ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ°Ê²¼¤Îµ²²î¹ñ¡×!?¡ÄÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤â²¼¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡É¤â¤Ï¤äÀè¿Ê¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡É¹ñÌ±À¸³è¤Î¼ÂÂÖ
2024Ç¯¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï6³ä°Ê¾åË½Æ¤·¤¿¡£À¯ºöÂÐ±þ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡ÖÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À¤³¦¤Î¶¡µëÌÖ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¥³¥á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤Î¡Ö°ÅÉô¡×¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ëÅìÂç¶µ¼ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°¤Î¹ðÈ¯¤ÈÄó¸À¤Î½ñ¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè19²ó
¡ØÁíÍý½¢Ç¤¤Ç¥³¥áÀ¯ºö¤Î¡ÖÀÐÇËÌÐ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ÏÉõ°õ!?¡ÄÆ°¤«¤ÌÇÀÀ¯¡¦¾Ã¤¨¹Ô¤¯ÅÄ±à¤ËÂÐ¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯¤ÇÉ¬Í×¤Ê¡ÈÅ¾´¹¤Î·èÃÇ¡É¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ²²î¾õÂÖ
FAO¡Ê¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHUNGER MAP¡×¡Êµ²²îÃÏ¿Þ¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëFAO¤¬¡¢¹ñÊÌ¤ËÁí¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë±ÉÍÜÉÔÂ¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤òÄ´ºº¤·¡¢¿§¤Å¤±¤·¤¿À¤³¦ÃÏ¿Þ¤òËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§Çò¡¡0¡Á2.5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÌ¤Ëþ
¢§¥Ô¥ó¥¯¡¡2.5¡Á4.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È
¢§Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¡¡5¡Á9.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È
¢§Üô¿§¡¡10¡Á24.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È
¢§Çö¤¤Ãã¿§¡¡25¡Á39.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È
¢§Ãã¿§¡¡40¡Á60¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È
¢§³¥¿§¡¡¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤·
ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢µ²²î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ýÈæ¤¬Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¡¢Üô¿§¡¢Çö¤¤Ãã¿§¡¢Ãã¿§¤Ç¤¢¤ë¹ñ¤¬Â¿¤¤¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢2019¡Á2021Ç¯ÈÇ¤Î¡ÖHUNGER MAP¡×¤ÇÆüËÜÎóÅç¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¡Ê¿Í¸ýÈæ¤Ç2.5¡Á4.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬µ²²î¾õÂÖ¡Ë¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÌÊÆ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤È°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç±ÉÍÜÉÔÂ¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¹ñ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ë´§¤¿¤ëÀè¿Ê¹ñ¤À¡×¤È°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¿Í¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿©ÎÁ´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æµ²²î¤Ë´Ù¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ²²î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸½¶·¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«·¿¤Î³Êº¹¤ÈÉÏº¤¤¬¤Ê¤À¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¿
ÆüËÜ¤¬µ²²î¹ñ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¤»¤¤¤À¡£½êÆÀ¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹ÉÙÍµÁØ¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÀ¸³è¤ò±Ä¤á¤Ê¤¤ÉÏº¤ÁØ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡Ö°ì²¯ÁíÃæÎ®¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«·¿¤Î³Êº¹¤ÈÉÏº¤¤¬¤Ê¤À¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏËèÇ¯¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅý·×¤Î¤¦¤Á¡¢À¤ÂÓÊÌ½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¿ô»ú¤¬¾®¤µ¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÃÍ¡Ë¤òÇ¯¼¡ÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢§1985Ç¯¡¡418Ëü±ß¡¡¢§1986Ç¯¡¡430Ëü±ß
¢§1987Ç¯¡¡435Ëü±ß¡¡¢§1988Ç¯¡¡453Ëü±ß
¢§1989Ç¯¡¡471Ëü±ß¡¡¢§1990Ç¯¡¡500Ëü±ß
¢§1991Ç¯¡¡521Ëü±ß¡¡¢§1992Ç¯¡¡549Ëü±ß
¢§1993Ç¯¡¡550Ëü±ß¡¡¢§1994Ç¯¡¡545Ëü±ß
¢§1995Ç¯¡¡550Ëü±ß¡¡¢§1996Ç¯¡¡540Ëü±ß
¢§1997Ç¯¡¡536Ëü±ß¡¡¢§1998Ç¯¡¡544Ëü±ß
¢§1999Ç¯¡¡506Ëü±ß¡¡¢§2000Ç¯¡¡500Ëü±ß
¢§2001Ç¯¡¡485Ëü±ß¡¡¢§2002Ç¯¡¡476Ëü±ß
¢§2003Ç¯¡¡476Ëü±ß
¢§2004Ç¯¡¡462Ëü±ß
¢§2005Ç¯¡¡458Ëü±ß
¢§2006Ç¯¡¡451Ëü±ß
¢§2007Ç¯¡¡448Ëü±ß
¢§2008Ç¯¡¡427Ëü±ß
¢§2009Ç¯¡¡438Ëü±ß
¢§2010Ç¯¡¡427Ëü±ß
¢§2011Ç¯¡¡432Ëü±ß
¢§2012Ç¯¡¡432Ëü±ß
¢§2013Ç¯¡¡415Ëü±ß
¢§2014Ç¯¡¡427Ëü±ß
¢§2015Ç¯¡¡427Ëü±ß
¢§2016Ç¯¡¡442Ëü±ß
¢§2017Ç¯¡¡423Ëü±ß
¢§2018Ç¯¡¡437Ëü±ß
¢§2019Ç¯¡¡Ä´ºº¤Ê¤·¡£
¢§2020Ç¯¡¡440Ëü±ß
¢§2021Ç¯¡¡423Ëü±ß
¢§2022Ç¯¡¡405Ëü±ß
¢§2023Ç¯¡¡410Ëü±ß
¢¨¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÄ´ºº¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤¿
¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õÄ¾¸å¤Î1993Ç¯¤È1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åý·×»Ë¾åºÇ¹â¤Î550Ëü±ß¤ÎÃæ±ûÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¸«¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤«¤±¤ÆÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ï140Ëü±ß¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤òµá¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¹ÔÎó¤ËÅ°Ìë¤ÇÊÂ¤Ö¡Ä30Ç¯´ÖÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¡¢ÄËÀÚ¤Ê¡Èº¤µç¤Î¼ÂÂÖ¡É¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Û
¥³¥á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Î¹ñ¤Î¿©ÎÈÌäÂê¤Î¡Ö°ÅÉô¡×¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ëÅìÂç¶µ¼ø¤Î¹ðÈ¯¤ÈÄó¸À¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤Î±¢ËÅ¡Ö°ßÂÞ¤«¤é¤ÎÂ°¹ñ²½¡×¡½¡½ÃÏ°è»º¶È¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤òÄÙ¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î¤ªÍ§Ã£´ë¶È¤ÎÍø±×¤Ð¤«¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¡Ö°Ëâ¤ÎÇÀÀ¯²þ³×¡×¤Î¿¼ÁØ¡ª
¡Ö¡ØÆüËÜ¿Í¤¬¥³¥á¤¬¿©¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¡Ù¤ÈÈá´Ñ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Ø¿©¡Ù¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬¤¤Ã¤È¸«½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡ÊËÜÊ¸¤è¤ê¡Ë
ÇÀ¶È¤³¤½¤Ï¹ñËÉ¡£¡Ö¿©ÎÁ¤Ï¹ñËÉ¤À¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÀïÁè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊÊ¼ãë¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤¤µÄÏÀ¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤¬¿©ÎÁ´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¿©¤ÙÊª¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Í°Ï¤ò³¤¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¡ÊÌÜ¼¡¡Ë
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿»Í¤Ä¤Î¾×·â
½ø¡¡¾Ï¡¡¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×½ø¶Ê
Âè°ì¾Ï¡¡¸ºÈ¿À¯ºö¤È¤¤¤¦ÛßÛç
ÂèÆó¾Ï¡¡¥ß¥Ë¥Þ¥à¡¦¥¢¥¯¥»¥¹ÊÆ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
Âè»°¾Ï¡¡À¯¼£²È¤¬¼¨¤¹¤Ù¤°ðºî¥Ó¥¸¥ç¥ó
Âè»Í¾Ï¡¡ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ
Âè¸Þ¾Ï¡¡ÆüËÜÇÀ¶È¡¡´õË¾¤ÎÅô
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤òµá¤á¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¹ÔÎó¤ËÅ°Ìë¤ÇÊÂ¤Ö¡Ä30Ç¯´ÖÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÄËÀÚ¤Ê¡Éº¤µç¤Î¼ÂÂÖ¡É
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Åìµþ,
ÀÅ²¬,
³ùÁÒ,
²£ÉÍ,
Ë¡Í×,
À¸²Ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö