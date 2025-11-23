¡ÖºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¾®¶¶·úÂÀ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Àä¶«¤·¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¡×¤È¤Î»àÆ®¡ÚÁ´Æü¥Õ゚¥í¥ì¥¹³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼ÎóÅÁ¡Û
Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿90Ç¯Âå¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤âÂ¿¤¯»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¾®¶¶·úÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤À¤í¤¦¡£ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤È»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤ò¾®¶¶·úÂÀ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï11·î10ÆüÈ¯Çä¡ØÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹90Ç¯Âå³°¹ñ¿ÍÎóÅÁ¡½¾®¶¶·úÂÀ¤¬Àï¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÃË¤¿¤Á¡½¡Ù¡Ê¾®¶¶·úÂÀÃø¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
µÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤È¤Î»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯8·î31Æü¤ÎË¶¶Âç²ñ¤Î»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Æ¥ê¡¼¡¦¥´¥Ç¥£¤¬»°´§²¦¼Ô¤Î»°Âô¡Ê¸÷À²¡Ë¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿´¼À´µ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£µÞî±¡¢ËÍ¤È¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Î°ìÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÉÕ¤Þ¤Ç¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»î¹ç¤Ï¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¶·¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Æ£·¼¥¢¥Ê¤¬»×¤ï¤º¡É¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ª¡É¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´í¸±¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¤Î¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤Ç¤Þ¤º¤Ï¥¿¥Ã¥°¤Ç³ÐÀÃ¡£¡É»¦¿ÍµûÍë¥³¥ó¥Ó¡É¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¡Ê90Ç¯¡¢91Ç¯¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÂçÌ£¤Ê»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢É¾²Á¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¶¶¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿·ÆüËÜ¤ÎÃª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¤Ï¤¢¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°Âô¤µ¤ó¤È¤Î²¦ºÂÀï¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£ÍâÇ¯¤Î¡Ö¡Ç94¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£9·î¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¦ºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°Âô¤µ¤ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÇË¤ê¡¢Âè11Âå»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¾®¶¶·úÂÀ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×
1994Ç¯9·î3Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡£²¦¼Ô¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÂÐ³ÑÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éËÉ±ÒÀï¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè6Ç¯È¾¤Ç½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¡£²¦¼Ô¤ÈÄ©Àï¼Ô¡£1Ç¯Á°¤ÏÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÀï¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÁª¼ê¸¢¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀäÄº´ü¡£¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿ÂÎ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤·¡¢¤½¤Î°úÎÏ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Êµ»¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ä¡ÄÈà¤È¤Î»î¹ç¤ò·ù¤¬¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¼ê¤¬¹ç¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤³¤È¤óÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤«¤¯¤·¤Æ»î¹ç¤ÏÇòÇ®¡£Åö»þ¤Î»°´§Àï»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë41Ê¬23ÉÃ¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤âËÍ¤¬¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹µ¼¼¤Ç¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈÕÇ¯¤Ë¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ËÍ¤È¤Î»°´§Àï¤ò¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ëµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤·°úÂà»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¾®¶¶·úÂÀ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢Ä¹½£ÎÏ¤µ¤ó¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤µ¤ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤µ¤ó¡¢»°Âô¤µ¤ó¡¢ÀîÅÄ¡ÊÍøÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ï¤¢¤Î»î¹ç¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤â²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤Î»î¹ç¤ò»×¤¤½Ð¤¹
¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿°æ¾å²í±û¤ÎÉ½¾ð¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÍ¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´³°¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤ÆÀèÄø¡¢ÈÕÇ¯¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Ï2009Ç¯12·î¤Ë°öÆ¬¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Á´ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢Èà¤È¤ÏêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤Î°úÂà»î¹ç¡Ê2009Ç¯10·î¡Ë¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤ÏNOAH¤Î½êÂ°¤Ç¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤ÏIWA¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°úÂà»î¹ç¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¾³¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤¢¤Î»î¹ç¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î¶¡ÍÜ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë»î¹çÁ°¡¢ÌÚÀ½¥Ð¡¼¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê²¥¤é¤ì¤¿¡×¡Ö³Û¤¬³ä¤ì¤ÆÂçÎ®·ì¡×°ìÈÖÄï»Ò¡¦Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤ÈÄï¡¦ÃöÌÚ·¼²ð¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦ÃöÌÚÅÁÀâ¤Î¿¿Áê¡×¡ÚÆÃÊÌÂÐÃÌ¡Û
