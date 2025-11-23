¡Ö¥í¥ê¡×¡Ö½÷»Ò¡»À¸¡×¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¥Û¥¤¥Û¥¤¡ÄÃæ¹âÀ¸¤¬¡Ö¥±¡¼¥¿¥¤Çä½Õ¡×¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤À¥ï¥±
ºòº£¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹â³Û¤Ê¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤«¤é¤ª¤è¤½»ÍÈ¾À¤µªÁ°¨¡¨¡¥¹¥Þ¥Û¤âSNS¤â¤Ê¤¤¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×Á´À¹´ü¨¡¨¡¤Î²Æ¤Ë¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿1Âæ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤ê¡¢ËèÌë¡ÖÀ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç¹Ó²Ô¤®¤·¤¿½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÎÁ¶â¤Ï60Ê¬3Ëü±ß¡×¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤ë¤«¤éËÜÈÖ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¡£Ãë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î´é¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡È»Å»ö¡É¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡£
¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤ò¿ª¤à¡Ö¥«¥Í¡×¤È¡ÖÀ¡×ÌäÂê¤Î¸¶ÅÀ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2000Ç¯9·î9Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¡£Ë¡µ¬À©Á°Ìë¤Î¡Ö¥±¡¼¥¿¥¤Çä½Õ¡×¤¬Ì¢±ä¤Ã¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾Ú¸À¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè1²ó
½ÐÄ¥¥Ø¥ë¥¹¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´¶³Ð¡×
¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÍ§Ã£¤¬½ÐÄ¥¥Ø¥ë¥¹¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¡¢6·î¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¡Ø¤¸¤Ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ª¥«¥Í¤¬Ãù¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤¿¥ï¥±¡£7·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë»Ï¤á¤¿¤«¤é¡¢1¥õ·î¤Ë¤Ê¤ë¡£
½µ¤Ë5Æü¤Ï¡Ê¤³¤Î»Å»ö¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï½Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¥±¡¼¥¿¥¤¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¤Î¡£ÂçÂÎÃëº¢¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢Ìë¤Ï9»þº¢¤Þ¤Ç¡£Â¿¤¤Æü¤Ç7¿Í¤°¤é¤¤Áê¼ê¤·¤Æ¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È4¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£30Âå¤Î¿Í¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤è¡£ÎÁ¶â¤Ï60Ê¬3Ëü¡¢90Ê¬4Ëü¡¢120Ê¬5Ëü¤Ç¡¢»ä¤Î¼è¤êÊ¬¤ÏÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¡×
¥¢¥Ã¥±¥é¥«¥ó¤È¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÔÎ©¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÆàÈþ¡Ê16ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤À¡£¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢ÅÔÆâ¤Î½ÐÄ¥¥Ø¥ë¥¹¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÎ®Æþ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¶È¼ÔÂ¦¤â¡¢Í¼´©»æ¤Î»°¹Ô¹¹ð¤Ê¤É¤Ç¡Ö²ÆµÙ¤ß¤À¤±¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡×¡Ö¥í¥ê¡×¡Ö½÷»Ò¡»À¸¡×¤Ê¤É¤Èëð¤¤¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡ÈÇä¤ê¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¡¢14ºÐ¡¢15ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤òÊú¤¨¤¿¶È¼Ô¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ËÜ»ï¤Ï¤Þ¤º¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ¼´©»æ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤¹¹ð¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¶È¼ÔÌó20¤ËÅÅÏÃ¼èºà¤·¤¿¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎºßÀÒ¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¶È¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ê¤«¡¢ËÜÅö¤Ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤6¶È¼Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î6¶È¼Ô¤Ï¡¢½ÂÃ«¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿½ÐÄ¥¥Ø¥ë¥¹·¿¤Î¡Ö½ÂÃ«·Ï¡×¤È¡¢ÆüÊëÎ¤¤òÃæ¿´¤Ë»³¼êÀþ¤ÎÃÓÂÞ¡Á¾åÌî´Ö¤¬µòÅÀ¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤¢¤ê¤Î¡ÖÆüÊëÎ¤·Ï¡×¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö½ÂÃ«·Ï¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë½ÂÃ«¡¢¸¶½É¡¢¿·½É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¡¢¼«Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î½ÐÄ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ïµ¤Ê¬¼¡Âè¤ÇËÜÈÖ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¥Ø¥ë¥¹Ãæ¿´¡£ÎÁ¶â¤Ï60Ê¬3Ëü±ß¡¢90Ê¬4Ëü±ß¤¬Áê¾ì¤Ç¡¢¥¬¥ó¥°¥í·Ï¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤¬Â¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÆüÊëÎ¤·Ï¡×¤Ï2»þ´ÖÁ°¤ËÍ½ÌóÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¡¢µÒ¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¡Á¾åÌî´Ö¤Î±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ç½÷¤Î»Ò¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë½÷¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤òµÒ¤ËÅÏ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¶È¼Ô¤ÏÃæ³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¡¢¤·¤«¤â¡¢¡Ö¥¦¥Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç´°Á´ÊÝ¾Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡ÖËÜÈÖ¡×¤Þ¤Çëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÎÁ¶â¤Ï¾Ò²ðÎÁ3Ëü±ß¡Ê½é²ó¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¤ÎÁ5Ëü±ß¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤Î·ÏÅý¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï³¹¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¼«Âð¤Ë¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬Æþ¤ë¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÉ÷Â¯ÀìÌç»ïµ¼Ô¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2000Ç¯9·î9Æü¹æ¤è¤ê
