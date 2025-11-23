¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤Ø¤Î²á¾êÈ¿±þ¤Ç¸«¤¨¤¿Ãæ¹ñ¤Î¾Ç¤ê¡¢ÌµËÅ¤ÊÂæÏÑ·³»ö¿¯¹¶¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë³¤¾åÉõº¿¤ÎÇ½ÎÏ
2021Ç¯4·î23Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¼çÎÏ´ÏÄú¡ÖÄ¹À¬18¹æ¡×¡ÖÂçÏ¢¡×¡Ö³¤Æî¡×¤Î½¢Ìò¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê¼Ì¿¿¡§¿·²Ú¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¤Ê¤¼½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂæÏÑÅý°ì¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¡ÊÂæÏÑÍ»ö¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Ç¼«±ÒÂâ¤òËÉ±Ò½ÐÆ°¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÆüÃæ¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª»öÎã¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ÖÛ£ËæÀïÎ¬¡×¤ò´Ó¤¤¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¤³¤Î¥¿¥Ö¡¼¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÆâÀ¯´³¾Ä¤À¡×¤ÈÌÔÎõ¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢¼«¹ñÌ±¤ÎÆüËÜÅÏ¹Ò¡¦Î±³Ø¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ä¡¢ÆüËÜ¿å»ºÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÄÌ¹ð¤Ê¤É¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¡ÈÀ©ºÛ¡É¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï11·î7Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤¬¡Ö²¾¤ÎÏÃ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Î»þ¤ËÃæ¹ñ·³¤¬¥Ð¥·¡¼³¤¶®¡ÊÂæÏÑ¡Á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó´Ö¡Ë¤ò³¤¾åÉõº¿¤·¤¿¤é¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ËÅö¤¿¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¡¢¹â»Ô»á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡£¡ÊÃæ¹ñ¤¬¡ËÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¡ÖÀï´Ï¡×¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢µðÂç¤Ê´ÏË¤¤òÍÊ¤·¤¿ºÇ¶¯¤Î·³´Ï¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö·³´Ï¡×¡ÖÀïÆ®´Ï¡×¤ÈÆ±°Õ¸ì¤Ç¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¡ÖÂçÏÂ¡×¡ÖÉðÂ¢¡×¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ª¥ï¡×µé¤¬ÂåÉ½³Ê¤À¤¬¡¢º£¤ä»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÊ¼´ï¡£¸½ºß¼ÂÀïÇÛÈ÷¤¹¤ë¹ñ¤Ï³§Ìµ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñ¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ï2015Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¡×¤Ç·Ç¤²¤ë¡Ö»öÂÖÂÐ½èË¡¡×¤Îº¬´´¤Î1¤Ä¤Ç¡¢Å¬ÍÑÍ×·ï¤Ï¸·³Ê¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤ÊÂ¾¹ñ¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤â¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¼«Í³¡¦¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤ëÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»öÂÖ¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤òÁ´¤¦¤·¡¢¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬Åö¤Ê¼êÃÊ¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÇÆüËÜ¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ¡ÁÃæÅì¤ÎÀÐÌý¡¦LNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë³¤±¿¥ë¡¼¥È¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¡ÈºÇ½ª¼êÃÊ¡É¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑÉõº¿¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¡Ê1979Ç¯À©Äê¤ÎÊÆ¹ñÆâË¡¤Ç¡¢ÂæÏÑËÉ±Ò¤Î¤¿¤áÉðÎÏ¹Ô»È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤òÄê¤á¤ë¡Ë¤Ë½¾¤¤¡¢·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡ÖÀì¼éËÉ±Ò¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜ¤â²ÃÀª¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£ÊÆ·³²ðÆþ¤Ç¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÉõº¿ºîÀï¤¬¤µ¤é¤ËÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®¸ù¤Î¸«¹þ¤ß¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤¬²á¾êÈ¿±þ¤·¡¢¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î¶¦Æ±ÂÐÀø·±Îý¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊÆ³¤·³¤ÎP-8¾¥²üµ¡¡£Ãæ±û¤ËÊÆ³¤·³¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹µéSSN¡Ê¹¶·â·¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ë¤òÇÛ¤·¡¢¼þ°Ï¤òÆüÊÆ´Ú¤Ê¤É¤Î´ÏÄú¤¬ÊÂÁö¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤ä¼±¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²Éü¶½¤òÃ£À®¤·¤¿°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾À¼Íß¤¬Âç¤¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÌÓÂôÅì¤ÏÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ·ú¹ñ¤ÎÉã¤Ç¡¢ûç¾®Ê¿¤Ï1970Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë²þ³×³«ÊüÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ò·ÐºÑÂç¹ñ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿°Î¿Í¤À¡£
¡¡¤À¤¬1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½¬»á¤Ï³×Ì¿Æ®Áè¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç·³Ì³·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢¶¦»ºÅÞ¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤ê¡¢2013Ç¯¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡Ö2´ü10Ç¯¡×¤È¤Î·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿½¬»á¤Ï2018Ç¯¤Ë¤³¤ì¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë3´üÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤Î½ª¿ÈÀ©¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÌ±Â²¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤È¤ÎÊ¬Îö¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬ºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¡2023Ç¯1·î¤ËÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡×¡ÊCSIS¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡¢ÂæÏÑ¿¯¹¶¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈá»´¤Ê·ë²Ì¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Á´24¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑÀêÎÎ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤ÎÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¤Ï¿äÄê¤µ¤ì¤¿ÊÆÃæÎ¾·³¤ÎÂ»³²¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£
¡¡Á´¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶õÊì2ÀÉ¡¢¿å¾åÀïÆ®´Ï7¡Á20ÀÉ°Ê¾å¡¢Àø¿å´Ï¡Ê¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ë4ÀÉ¡¢¹Ò¶õµ¡90¡Á774µ¡¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÌó1Ëü¿Í¤È¿ä·×¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶õÊì¡¢¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤ÎÂçÈ¾¤ò´Þ¤à´ÏÁ¥138ÀÉ¡¢¹Ò¶õµ¡155¡Á327µ¡¡¢»à½ý¼Ô¡Ê³¤¾å¡¦ÃÏ¾å´Þ¤à¡Ë1Ëü4500¿Í¤È¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ÎÈ¾¿ô¤È¼çÍ×´ÏÁ¥¤Î¤Û¤ÜÁ´Éô¤òÁÓ¼º¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤È²¾Äê¤·¡¢¹Ò¶õµ¡121¡Á161µ¡¡¢´ÏÁ¥26ÀÉ¤ò¼º¤¦¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤±¤¬¿É¤¦¤¸¤ÆÃæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑÀ©°µ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÉÔ²ðÆþ¤Ç¡¢ºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤âÂæÏÑ²ðÆþ¤ÎÊÆ·³¤Ë»È¤ï¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¡¦·³¤Ë¶á¤¤CSIS¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¶ÃØ³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¸øÉ½Åö»þ¡¢À¤³¦¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÃæ¹ñÂ¦¤âÂæÏÑ¿¯¹¶¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉÑÈË¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢·ë²Ì¤ÏÂçÆ±¾®°Û¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÆüËÜ¤Ë²ðÆþ¤µ¤»¤Ê¤¤¼êÎ©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤¬»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡CSIS¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Î2021Ç¯3·î¡¢ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³»ÊÎá´±¤Ï¡Öº£¸å6Ç¯°ÊÆâ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡ÈÇúÃÆÈ¯¸À¡É¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶2027Ç¯Àâ¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤³¤ÎÀâ¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¡¢ÃæÂæÂÐÎ©¤Î´íµ¡´¶¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÀú¤ë»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¤±¤óÀ©¤òÌÜÅª¤ËÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤¦ÆüÊÆÈæ3¥«¹ñ¤ÎÀïÆ®´Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î¥í¥·¥¢¶ìÀï¤ò¸«¤ÆÂæÏÑÃå¾åÎ¦ºîÀï¤ÏÃª¾å¤²¤«¡©
¡¡¤À¤¬2022Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖÂæÏÑÉðÎÏ¿¯¹¶Àâ¡×¤ÏµÞÂ®¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤¦¡£
¡¡Âè1¤ÎÍýÍ³¤Ï½¬»á¤Î¡Ö½ª¿ÈÀ©¡×¤¬È×ÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£Åö½é¤Ï2018Ç¯¤Ë¹ñ²È¼çÀÊÇ¤´üÀ©¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¯¸¢ÆâÉô¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤Ç¡Ö3´üÌÜ¤ò´°Î»¤¹¤ë2027Ç¯¤Ç°úÂà¤«¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¬»á¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤¬²¿¤Ç¤âÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤·¡¢Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¸å¸¢ÎÏ¤ÎºÇ¹â¥Ý¥¹¥È¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤ÎÀâ¤¬ÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¸¢ÎÏ´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿½¬»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö2027Ç¯¡×¤Ë°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤¹°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÃå¾åÎ¦ºîÀï¤ò¶¯¹Ô¤·¡¢ÂçÂ»³²¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ì¤Ð¼ºµÓ¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÃæÄ¹´üÀï¤Ç¹½¤¨¤¿Êý¤¬ÆÀºö¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âè2¤Ï2022Ç¯2·î¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤À¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï³«ÀïÅö½é¡Ö¿ô½µ´Ö¤ÇÁ´ÅÚ¤òÀ©°µ¤Ç¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¤¬¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»à½ý¼Ô¤È¿ôÀéÂæ¤ÎÀï¼ÖÁÓ¼º¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ¹´üÀï¤È¤Ê¤ê¡¢³«Àï¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯4Ç¯¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¡Íø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀïÈñ¤Î½Å°µ¤È·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¹ñÆâ·ÐºÑ¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î·³»öÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥í¥·¥¢·³¤Ï¡¢º£¤äËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾õÂÖ¡£Î¦Â³¤¤ÇÂçÊ¿¸¶¤¬¹¤¬¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎçåÆñ¿É¶ì¡Ê¤«¤ó¤Ê¤ó¤·¤ó¤¯¡Ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ·³¿¯¹¶ÉôÂâ¤¬Éý150kmÁ°¸å¤ÎÂæÏÑ³¤¶®¤òÄ¶¤¨¡¢·³»öºîÀï¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤Ãå¾åÎ¦ºîÀï¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶å½£¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ë2000Ëü¿ÍÄ¶¤¬Êë¤é¤·¡¢ÆîËÌ¤Ë3000mµé¤Î»³¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ëÂæÏÑ¤ò´°Á´À©°µ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ»¼º¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ¤Ï¡Ö»°Àï¡×¡Ê¿´ÍýÀï¡¢À¤ÏÀÀï¡¢Ë¡Î§Àï¡Ë¤ò¶¯²½¤·¡¢Áªµó²ðÆþ¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤ËÂæÏÑ¤ò¡Ö¿ÆÃæ¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤ëÀïË¡¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÀºö¤È¸À¤¨¤ë¡£½ÆÃÆ¤ò1È¯¤â·â¤¿¤º¤ËÅ¨¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤ëÂ¹»á¤ÎÊ¼Ë¡¡ÖÉÔÀï¶þÅ¨¡×¤Î¶ñ¸½²½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÅç¤ò¤°¤ë¤ê¤È³¤¾åÉõº¿¤·¡¢Ê¼ÎÈ¹¶¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤äÂæÏÑ·³¡¢»ÔÌ±¤ò¹ß»²¤µ¤»¤ëÀï½Ñ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯11·î18Æü¡¢ÊÆµÄ²ñ¤ÎÄ¶ÅÞÇÉ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡ÖÊÆÃæ·ÐºÑ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊUSCC¡Ë¤¬2025Ç¯ÈÇ¤ÎÃæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¡¦·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤¬±ó¤¤¾Íè¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·³»ö±é½¬¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ä³¤¾åÉõº¿¤ËÂ¨ºÂ¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È·Ù¹ð¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤ÎÊÆ·³¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Î¸¡¾Ú¤ò¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë»þ´ü¤È¤·¤Æ¡Ö2027Ç¯¡×¡Ö2035Ç¯¡×¡Ö2049Ç¯¡×¤òÎóµó¤·¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡2027Ç¯¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³ÁÏÀß100¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢ºîÀï¤Î½àÈ÷´°Î»»þ´ü¤Ç²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡£2035Ç¯¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤òÅÏ¤ë¹âÂ®Å´Æ»¹½ÁÛ¤Î´°À®Í½ÄêÇ¯¡¢2049Ç¯¤ÏÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ100¼þÇ¯¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¾åÉõº¿¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÀø¿å´Ï¡×¤ÎÀïÎÏ¤ÏÊÆ¹ñÂ¦¤¬¿ôÃÊ¾å
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝÌäÂê¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ò³¤¾åÉõº¿¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡ÈÀï´Ï¡É¤Î½Ð¸½¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¬¡¢Æù´ã¤ÇÊ¬¤«¤ë¿å¾åÀïÆ®´Ï¤è¤ê¤â¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç±£Ì©¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëÀø¿å´Ï¤ÎÊý¤¬¡¢³¤¾åÉõº¿¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¡£¿åÌÌ²¼¤ÎÀï¤¤¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÂæÏÑ³¤¾åÉõº¿¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤¦ÊÆ³¤·³¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹µé¸¶Àø¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡±Ñ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÊIISS¡ËÈ¯¹Ô¤Î¡Ø¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀø¿å´Ï¿ô¤Ï65ÀÉ¤ÇÁ´¤Æ¸¶Àø¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á³ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê¼ÍÄø1Ëükm°Ê¾å¡ËÅëºÜ¤Î¡ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¡ÊSSBN¡Ë¡×14ÀÉ¤ò½ü¤¯51ÀÉ¤¬¡Ö¹¶·â·¿¸¶Àø¡ÊSSN¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À©³¤¸¢³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢Å¨´ÏÁ¥¤ÎÃµº÷¡¦¹¶·â¤¬¼ç¤ÊÌòÌÜ¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÀø¿å´Ï¿ô¤Ï59ÀÉ¤Ç¡¢¤¦¤Á¸¶Àø¤Ï12ÀÉ¡¢ÄÌ¾ï·¿¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¡ËÀø¿å´Ï¤¬47ÀÉ¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ³¤·³ 094·¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¸¶Àø¤Î¤¦¤ÁSSBN¤Ï6ÀÉ¡¢SSN¤Ï6ÀÉ¡¢ÄÌ¾ï·¿¤Ï¼Â¸³´Ï1ÀÉ¤ò½ü¤46ÀÉÁ´Éô¤¬¹¶·â·¿¤Ç¡¢ÂæÏÑÉõº¿¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀÉ¿ô¤ÏSSN6ÀÉ¤ÈÄÌ¾ï·¿46ÀÉ¤Î·×52ÀÉ¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·SSN¤ÏÁ´´Ï¤¬¡È¸×¤Î»Ò¡É¤ÎSSBN¤Î¸î±Ò¤Ë²ó¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ÏÄÌ¾ï·¿Àø¿å´Ï46ÀÉ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á³¤¾åÉõº¿¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇÂç¤Ç¤â3Ê¬¤Î2ÄøÅÙ¡¢30ÀÉ¤¬¸Â³¦¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡¡²«³¤¤ä¾å³¤¼þÊÕ¡¢¹á¹Á¤ò¤Ï¤¸¤á¼î¹¾¥Ç¥ë¥¿¤Ê¤É½ÅÍ×¹ÁÏÑÃÏ°è¤ä¡¢SSBN¤¬±£¤ì¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Î·Ù²ü¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤âÄÌ¾ï·¿¤Î¤¦¤Á¡¢³°ÍÎ¤ÇÄ¹´ü´Ö³èÆ°²ÄÇ½¤ÊÂç·¿´Ï¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À½¡Ö¥¥í¡×µé¡Ê¿åÃæÇÓ¿åÎÌ4000¥È¥ó¼å¡Ë¤Î10ÀÉ¤À¤±¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÏÆ±2000¥È¥óµé¤ÎÃæ·¿¥¯¥é¥¹¤À¡£¤³¤ÎÀïÎÏ¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¡¢¼þ°Ï700kmÄ¶¤ÎÂæÏÑÅç¤Î³¤¾åÉõº¿¤òÃæÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÐ¹³¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸¶Àø49ÀÉ¤Î¤¦¤Á¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë2Ê¬¤Î1¤òÅêÆþ²ÄÇ½¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È25ÀÉ¤¬¸ÂÅÙ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ±7000¥È¥óµé¤Îµð´Ï¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¿åÃæÂ®ÎÏ¤âÂ®¤¯¡¢¾è°÷¤Î¿©ÎÁ¤¬Â³¤¯¤Þ¤Ç²¿¥«·î¤Ç¤âÀø¹Ò¤¬²ÄÇ½¤À¡£
ÊÆ³¤·³¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢µé¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡ÖUSS¥ß¥Í¥½¥¿¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¿¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¶áÇ¯ÊÆ³¤·³¤Ï¿åÃæ¥É¥í¡¼¥ó¡ÊAUV¡Ë¤Ë¤è¤ë¿åÃæÄå»¡¡¦ÂÐÀøÇ¤Ì³¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ³¤·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡Í»ö¤È¤Ê¤ì¤Ð¤³¤ÎÊÆÀø¿å´ÏÂâ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÄÌ¾ï·¿25ÀÉ¤ÎÈ¾Ê¬¤ËÅö¤¿¤ë12ÀÉ¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£³¤¼«¤ÎÀø¿å´Ï¤ÏÁ´´Ï¤¬Æ±3500¥È¥ó°Ê¾å¤ÎÂç·¿´Ï¤À¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö¤¸¤ó¤²¤¤¡×¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡Àø¿å´Ï¤Ï»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤âº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ìÃæ¹ñÂ¦¤¬³¤¼«¤ÎÀø¿å´Ï¤òÃµÃÎ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀø¿å´Ï¤¬¤ï¤¬·³¤ÎÉõº¿ºîÀï¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸ø¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Àø¿å´ÏºîÀï¤ÏÁ´¤Æ¤¬¡ÖÈëÃæ¤ÎÈë¡×¤Ç¡¢Å¨È¯¸«¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀø¿å´Ï¤Îµ»Ç½¤â¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂæÏÑ¤â¹ñ»º¤ÎÄÌ¾ï·¿Àø¿å´Ï¡ÊÆ±2500¥È¥ó¡Ë¤ò·úÂ¤Ãæ¤Ç¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2ÀÉ¤¬¼ÂÀïÇÛÈ÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ ¹ñ»ºÀø¿å´Ï¤Î¿Ê¿å¼°¡Ê2023Ç¯9·î¡¢¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ë½£¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬³Æ1¡Á2ÀÉÊÆÂ¦¤Ë²ÃÀª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆÂ¦¤Ï40ÀÉ°Ê¾å¤ÎÀø¿å´ÏÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î30ÀÉ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉÀ×¤·¡¢Ë¸³²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿å¾å´ÏÄú¤ä¿å¾åÌ±Ê¼¤¬½Ð·â¤¹¤ì¤Ð¡ÖÊÆÃæÁ´ÌÌ¾×ÆÍ¡×¤Î´í¸±À¤â
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àø¿å´Ï¤ÎÆ°¤¤òÃµ¤ë¾¥²üµ¡¤Îµ¡¿ô¤Èµ»½ÑÎÏ¤âÊÆÂ¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾å¤Ç¡¢P-8¤ò¼ç¼´¤ËÌó120µ¡¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÏP-3C¤ò12µ¡¡¢ÆüËÜ¤âP-3C¡¢¹ñ»º¤ÎP-1¤Î·×Ìó70µ¡¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤®À¤³¦2°Ì¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾¿ô¤òÅêÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â100µ¡¤òÄ¶¤¨¤ëÁêÅö¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
ÂæÏÑ¶õ·³¡ÊP-3C¡Ë¤Î±é½¬¡Ê2024Ç¯1·î¡¢¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·ÆüËÜ¤Î¾¥²üµ¡¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë³èÆ°¡×¤È¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢ÂæÏÑÅì³¤´ß¤ÎÎÎ³¤¤®¤ê¤®¤ê¤Î³¤°è¤òÈô¹Ô¤·¡¢Ãæ¹ñÀø¿å´Ï¤ÎÆ°¤¤òÃµÃÎ¤·¤¿¤éÊÆÂ¦¤È¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎP-3C¾¥²üµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¹ñ»ºP-1¾¥²üµ¡¡£P-3C¤Î¸å·Ñµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¹ñ»º¤ÎY-9¤ò25¡Á50µ¡ÇÛÈ÷¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀÇ½Åª¤Ë¤âÂÐÀøºîÀï¤Îµ»ÎÌ¤â¿ôÃÊÎô¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Y-9¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¤ä¤Ï¤êËÜÅÚ¤Î±è´ß¤äÆî¥·¥Ê³¤¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë²ó¤µ¤ì¡¢»Ä¤ëµ¡¿ô¤âÂæÏÑ¤ÎÀ¾³¤´ß¡¢¤Ä¤Þ¤êÂæÏÑ³¤¶®¼þÊÕ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯9·î3Æü¡¢Ãæ¹ñËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë80¼þÇ¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢Å·°ÂÌç¹¾ì¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëY9ÀïÆ®µ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡ÂæÏÑ¤ÎÅì³¤´ß¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì´ÏÂâ¡Ê¶õÊìÂÇ·â·²¡Ë¤¬Ê£¿ôÅ¸³«¤·¡¢´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤äÁá´ü·Ù²üµ¡¤ÇÈ¾·Â1000kmµ¬ÌÏ¤Î¶õ°è¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£³«Àï¤È¤Ê¤ì¤ÐÃæ¹ñµ¡¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËË¸³²¡¦·âÄÆ¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÂ¿¿ô¤Î¿å¾å´ÏÄú¤ä³¤¾åÌ±Ê¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢µùÁ¥¤Ê¤É¤ËÉðÁõ¤ò»Ü¤·¤¿Ìµ¿ô¤ÎÃæ¾®Á¥Çõ¤ò½Ð¿Ø¤µ¤»¡¢³¤¶®¤Ê¤É¤Ë½¸·ë¤·¤ÆÌ±´Ö²ßÊªÁ¥¤Î¹ÒÏ©¤òË¸³²¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬1¡¢2¥«·î¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¤Ì³¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿Í°÷¤ÎÈèÏ«¡¢Êäµë¤ÎÌÌ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿å¾å´ÏÄú¤ä¿å¾åÌ±Ê¼¤¬½Ð·â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ´ÏÄú¤È¾×ÆÍ¤·¤ÆÊÆÃæ¤ÎÁ´ÌÌ¾×ÆÍ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë´í¸±À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÃæ¹ñ¤âí´í°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤ËÈ÷¤¨¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ËÎ©¤ÆäÆ¤â¤ëÃæ¹ñ·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÁÝÆ¤·±Îý¤ò¹Ô¤¦ÂæÏÑÎ¦·³ÉôÂâ¡Ê¼Ì¿¿¡§ÂæÏÑÎ¦·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Îå«¤è¤ê¤âÂç¹ñ´Ö¤È¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á
¡¡À©ºÛ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¡£¡ÖÊÝ¼é¡×¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕÉ÷¤Ç¾Ç¤ê¤Î´¶¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¦ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¿®ÍÑÅÙ¤â¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£¸½¤Ë11·î10Æü¡¢ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î°ìÏ¢¤Î¶¯¹ÅÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤âÍ§¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÇ°×¤ÇÃæ¹ñ°Ê¾å¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÐÆüËÇ°×ÀÖ»ú¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï10·î30Æü¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢ÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÂÐÊÆÍ¢½Ðµ¬À©¤Î1Ç¯±ä´ü¤ò¡È¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¡É¤·¤¿¤È·öÅÁ¡£
¡¡°ìÊý¤Ç·ü°Æ¤ÎÂæÏÑÌäÂê¤Ï°ìÀÚµÄÂê¤Ë¾å¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ò¼è°ú¥«¡¼¥É¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î´ÑÂ¬¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥È¥é¥ó¥×»á¤È½¬»á¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»öÅª°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÌÛÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì©Ìó¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î·üÇ°¤À¡£
¡¡11·î2Æü¤ÎÊÆCBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÂæÏÑËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÊÆ·³¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡£Èà¡Ê½¬»á¡Ë¤ÏÅú¤¨¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÛ£Ëæ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¤Ï11·î21Æü¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î°ìÏ¢¤Î¡È×ø³å¡É¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÙ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê´é¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¹Ô¤¦´é¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¶¼¤·¤Ï¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤òÊø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Îå«¤è¤ê¤â¡¢Âç¹ñ´Ö¤È¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤ä¶âÁ¬Åª¤ÊÂ»ÆÀ´ªÄê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢¶ËÅì¾ðÀª¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡ÂæÏÑ¤È¤Ï°ì°áÂÓ¿å¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Ëü¤¬°ìÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÉðÎÏ¿¯¹¶¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢ºßÆüÊÆ·³¤ò´ñ½±¤·¡¢ÆüËÜ¤â¤¤¤ä±þ¤Ê¤¯Í»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢·³»ö¤Î¾ï¼±¤À¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤ÎÌµËÅ¤Ê·³»ö¿¯¹¶¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÄ¿¹¤Î»°Âô´ðÃÏ¤«¤é½Ð·â¤¹¤ëÊÆ³¤·³¤ÎP-8¾¥²üµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÆ¶õ·³¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
