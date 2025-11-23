¡Ö¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÉ¡¡×¤Ë¡Ö´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÄÆÁÀî²È¹¯¤Î½ñ¾õ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡¢Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÄÌÀâ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤äÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡ª
È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¡ÖÀ¾·³¤Î¼óËÅ¼Ô¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¡ÇÔ¤Ï¾®ÁáÀî½¨½©¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÀâ¤ò¡¢170ÄÌÍ¾¤ê¤Î½ñ¾õ¤«¤éÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ø¥ö¸¶¡×¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡Ú²È¹¯½Ð¿Ø¡Û¾åÊý¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤È¤·¤ÆÄÃ°µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²È¹¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢²È¹¯¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë½ô¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¹â¶¶ÍÛ²ð¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¹¯¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë½ô¾
9·î2Æü¡¢Æ£Âô¤ËÃå¤¤¤¿²È¹¯¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Åì·³Àè¼ê½°¤«¤é¡¢´ôÉì¹¶¤á¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿É¡¤¬ÂçÎÌ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£²È¹¯¤ÏÊ¡ÅçÀµÂ§¡¦ÃÓÅÄ¾ÈÀ¯¤Ë°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê½ñ¤Á÷¤Ã¤¿¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éÊ¡ÅçÀµÂ§¡¦ÃÓÅÄ¾ÈÀ¯¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÉ¡¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾å²¼ËüÌ±¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦9·î2Æü¡¢Æ£Âô¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÀî½¨Ãé¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¿ÛË¬¤ËÃå¿Ø¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¾¯¤·¤ÎÌýÃÇ¤â¤Ê¤¯¡¢»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Ç»ÊýÌÌ¤Ç¤ÏÆÁÀî½¨Ãé¤Î¤Ò¤¤¤¤ë¿Í¿ô¤â¤¹¤Ç¤ËÀ¾¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¿ÛË¬¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
9·î3Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ËÃå¤¤¤¿²È¹¯¤Ï¡¢¾åÊý¤Îµþ¶Ë¹â¼¡¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëµþ¶Ë¹âÃÎ¡Ê¿®Ç»ÈÓÅÄ10ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡¦¹â¼¡¤ÎÄï¡Ë¤Ë°Ê²¼¤Î½ñ¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éµþ¶Ë¹âÃÎ¤Ø¤Î½ñ¾õ
Êó¹ð¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤¬ÁêÃÌ¤·¡¢´ôÉì¾ë¤òÂ¨»þ¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÄÅ¡Êµþ¶Ë¹â¼¡¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¯¤ï¤·¤¯Êó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½ËÃå¤Î»ê¤ê¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤â¤¹¤°¤½¤Á¤é¤ËÃå¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ±¤¸Æü¡¢²È¹¯¤Ï²ÃÆ£ÄçÂÙ¡¦ÃÝÃæ½ÅÌç¤«¤é¤Î½ñ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡ÙÂè3¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë²ÃÆ£¤é¤Ï¡¢¿Í¼Á¤òÂçºä¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤¿¤áÊô¹Ô½°¤ÎÌ¿Îá¤ËµÕ¤é¤¨¤º¡¢É½¸þ¤¤ÏÀ¾·³¤È¤·¤Æ¸¤»³¤ËäÆ¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢8·î24Æü¡¢´ôÉì¾ë¤¬´ÙÍî¤·¡¢À¾·³¤¬Á°Àþ¤ò¸åÂà¤µ¤»¤ë¤È¡¢»öÁ°¤«¤é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤É¤ª¤ê¸¤»³¾ë¤ò²È¹¯¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£²È¹¯¤Ï²ÃÆ£¡¦ÃÝÃæ¤Ë°Ê²¼¤ÎÊÖ½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤é²ÃÆ£ÄçÂÙ¡¦ÃÝÃæ½ÅÌç¤Ø¤Î½ñ¾õ
2ÄÌ¤Î½ñ¾õ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°¡¹¤«¤é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤É¤ª¤ê¡¢½¨ÍêÍÍ¤ØÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¡ÊÅì·³¤ËÌ£Êý¤¹¤ë¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡¢´¶±Ù¤Î»ê¤ê¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤¤ç¤¦9·î3Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤¤¤Ç¤½¤Á¤éÈþÇ»ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤â¤¤¤è¤¤¤èÀº¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
9·î4Æü¡¢»°Åç¤ËÃå¤¤¤¿²È¹¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤âÉ½¸þ¤¤ÏÀ¾·³¤È¤·¤ÆÂç³Á¤ËäÆ¾ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸÷µÈ¤«¤é¤Î½ñ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¸÷µÈ¤Ø¤ÎÊÖ½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤éÀÐÀî¸÷µÈ¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÂ¦¶á¤Ë¤¢¤Æ¤¿½ñ¾õ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÉÔÎ¸¤Î¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤·¤«¤¿¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆü¤´¤í¤Î¹¥µÃ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¨ÍêÍÍ¤ØÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤ï¤·¤¤¤³¤È¤ÏÅÄÃæÀµÄ¹¤¬ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³Á¤ÎÀÐÀî¸÷µÈ¤Ï¡¢ÅÄÃæÀµÄ¹¡Ê²È¹¯¤È¿Æ¤·¤¤¶á¹¾¾¦¿Í¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È¹¯¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²È¹¯¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤ÆËÜÂ¿Àµ½ã¤Ï¡¢ÀµÄ¹¤Ë°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂ¿Àµ½ã¤«¤éÅÄÃæÀµÄ¹¤Ø¤Î½ñ¾õ
ÀÐÀî¸÷µÈÅÂ¤«¤é¤Î½ñ¾õ¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤ÎÅº¤¨¾õ¤ò¡¢²È¹¯ÍÍ¤Ø¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷µÈÅÂ¤¬Æü¤´¤í¤Î¹¥µÃ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¨ÍêÍÍ¤ØÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²È¹¯ÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤ë8·î11ÆüÉÕ¤Ç¡¢¸÷µÈÅÂ¤«¤é¸ÅÅÄ½ÅÁ³¡Ê²È¹¯¤È¿Æ¤·¤¤Ãã¿Í¡§»³¾ë¡¦ÂçÏÂ¤Ë1ËüÀÐ¤ÎÎÎÃÏ¤ò»ý¤Ä¡Ë¤Ø¤¢¤Æ¤¿½ñ¾õ¤â¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤â²È¹¯ÍÍ¤Ï°ìÃÊ¤ÈËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¸æÊÖ½ñ¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸÷µÈÅÂ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½¨ÍêÍÍ¤ØÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬²È¹¯ÍÍ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¸÷µÈÅÂ¤¬½¨ÍêÍÍ¤ØÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤¨¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀº¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤è¤¤¤È¡¢¸÷µÈÅÂ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²È¹¯ÍÍ¤Ï¤¤ç¤¦9·î4Æü¡¢»°Åç¤ËÃå¿Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï©¼¡¤ò¤³¤È¤Î¤Û¤«µÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢9·î10Æü¤´¤í¤Ë¤Ï¤½¤Á¤é¤ØÃå¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¿ô¤Ï5Æü¤«¤é6Æü¤Û¤ÉÀè¹Ô¤·¤Æ¤½¤Á¤é¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÁÀî½¨ÃéÅÂ¤â¿®Ç»ÊýÌÌ¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÈþÇ»ÊýÌÌ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤òÊ¡ÅçÀµÂ§ÅÂ¤ÈÃÓÅÄ¾ÈÀ¯ÅÂ¤Ø¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î5Æü¡¢²È¹¯¤ÏÀ¶¸«»û¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¤ËÃå¤¤¤¿¡£À¾·³¤È¤·¤Æ¸¤»³¤ËäÆ¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤¬Åì·³Àè¼ê½°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»Ý¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤ê¡¢²È¹¯¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢²ÃÆ£ÄçÂÙ¤Ø½ñ¾õ¤ò¤Ä¤«¤ï¤·¤¿¡£
ÆÁÀî²È¹¯¤«¤é²ÃÆ£ÄçÂÙ¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë²¿ÅÙ¤â½ñ¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½ËÃå¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¸¤»³¾ë¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÍ³Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë²ò·è¤·¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Åì·³Àè¼ê½°¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡¢ÂÅÅö¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤¤ç¤¦¡¢À¶¸«»û¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Á¤é¤ØÃå¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
9·î3Æü¡¢ËÌ¹ñ¤ÎÁ°ÅÄÍøÄ¹¤â¤Þ¤¿¡¢´ôÉì¾ë´ÙÍî¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÄ¹²¬Ãé¶½¡¦²ÃÆ£ÌÐ¾¡¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡¢¶âÂô¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ÍøÄ¹¤«¤é¹õÅÄÄ¹À¯¡¦Æ£Æ²¹â¸×¤é¤Ø¤Î½ñ¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°ÅÄÍøÄ¹¤«¤é¹õÅÄÄ¹À¯¡¦Æ£Æ²¹â¸×¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÈþÇ»ÊýÌÌ¤ØÀè¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¿Ø¤·¡¢Áá¡¹¤Ë´ôÉì¾ë¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¤³¤È¤ÏÄ¹²¬Ãé¶½¡¦²ÃÆ£ÌÐ¾¡¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ëµ¤Ê¬¤Î¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹çÅÏÀî¡Ê¤´¤¦¤È¤¬¤ï¡Ë¤ÎÅÏ²ÏÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÀÐÅÄ»°À®¤¬½Ð¿Ø¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÎ¾Ì¾¤ÏÀè¤ËÀî¤òÅÏ¤Ã¤Æ¡¢»°À®¤ÎÎ¨¤¤¤ë¿Í¿ô¤òÄÉ¤¤Êø¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤òÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£½¨ÍêÍÍ¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¤ª¼êÊÁ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀï²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤Ëº´ÏÂ»³¤Þ¤Ç²¡¤·´ó¤»¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¯¤ï¤·¤¤¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤éËÌ¹ñÊýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢9·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾®¾¾¤Ø¹¶¤á¤è¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÆÁÀî½¨Ãé¤¬Î¨¤¤¤ë¿Í¿ô¤ÏÅì»³Æ»¤ò¿Ê¤ß¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¿ÛË¬¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¾åÅÄ¤ÎÎÎ¼ç¡¦¿¿ÅÄ¾»¹¬¤ÎÄñ¹³¤ËÁø¤¤¡¢ÂÐ±þ¤Ë5Æü´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£½¨Ãé¤Ï²È¹¯¤«¤é¸å¸«Ìò¤È¤·¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÀõÌîÄ¹À¯¤Î»Ø¼¨¤Ë¤·¤¿¤¬¤¤¡¢9·î5Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿¿ÅÄ¾»¹¬¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ò¤¹¤Þ¤»¡¢µÞ¤®¾åÊý¤Ø¸þ¤«¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Ä¹À¯¤Ï¾åÅÄ¤«¤éÌó5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¸ÍÀÐ¾ë¤Ë¿¿ÅÄ¿®¹¬¡Ê¾»¹¬¤Î»Ò¡¢Éã»Ò¤ÇÅì·³¤ÈÀ¾·³¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡Ë¤òÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¡¢½¨Ãé¤ËÀ¾¾å¤òµÞ¤°¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¨Ãé¤«¤éÄ¹À¯¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ÆÁÀî½¨Ãé¤«¤éÀõÌîÄ¹À¯¤Ø¤Î½ñ¾õ
¤´Ç°¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Âçµ×ÊÝÃéÎÙ¡¦ËÜÂ¿Àµ¿®¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½ñ¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿ÅÄ¾»¹¬¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÌ¿¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¿¿ÅÄ¿®¹¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÍ¤Ó¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¸Ç°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Çµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤ç¤¦9·î5Æü¡¢¾åÅÄÊýÌÌ¤Ø¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ÍÀÐ¾ë¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÅÄ¿®¹¬¤ò¤½¤Î¾ë¤ØÆþ¤ìÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýÌÌ¤Î»ÅÃÖ¤¤ò¿½¤·ÉÕ¤±¡¢¤¹¤°¤Ë¾åÍì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»þ·ÏÎó¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¤¬¡¢µÈÀî¹²È¤È¤ÎÏÂ²ò¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¿¤á8·î17Æü¤Ë»È¼Ô¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄÄ¹À¯¤Ï¡¢25Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÊÖ»ö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤ÎµÈÀî²È¤Î»È¼Ô¤Ë½ñ¾õ¤òÂ÷¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹²È¤Î¤â¤È¤Ø¤Ä¤«¤ï¤·¤¿¡£
¹õÅÄÄ¹À¯¤«¤éµÈÀî¹²È¤Ø¤Î½ñ¾õ
Àè¤Î½ñ¾õ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÓÍø¤Î¸æ²È¤¬Â¸Â³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯È½ÃÇ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¯¤ï¤·¤¤¤ªÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²È¹¯ÍÍ¤ÏÁá¤¯¤â½ÙÉÜ¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤³¤Á¤é¤ØÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¹²È¤Î¤â¤È¤ØÊÖ¤µ¤ì¤¿»È¼Ô¤Ï¡¢ÌÚÁ¾Àî¤Ç¤ÎÀïÆ®¤È´ôÉì¾ë¤Î´ÙÍî¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¹²È¤Ë¤¯¤ï¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÆ£²¬»ÔÂ¢³Ð½ñ¡Ù¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹À¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²È¹¯¤¬½ÙÉÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²È¹¯¤Ï¤Þ¤À¹¾¸Í¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡ÒÆÁÀî²È¹¯¤ËÈÀ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ä¡ÖÈ¿²È¹¯¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¤ÏÃ¯¤¬·×²è¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¾·³¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
