11·î13Æü¡¢´Ú¹ñÁ´°è¤ÇÂç³ØÆþ³Ø¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ»î¸³¤Ç¤¢¤ë¡Ö½¤³ØÇ½ÎÏ»î¸³¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½¤Ç½¡×¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤²«¶â¤Î°çÇ¯¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎòÂå¤Ç¤â¹â¿å½à¤Î½ÐÀ¸Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½¤Ç½¤ò¼õ¤±¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¼õ¸³¼Ô¤¬55Ëü4000¿ÍÍ¾¤ê¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ÎÉ¤¤³ØÎò¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£¤Î´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤³ØÎò=¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö½¤Ç½»î¸³¡×¡ÊÆüËÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ë³ºÅö¡Ë¤ÎÆü¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÁû¤®¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ìÆüÃæÄÁ¤·¤¤É÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬»î¸³¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸øÌ³°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¶ÐÏ«¼Ô¤Î½Ð¶Ð»þ´Ö¤¬¸áÁ°10»þ¤ËÃÙ¤é¤»¤é¤ì¤ë¡£¶ä¹Ô¤ä³ô¼°»Ô¾ì¤âÆ±Æü¤À¤±¤Ï¡¢1»þ´ÖÃÙ¤ì¤Î¸áÁ°10»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£ÂçÈ¾¤ÎÃæ¹â¹»¤ÏµÙ¹»¤·¡¢»î¸³¾ì¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤âµÙ¹»¤¹¤ë¡£¼õ¸³À¸¤Î±ß³ê¤Ê°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤Ï¸òÄÌ·Ù»¡¤È¥Ñ¥È¥«¡¼¤òÆÃÊÌÇÛÃÖ¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï130¿ÍÍ¾¤ê¤Î¼õ¸³À¸¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ»î¸³¾ì¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»î¸³¾ì¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤ä¤Ä¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï°»¤äÌß¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ëÂç³Ø¥Ñ¥ó¡×¡¢¡Ö±äÀ¤Âç³ØµíÆý¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌçÂç³Ø¤È»º³Ø¶¨Æ±¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤¬¿Íµ¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢²áµî¤Ë¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤¿³Ø¹»¤ÎÀµÌç¤Ë°»¤òÅ½¤ê¤Ê¤¬¤é¹ç³Ê¤òµ§´ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÅ½¤ë¡×¤È¡Ö¹ç³Ê¡×¤ÏÆ±¤¸¤¯¡Ö¥×¥Ã¥¿¡×¤ÈÈ¯²»¤¹¤ë¡Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¼õ¸³À¸¤ò»ý¤Ä¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢»û¤ä¶µ²ñ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤Ï»î¸³¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Öµ§¤ê¡×¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤Î´Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¤ò¼«À©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊ¹¤¼è¤êÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦´Ö¤Ï¡¢´Ú¹ñÆâ¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ï¸áÁ°8»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë»î¸³¾ì¤ËÆþ¼¼¤ò½ª¤¨¡¢¸áÁ°8»þ40Ê¬¤«¤é¸á¸å5»þ45Ê¬¤Þ¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¡£»î¸³¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÀµ¹Ô°Ù¡×¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Î½ê»ý¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤ÇÉ®µ¶ñ¤â¡Ö½¤Ç½»î¸³¡×ÍÑ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤È¥µ¥¤¥ó¥Ú¥ó¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¼õ¸³À¸¤¬»ý»²¤¹¤ë¡Ö½¤Ç½ÊÛÅö¡×¤Ï¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¯¤ÆÆ÷¤¤¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¡×ÎÁÍý¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ï¤«¤á¥¹¡¼¥×¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¡Ö³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×´¶¿¨¤ÇÍîÁª¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤¿¤á´÷Èò¤µ¤ì¤ë¡£
¼õ¸³À¸¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤âÂ¿¤¤¡£±Ç²è´Û¤ä°û¿©Å¹¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÀÚÉä¤Ê¤É¤Ï¼õ¸³É¼¤ò¸«¤»¤ì¤Ð³ä°ú¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¼õ¸³É¼¤ò¸«¤»¤ì¤Ð³ä°ú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆÀ°·ÁÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ï¡Ö½¤Ç½¡×¤ò¹µ¤¨¤¿¿¦°÷¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥»¥Ã¥È¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
»î¸³¤¬½ª¤ï¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÍÌ¾½Î¤é¤ÏÀè¤òÁè¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â¥½¥¦¥ëÂç³Ø°å³ØÉô¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°5¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°å²ÊÂç³Ø¤¬¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÊÂ¤Ó¡¢ºÇ¶á¤Î°å³ØÉô¥Ö¡¼¥à¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¶µ°é¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶µ°é³Êº¹
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç³ØÆþ»î¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡Ö½¤Ç½»î¸³¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÂç³ØÊÌ¤Ë¡Ö¿ï»î¡×¤È¡ÖÄê»î¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¿ï»î¡×¤È¤ÏËèÇ¯9·î¤«¤é¡Ö¿ï»þ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆþ»îÁª¹Í¤Ç¡¢¡Ö½¤Ç½À®ÀÓ¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤äÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÊ£¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁª¹Í¤Ç³ØÀ¸¤òÁªÈ´¤¹¤ë¡£¡ÖÄê»î¡×¤È¤Ï¡Ö½¤Ç½¡×À®ÀÓ¤È¹â¹»3Ç¯´Ö¤ÎÆâ¿½¤òÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤·¤ÆÆþ³ØÀ¸¤òÁªÈ´¤¹¤ëÁª¹ÍÊýË¡¤À¡£¡Ö½¤Ç½»î¸³¡×½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¡Ö¿ï»î¡×Áª¹Í¤Î¤¿¤á¤ÎÏÀ½Ò¤ÈÌÌÀÜ»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ç³Ê¼Ô¤òÁª¤êÊ¬¤±¤¿¸å¤Ï¡¢12·îËö¤«¤é¡ÖÄê»î¡×Áª¹Í¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍâÇ¯2·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¹Í¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç³ØÆþ³ØÁª¹Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ï»î¡×¤È¡ÖÄê»î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç³ØÆþ»î¤Ç¡Ö¿ï»î¡×ÂÐ¡ÖÄê»î¡×¤Î³ä¹ç¤ÏÌó8ÂÐ2¤Ç¿ï»î¤¬°µÅÝÅª¤À¤¬¡¢¥½¥¦¥ëÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ï¡ÖÄê»î¡×¤¬40%ÄøÅÙ¤ÇÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¿ï»î¤¬¡ÖÉÔ¸øÀµ¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½¤Ç½¡×À®ÀÓ¤ÈÆâ¿½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤¬É¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¾åÎ®ÁØ¤äÆÃ¸¢ÁØ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÍÍø¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤òÂç¤¤¯ÅÜ¤é¤»¤¿¥Á¥ç¡¦¥°¥¯Á°Ë¡Ì³Ä¹´±¤Î»Ò¶¡Æþ»îÉÔÀµ»ö·ï¤Ï¡¢¡Ö¿ï»î¡×À©ÅÙ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÄê»î¡×¤â¡Ö»ä¶µ°é¡Ê³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»äÀß½Î¤Ê¤É¤Ç¼õ¤±¤ë¶µ°é¡Ë¶¸É÷¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¶µ°é³Êº¹¡×¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÅý·×Ä£¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î»ä¶µ°éÈñ»Ù½Ð¤ÏËèÇ¯5¡Á7%Âæ¤Î±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¾®Ãæ¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ1.5%¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¶µ°é¡×ÈñÁí³Û¤Ï29Ãû2000²¯¥¦¥©¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ7.7%Áý²Ã¤·¡¢ÎòÂåºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¶µ°é¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î·îÊ¿¶Ñ¡Ö»ä¶µ°é¡×Èñ¤Ï59Ëü2000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6Ëü3000±ß¡Ë¤À¤¬¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢½êÆÀÊÌ¤Î³Êº¹¤¬·ã¤·¤¤¡£¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¤¬100Ëü¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤Î¡Ö»ä¶µ°é¡×Èñ¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÈñÍÑ¤â67Ëü3000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó7Ëü1000±ß¡Ë¤ÇÁ´·÷°è¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡£¿Æ¤Î¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡Ö»ä¶µ°é¡×Èñ¤Î»Ù½Ð¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢800Ëü¥¦¥©¥ó°Ê¾å¤Î¹â½êÆÀÁØ¤Î¡Ö»ä¶µ°é¡×Èñ¤Î»Ù½Ð¤Ï300Ëü¥¦¥©¥ó°Ê²¼¤ÎÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤è¤ê3ÇÜ¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¹â½êÆÀÁØ¤Î»Ò¶¡¤Û¤ÉÂç³ØÆþ»î¤ËÍÍø¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ö°å³ØÉô¡×¤Î¿·ÆþÀ¸Åý·×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¶µ°éÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÂç³Ø°å³ØÉô¤Î2025Ç¯¤ÎÆþ³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢21%°Ê¾å¤¬¡Ö¶â»ý¤Á¤ÎÄ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¹¾Æî3¶è¡Ê¹¾Æî¶è¡¢¿ðÁð¶è¡¢¾¾Ô³¶è¡Ë¡×½Ð¿È¤À¡£¼óÅÔ·÷¤Î¿Íµ¤°å²ÊÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë´ÁÍÛÂç³Ø°å³ØÉô¡Ê32%¡Ë¡¢¹âÎïÂç³Ø°å³ØÉô¡Ê25%¡Ë¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Âç³Ø°å³ØÉô¡Ê24%¡Ë¤Ê¤É¤â¹¾Æî½Ð¿È¤Î¿·ÆþÀ¸¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Á´ÂÎ¼õ¸³À¸¤Î¤¦¤Á3%¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¹¾Æî3¶è½Ð¿È¼Ô¤¬°å³ØÉôÆþ³Ø¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï½Î¤ÎÌ©½¸ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëÂçÖµÆ¶¤¬¶á¤¯¤Æ¡Ö»ä¶µ°é¡×¤¬ÊØÍø¤ÊÅÀ¤ä¡¢Î¾¿Æ¤Î½êÆÀ¤¬¹â¤¯¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
4ºÐ¤ä7ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶µ°éÀïÁè
´Ú¹ñ¤Î¡Ö»ä¶µ°é¶¸É÷¡×¤òÊª¸ì¤ë¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö4ºÐ¹Í»î¡×¡Ö7ºÐ¹Í»î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆýÍÄ»ù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿±Ñ¸ì»ä¶µ°é¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö4ºÐ¹Í»î¡×¤È¤Ï¡¢4ºÐÁ°¸å¤ÎÍÄ»ù¤òÂÐ¾Ý¤ËÍÌ¾¤Ê¡Ö±Ñ¸ìÍÄÃÕ±à¡×¡Ê½ªÆüÀ©¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë»äÀß±Ñ¸ì½Î¡Ë¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¥Æ¥¹¥È¤À¡£¡Ö7ºÐ¹Í»î¡×¤È¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÂçÖµÆ¶¤ÎÌ¾Ìç±Ñ¸ì½Î¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥Ù¥ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢»î¸³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤È¹â¹»¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö4ºÐ¹Í»î¡×¡Ö7ºÐ¹Í»î¡×¤ò½àÈ÷¤µ¤»¤ë½Î¤â±«¸å¤Îä£¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤±¤ì¤Ð0ºÐ¤«¤é±Ñ¸ì¶µ°é¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍÄ»ù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë²áÅÙ¤Ê¡Ö»ä¶µ°é¡×¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔ¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¡ÖË¡¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÄ¾ð¤¬¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤À¤±ÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¿´Íý¤ËÃ¯¤â¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Ç¡Ö»ä¶µ°é¡×¤¬ÆüÁý¤·¤ËÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¹½Â¤¤äº¬¿¼¤¤³ØÈ¶¼çµÁÅù¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·ÐºÑÄãÌÂ¤ÇÀÄÇ¯½¢¶ÈÎ¨¤ÏËèÇ¯°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤Î³ØÎòÃæ¿´¤ÎºÎÍÑÊ¸²½¤¬Æþ»î¶¥Áè¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢³ØÎò¤è¤ê¤Ï¿Æ¤ÎºâÎÏ¤ä¼Ò²ñÅª°ÌÃÖ¤¬»Ò¶¡¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö¿·À¤½±¼Ò²ñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¶µ°é¡×¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Û¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
