¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÊ¿ÅÄ¼ù¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìë·Ê¤Ë¡È±Ç¤¨¤ë¡ÉÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÎÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Ìë·Ê¤Ë¡È±Ç¤¨¤ë¡ÉÇò¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÎÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ¤Ï16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖONE173¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Çß·ÅÄÀéÍ¥¤ÈÂÐÀï¡£¤·¤«¤·ß·ÅÄ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶ìÀï¤·¤ÆÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£