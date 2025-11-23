Æ»Ï©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÆæ¤Î¡È¤Ò¤··Á¡É¥Þ¡¼¥¯¡×¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¡© ¤Þ¤À¡È4³ä¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡ÖËº¤ì¤Æ¤ë¡×!? ¸«Íî¤È¤·¤¿¤é¡Ö°ãÈ¿¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡Ö¡þÉ¸¼¨¡×¤Ï²¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
Ï©ÌÌÉ¸¼¨¤Î¡Ö¡þ¡Ê¤Ò¤··Á¡Ë¡×¤·¤Ã¤«¤êÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤ë¡©
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¸øÆ»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ê¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤È»ö¸Î¿ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡ª¡× ¤³¤ì¤¬Ææ¤Î¡Ö¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Îº¬´´¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÆ»Ï©É¸¼±¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖÏ©ÌÌÉ¸¼¨¡×¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬É½¤¹°ÕÌ£¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇÏ©ÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡þ¡Ê¤Ò¤··Á¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¡þ¡×¤Ï¡¢¡ÖÁ°Êý¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤Þ¤¿¤Ï¼«Å¾¼Ö²£ÃÇÂÓ¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌó50£í¼êÁ°¤È30m¼êÁ°¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¸øÆ»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¡×¤ä¡Ö²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤Î¼êÁ°¤«¤é½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤Æ»Ï©¡×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¼êÁ°¤Ç¡¢¤³¤Î¡þ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¡Ö°ì»þÄä»ßµÁÌ³¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¡¢´ðÁÃÅÀ¿ô2ÅÀ¡ÜÈ¿Â§¶â¡ÊÂç·¿¼Ö1Ëü2000±ß¡¿ÉáÄÌ¼Ö9000±ß¡¿ÆóÎØ¼Ö7000±ß¡¿¸¶ÉÕ¼Ö6000±ß¡Ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Î²¸·Ã¤â°ì½Ö¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê¤Î¤°¤Á¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤Î¼«ÂðÉÕ¶á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¡Ö°ì»þÄä»ßµÁÌ³¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿°ãÈ¿¼èÄù¤ê¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£Æü¤âÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Á¡×¤ÈºÊ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·Ù»¡Ä£¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î°ãÈ¿¼èÄù¤ê·ï¿ô¤ÎÁí¿ô¤Ï¡¢420Ëü4155·ï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î32Ëü3280·ï¤¬¤³¤Î¡Ö²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔÅùË¸³²Åù°ãÈ¿¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡þ¡×¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÆÉ¤ß¤·¤è¤¦
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë·¼ÌØ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äYouTube¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¡×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ì»þÄä»ßµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢JAF¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡Á8·î28Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À4³ä°Ê¾å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ²á¤¹¤ë¼ÖÎ¾¡¦6226Âæ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢56.7¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë3528Âæ¡£2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤Ç21.3¡ó¤·¤«°ì»þÄä»ß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È»×¤¨¤ÐÂç¤¤Ê²þÁ±¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤«¤Ä²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À4³ä°Ê¾å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â»ß¤Þ¤ë¥Ù¥¹¥È3¡×¤Ï¡¢Ä¹Ìî¡Ê88.2¡ó¡Ë¡¿´ôÉì¡Ê78.0¡ó¡Ë¡¿Ê¡²¬¡Ê77.7¡ó¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ï¡¼¥¹¥È3¡×¤Ï¡¢»³¸ý¡Ê34.3¡ó¡Ë¡¿Âçºå¡Ê35.5¡ó¡Ë¡¿²Æì¡Ê36.9¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¿Í¸ý¤Î½¸Ãæ¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¤ÎÅìµþ¡Ê44.2¡ó¡Ë¡¿ÀéÍÕ¡Ê48.4¡ó¡Ë¡¿ºë¶Ì¡Ê47.9¡ó¡Ë¤â¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î56.7¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì»þÄä»ßÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡È¡þ¡Ê¤Ò¤··ÁÉ¸¼¨¡Ë¡É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ¤ÈÍ¸ú³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±¿Å¾Ãæ¤Ë¡þ¤ò»ëÇ§¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤ò½ü¤¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤ÇÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤È¤¯¤ËÅß¤ÎÍ¼Êë¤ì»þ¤äÌë´Ö¤Ï¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤±¿Å¾¡É¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÂ¦¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤·¤¿¤ê¤·¤Æ»ëÀþ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²£ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°Õ»×É½¼¨¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¥à¥ê¤Ë²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤Î»àË´»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö²£ÃÇÊâÆ»°Ê³°¤Î¾ì½ê¤ò²£ÃÇ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤·¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¡×¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤ÊµÁÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¡ÖÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñ¼á¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥é¥¤¥À¡¼¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍýÁÛÏÀ¤äåºÎï»ö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Èº£¤Î¼«Ê¬¡É¤ÎÅÔ¹ç¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤ò¡È»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤«¤ÄÀ¶¡¹¤·¤¤°ÜÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£