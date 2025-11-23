¤½¤ê¤ãÉô²¼¤Ë¤âÊé¤ï¤ì¤ë¥ï¥±¤À¡ÄŽ¢100ÅÀÃæ10ÅÀ¤ÎÀ®²ÌÊªŽ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Éô²¼¤Ë¥Ç¥¤ë¾å»Ê¤¬³Ý¤±¤ë"Âè°ìÀ¼"
※本稿は、五十嵐豪『燃やせる勇気』(三笠書房)の一部を再編集したものです。
¢£¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó°ìÊÕÅÝ¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡×¤¬»Ä¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤äÁÈ¿¥¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤È¤â¡Ö¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤ÏÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¤Ï¸¶Â§¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤·¤«¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¤¤¤¯¤éÀµ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡×¤¬É¬¤º»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤ÏÃÎ¤é¤º¤·¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó°ìÊÕÅÝ¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ø¤È´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ»¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÆ°¤½Ð¤¹
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÍ»¹ç¡×¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤Çµ¤¤Å¤¤äÄó°Æ¡¢ÌäÂê°Õ¼±¤¬µÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Û´Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¤À¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÖÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤ä¤éÃê¾ÝÅª¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ÊÄ¥¤ê»æ¡×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£
¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó»Ø¼¨¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤³¤ó¤Ê·Ç¼¨¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ²ñÏÃ¶Ø»ß¡×
¡ÖÍµÙ¼èÆÀ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂà¶Ð¸å¤Ï¡¢É¬¤º´ù¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡×
ÀµÄ¾¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¶¯¤¤µç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£
¼Ò°÷¤ÏÂç¿Í¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Å½¤ê»æ¤Ç»Ø¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ²ñÏÃ¤ò¹µ¤¨¡¢À¼ÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍµÙ¤Î¼èÆÀ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â´ù¤Î¸åÊÒÉÕ¤±¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤»Ø¼¨¡×¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Î§À¤òÃ¥¤¦Åµ·¿Åª¤Ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó»Ø¼¨¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìµ°Õ¼±¤äÁ±°Õ¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸ý¤ò¶´¤á¤Ð¡¢¤½¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌ¿Îá¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÂ¸Â³¤ä°ÂÁ´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó»Ø¼¨°Ê³°¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡×¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î»Ø¼¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡×¤È¤·¤Æ°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿»Ø¼¨¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÅÁ¸ÀÌò¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¸ÀÌò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î»Ø¼¨¤ò¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ø¼¨¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡Ö»Ø¼¨¤ÎÌÜÅª¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡×¤ò¼«È¯Åª¤Ë°ú¤½Ð¤¹
Îã¤¨¤Ð¡¢¾å¤«¤é¡ÖÇä¾å¤ò20¡ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤í¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢»ÄÇ°¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÇä¾å20¡ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÌÜÉ¸¤À¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËËÜÍèÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¡¢Íè´ü°Ê¹ß¤âÁÈ¿¥¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ëÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Çä¾å20¡ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤À¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ø¼¨¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î»Ø¼¨¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌÜÅª¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌÜÅª¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·¯¤¿¤Á¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¼êÃÊ¤äÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Î»Ø¼¨¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤Äó°Æ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼«È¯Åª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÄó°Æ¤¬¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨ÆâÍÆ¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬¹Í¤¨¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ½é¤ÏÉ¬¤º¡ÖYES¡×¡¢¡ÖNO¡×¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×
¤½¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¾å¤Î°Õ¿Þ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â²¿½½²ó¡¢²¿É´²ó¤È·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖYES¡õMORE¡×ÏÃË¡¤Ç¤¹¡£
¡ÖYES¡õMORE¡×ÏÃË¡¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÁê¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÇ§¤á¡ÊYES¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈºÆ¹Í¤òÂ¥¤¹¡ÊMORE¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤è¤¯Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¡û¡û¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤È¤Ï¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈºÆÄó°Æ¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
Äó°ÆÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½¤Àµ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖNO¡×¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤º¡¢É¬¤º¡ÖMORE¡×¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÎÏÈÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÏÀ®Ä¹¤òºï¤®¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤µ¤»¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖYES¡õMORE¡×ÏÃË¡¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿À®²ÌÊª¤¬¡¢´üÂÔ¤ò²¼²ó¤ë60ÅÀ¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¿¿¤ÃÀè¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âè°ìµÁ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤òºï¤®¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿60ÅÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢Â¤ê¤Ê¤¤40ÅÀ¤À¤±¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÅØÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²êÀ¸¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉÄ¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²Ö¤òºé¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡Ö¥À¥á½Ð¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÆµ¯ÉÔÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¿¤È¤¨10ÅÀ¤Î½ÐÍè¤Ç¤â¤Þ¤º¤ÏË«¤á¤ë
¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢60ÅÀÊ¬¤òÂ¸Ê¬¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î»ñÎÁ¡¢¥°¥é¥Õ¤ä¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸«¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ö¤³¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¤¢¤Îµ¤Æñ¤·¤¤¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤â´î¤Ó¤½¤¦¤À¤Í¡×
¡Ö»ñÎÁ¤Î¹½À®¤¬¡¢·ëÏÀ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÁê¼ê¤Î¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉ¾²Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¿´¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤40ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëºÝ¤â¡¢·è¤·¤Æ¡ÖNO¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ÖMORE¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¸åÈ¾¤ÎÄó°Æ¤Ë¤â¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¡Ö´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢·çÅÀ¤Î»ØÅ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨100ÅÀËþÅÀÃæ10ÅÀ¤ÎÀ®²ÌÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖYES¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î90ÅÀ¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡ÖMORE¡×¤ÇÆ³¤¯¡£
Îã³°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Þ½½Íò ¹ä¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥ÜÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô½Ð¿È¡£¾åÅÄ¹â¹»Â´¡£Åì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎNEC¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢NECËÜ¼Ò¤ËµÕ½Ð¸þ¡£¼ÂÀÓ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ°ÜÀÒ¡£Ãæ±û´±Ä£¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤ò·Ð¸³¡£Ç¯´ÖÇä¾å600²¯±ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1000¿ÍÄ¶¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ¨¤¤¡¢NEC¥°¥ë¡¼¥×12Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÇ¯100¿Í¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¾Þ¤òÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î4ÅÙ¼õ¾Þ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¤ò½Å¤Í¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤òÈ¯¾É¡£¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇ¤¤»¤ëÍ¦µ¤¡×¤³¤½¤¬¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤¹¸¶ÅÀ¤À¤ÈÄË´¶¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç´íµ¡Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òV»ú²óÉü¤ØÆ³¤¯¡£2023Ç¯¤ËNEC¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥ÜÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò¼«Î§¤ËÆ³¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°éÀ®¤ä¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
