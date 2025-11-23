¿¦¾ì¤Ç¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
¡Ö·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤¬¶ì¼ê¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡È¶öÁ³¡É¤ä¡ÈÁÛÄê³°¡É¤¬µ¯¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢400°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖÃç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡¡Ã¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊÂôÅÏ¤¢¤Þ¤Í¡¦²¼åÁÎÉÂ§Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤À¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»Å»öÃç´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î°ìºý¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»²²è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³èÆ°¤Î½é´ü¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Àè¡¹¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÁÏ¤ê¤ò¾Ç¤é¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁÛÄêÆâ¡×¤À¤±¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÁÛÄê³°¤Îµ¤¤Å¤¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×²è¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·×²è¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸å¤Å¤±¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬Á³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¶öÁ³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·×²è¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ¬Á³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¤È¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê»öÁ°¤Î·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¡ÖÁÛÄêÆâ¡×¤Ç¤â¤Î¤´¤È¤¬¿Ê¤ß¡¢·ë¼Â¤·¤¿¤µ¤Þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë´ë¶È¤¬40ÂåÃËÀ¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤·ò¹¯¿©ÉÊ¤ò³«È¯¤·ÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜÏÀ¸«¤É¤ª¤ê¤½¤Î¿©ÉÊ¤Ï40ÂåÃËÀ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Çä¾å¤â½çÄ´¤Ë¿¤Ó»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï·×²è¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶öÁ³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸å¤Å¤±¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¶öÁ³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡ÖÁÛÄê³°¡×¡£
¡¡¤½¤Î¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï³«È¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ï¥¦¥±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µí¤äÆÚ¤Ê¤É¤Î²ÈÃÜ¤Ë¹¥¤Þ¤ì¡¢¤«¤Ä·ò¹¯¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤Æù¼Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ»î¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÃÜ»º³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤Î°ì¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö½é¤Î·×²è¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¿©ÍÑ¤Îµí¤ÈÆÚ¸þ¤±¤Î»ôÎÁ¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¸å¤Å¤±¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Î»×¤¤¤ä·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê²ÄÇ½À¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶öÁ³¤Î»ºÊª¡¢¤ª¤è¤Ó¸å¤Å¤±¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ·ºÍ¡¡Ã¯¤È¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡Ë