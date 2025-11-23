¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÎÆþµï¤Ç¸¶¾õ²óÉüÈñ¤¬¡Ö7Ëü±ß¡×¡£ÆÃ¤Ë±ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉß¶â¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¾õ²óÉüÈñ¤ÎÁê¾ì¤«¤é¸«¤¿¡Ö7Ëü±ß¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
¸¶¾õ²óÉüÈñ¤Ï¡¢´Ö¼è¤ê¡¦ÌÌÀÑ¡¦ÃÛÇ¯¿ô¡¦ÀßÈ÷¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥ëー¥à¤ä1K¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôËü±ß¤«¤é½½Ëü±ß¼å¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢7Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¼«ÂÎ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Æþµï´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Û¤ÉËÜÍè¤Î¼Ú¤ê¼çÉéÃ´¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²ÈÄÂ10Ëü±ß¤ÎÉô²°¤Ë1Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿²ÈÄÂÁí³Û¤Ï120Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ÄÉ²ÃÉéÃ´¤¬Ç¯´Ö²ÈÄÂ¤Î5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂàµîÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÂç¤¤á¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃ»´üÆþµï¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ïÂ»Ì×¤Î°·¤¤¤äÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î°ÆÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÍè¤ÎÉéÃ´³Û¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÀÁµáÆâÍÆ¤ò°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤Ê±ø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼7Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ú¤ê¼ç¤¬ÉéÃ´¤¹¤Ù¤¾ì¹ç¡¦ÉéÃ´¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç
¸¶¾õ²óÉüÈñ¤Ï¡¢¼Ú¤ê¼ç¤Î¸Î°Õ¡¦²á¼º¡¦Ãí°ÕÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÂ»Ì×¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤ÇÀ¸¤¸¤ëËàÌ×¤ä·ÐÇ¯Îô²½¤ÏËÜÍèÂß¼çÂ¦¤ÎÉéÃ´¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥ä¥Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë½ý¡¢Íî²¼Êª¤Ë¤è¤ëÌÀ¤é¤«¤ÊÇËÂ»¤Ê¤É¤Ï¼Ú¤ê¼çÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÊÉ»æ¤Î¿§¤¢¤»¤ä²È¶ñÀ×¡¢¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·ÚÈù¤Ê±ø¤ì¤Ï¡¢¼Ú¤ê¼çÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÉ»æ¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬°ìÈÌÅª¤Ë6Ç¯Á°¸å¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþµï´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿°ÆÊ¬¤ÇÉéÃ´³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1Ç¯¤ÎÆþµï¤Ê¤éÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î6Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤·ÊÉ»æ¤òÁ´ÌÌÄ¥¤êÂØ¤¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Ú¤ê¼çÉéÃ´¤ÏÊÉ»æ¤Î¸ò´¹ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÆÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ÎÂÅÅöÀ¤Î½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Ç¯¤Ç7Ëü±ßÀÁµá¡×¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
Âàµî»þ¤Ë7Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¸«ÀÑ½ñ¤ÎÆâÌõ¤Ç¤¹¡£ÊÉ»æ¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¡¢¾²¤ÎÊä½¤¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢ÀßÈ÷½¤Á¶¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌÜ¤ËÂÐ¤·¿ôÎÌ¤ÈÃ±²Á¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬È½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì¼°ÎÁ¶â¡×¤Ê¤É¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÉ½µ¤Ç¤Ï¡¢¶â³Û¤¬ÂÅÅö¤«È½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÉ»æ¤ä¾²¤Î¸ò´¹ÈÏ°Ï¤¬Â»½ýÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ê¤Î¤«¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤ËµÚ¤Ö¤Î¤«¤âÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð°ìÉô¤Î±ø¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ú¤ê¼ç¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤¬ÉÔÅö¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æþµï»þ¤Î¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹¼Ì¿¿¤ä·ÀÌó½ñ¤ÎÆÃÌó¾ò¹à¤¬È½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÃÌó¤Ë¡ÖÄÌ¾ïÂ»Ì×¤â¼Ú¤ê¼çÉéÃ´¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔ¹çÍý¤ÊÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉéÃ´¤ÎÂÅÅöÀ¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë±ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë7Ëü±ß¤ÎÀÁµá¤Ï°ìÄê¤Îº¬µò¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¹â³Û¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Ú¤ê¼ç¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÂÐ±þ¤È»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂÐ±þ¤È¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÆâÌõ¤ò¾ÜºÙ¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î¹çÍýÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¤äÃ±²Á¡¢»Ü¹©ÈÏ°Ï¤ÎÌÀ¼¨¤òµá¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁê¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþµï»þ¤äÂàµî»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÂ»Ì×¤«²á¼º¤«¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ÀÌó½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òº¬µò¤Ë¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£7Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¿ôËü±ß¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÀººº¤ÏÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÅÅöÀ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢º¬µò¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤·¤è¤¦
¸¶¾õ²óÉüÈñ¤ÏÀÁµá¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¬µò¤ÎÌÀ³Î¤µ¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æþµï1Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î7Ëü±ßÀÁµá¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Â»Ì×¤Î¸¶°ø¤ä·ÀÌóÆâÍÆ¡¢ÆâÌõ¤Î¹çÍýÀ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀâÌÀ¤òµá¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÂàµîÈñÍÑ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
