹¤ÎÆÁÅç¤äÀçÂæ¤â2Ï¢¾¡¤Ç2°Ì¤ËÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë5°Ì¤ÎÆÁÅç¤Ï¡¢3°Ì¤ÎÂçµÜ¡¢2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤È¾å°Ì¿ØÂÐ·è¡£ÆÁÅç¤ÏÁ°Àá¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ò4-1¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì¿Ø¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ºòµ¨J1¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿ÈØÅÄ¤ÏÄ¾¶á3Ï¢¾¡¡£¸½ºß¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë6°Ì¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾Ìç¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Æ±¤¸¤¯ºòµ¨J1¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï6°Ì¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4º¹¡£¾å°Ì¿Ø¤È¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤âÎô¤ë¤¿¤á¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¦J2Âè37Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê11·î23Æü¡Ë
¢¡ÂçÊ¬ ¡Ý ÀéÍÕ¡Ê¥¯¥é¥µ¥¹¥É¡¼¥àÂçÊ¬¡Ë
¢¡Ä¹ºê ¡Ý ¿å¸Í¡ÊPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ë
¢¡½©ÅÄ ¡Ý ÀçÂæ¡Ê¥½¥æ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¢¡¤¤¤ï¤ ¡Ý »³¸ý¡Ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤¡Ë
¢¡ÂçµÜ ¡Ý ÆÁÅç¡ÊNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¢¡¹ÃÉÜ ¡Ý ÉÙ»³¡ÊJIT ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¢¡ÈØÅÄ ¡Ý »³·Á¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÈØÅÄ)¡Ë
¢¡Æ£»Þ ¡Ý Ä»À´¡ÊÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ë
¢¡º£¼£ ¡Ý »¥ËÚ¡Ê¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¢¡°¦É² ¡Ý ·§ËÜ¡Ê¥Ë¥ó¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë