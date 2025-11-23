ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÈºÇ¸å¡É¤ËÅº¤¨¤¿7Ê¸»ú¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¹¥¤¡×¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î±Æ¶Á¤â¡Ä¡ÖÉ¬¤º¶¯Ä´¡×
¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½
¡È¿®Ç°¡É¤Ë¶¦´¶¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÌÀµ¤·¤¿7Ê¸»ú¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢Ä¹½÷¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÈÂ²4¿Í¤Î¥í¥´¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºâÃÄ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤²¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ÍýÇ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Öanimals¡×¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£ºâÃÄ¥í¥´¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤ÎÀ¸³è¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ°Êª¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¯¤¤¿»³²Ð»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7800Ëü±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ»Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×¤ÊÆ°ÊªÃ£¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¼çÌò¤Î³¨ËÜ¤Î¼ý±×¤âÊÝ¸î¸¤¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPO»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃ«¤Î»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÂçÃ«¤¬Æ°Êª¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤ÈÆ°Êª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë»ö¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¼å¤¤Î©¾ì¤ò½õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÂçÃ«¤¬¶â¤ò½Ð¤¹¤È¤¡¢É¬¤º¡ØÆ°Êª¡Ù¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¹¥¤¤À¤ï¡×¡ÖÆ°Êª¤Ë¤â¿Í´Ö¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÂçÃ«¤µ¤ó¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤ÈÆ°Êª¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë