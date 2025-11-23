Ì±Ê¼2800Ëü¿Í¤ÈÃÝÁä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯Éð´ï¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡ÖÆüËÜ¤Î¶ì¤·¤¤¼ÂÂÖ¡×
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
Ì¤Á½Í¤ÎÀïÁè¤Î¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¡Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ë¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Ì±Ê¼2800Ëü¿Í¤ÈÃÝÁä
ÎëÌÚ´ÓÂÀÏºÆâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯3·î23Æü¤Ë¡Ö¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¡×¤ÎÊÔÀ®¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡ÊÉ½2¡Ý2¡Ë¡£¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤Ï¹ñÌ±³Ø¹»½éÅù²Ê½¤Î»¤«¤éÃË»Ò65ºÐ°Ê²¼¡¦½÷»Ò45ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÅÚ·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶õ½±Èï³²¤ÎÉüµì¡¢·úÊªÁÂ³«¡¢¿©ÎÁÁý»º¡¢¿ØÃÏ¹½ÃÛ¡¢·³¼ûÉÊÍ¢Á÷¡¢·ÙËÉ³èÆ°¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÇ¤Ì³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃÏ°è¤òÃ±°Ì¤È¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤È´±¸øÄ£¤ä´ë¶È¤òÃ±°Ì¤È¤¹¤ë¿¦°è¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÅÔÉÜ¸©¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤òÅý³ç¤¹¤ë¹ñÌ±µÁÍ¦ÂâËÜÉô¡ÊËÜÉôÄ¹¤ÏÉÜ¸©ÃÎ»ö¡¢ÅìµþÅÔÄ¹´±¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£Ä¹´±¡¢³òÂÀÄ£Ä¹´±¡Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
Î¦·³¤Ï¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤Î»Ø´ø¸¢¤òÂçËÜ±Ä¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆâÌ³¾Ê¤¬ÅÔÉÜ¸©¤´¤È¤Ë³ÆÃÎ»ö¤Ê¤É¡ÊÆâÌ³´±Î½¡Ë¤¬´É³í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´±Î½ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¸¢¸Â¤È¿Í»ö¤ÎÁè¤¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ²ó¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤È¤ÏÊÌ¤Ë6·î23ÆüÉÕ¤Ç¡ÖÀïÆ®¡×¤Î2Ê¸»ú¤¬ÉÕ¤¯¡Ö¹ñÌ±µÁÍ¦ÀïÆ®Ââ¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤¿¡ÊÉ½2-2¡Ë¡£¤³¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢15¡Á60ºÐ¤ÎÃË»Ò¤È17¡Á40ºÐ¤Î½÷»Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡ÖµÁÍ¦Ê¼ÌòË¡¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÈ³Â§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÍè¤ÎµÁÍ¦Ê¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Îºî²È¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÆâÀï¡Ê1936¡Á39Ç¯¡Ë»þ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¹ñºÝÎ¹ÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Í³°Õ»Ö¤Ë´ð¤Å¤¼«È¯Åª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡£µÁÌ³Ê¼Ìò¤ò¡ÖµÁÍ¦Ê¼¡×¤È¾Î¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÎÈð¤ê¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖµÁÍ¦Ê¼ÌòË¡¥ÎÅ¬ÍÑ¥ò¼õ¥¯¥ë¼Ô¥ò°Ê¥ÆÊÔÀ®¥¹¥ëÉôÂâ¡×¡Ê¡Ö¹ñÌ±µÁÍ¦ÀïÆ®ÂâÅýÎ¨Îá¡×¾¼ÏÂ20Ç¯6·î23Æü»Ü¹Ô¡Ë¤¬¡Ö¹ñÌ±µÁÍ¦ÀïÆ®Ââ¡×¤À¡£ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Ê¤É¤¬Åý³ç¤¹¤ë¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±µÁÍ¦ÀïÆ®Ââ¤Ï·³´É¶è»ÊÎá´±¤äÄÃ¼éÉÜ»ÊÎáÄ¹´±¡Ê²£¿Ü²ì¡¦¸â¡¦º´À¤ÊÝ¤Ê¤É¤Î³¤·³¤ÎÃÏ°è»Ø´ø´±¡Ë¤¬ÊÔÀ®¤¹¤ë¡£
¤ä¤Ï¤ê·³¤Ï¡¢¼«¤é»È¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Àµµ¬Ê¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤éÉð´ï¤¬½½Ê¬Ìµ¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì±Ê¼ÁÈ¿¥¤Ë»Ùµë¤¹¤ëÉð´ï¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤³¤í³ÕÎ½¤¿¤Á¤Ï¡¢Î¦·³¤Î°ÆÆâ¤Ç¹ñÌ±µÁÍ¦ÀïÆ®Ââ¤Ë»Ùµë¤¹¤ëÉð´ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼êÜØÃÆ¤Ï¤Þ¤º¤è¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢½Æ¤ÏÃ±È¯¡¢Àè¹þ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÆ´Ý¤ÏÅ´¤Î´ÝËÀ¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎµÝ¡×¡ÖÃÝÁä¡¢»É¸Ô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÎëÌÚ´ÓÂÀÏºÅÁµÊÔ»¼°Ñ°÷²ñÊÔ¡ØÎëÌÚ´ÓÂÀÏºÅÁ¡Ù¡Ë¡£¤â¤Î¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚ¼óÁê¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¡¢µÝ½Ñ¤Î¿´ÆÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç÷¿åµ×¾ï¡¦Æâ³Õ½ñµ´±Ä¹¡Ê¸½ºß¤ÎÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¿´»ý¤Á¤Î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆ°°÷¤µ¤ì¤¿ÀïÎÏÁí¿ô¤Ï¡¢»æ¤Î¾å¤Ç¤Ï¼Â¤Ë3000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÊÉ½2-3¡Ë¡£¿©ÎÁ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¸»º³èÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¼»Î¤ÏÀ¸Â¸¤Ç¤¤º·â¤ÄÃÆ¤Ë¤â»ö·ç¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×
