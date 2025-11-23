¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤ÇÆüËÜ¤¬¡Öµæ¶Ë¤ÎÃÏÊýÊ¬¸¢²½¡×¤ò¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
Ì¤Á½Í¤ÎÀïÁè¤Î¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô°÷¡Ê¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ë¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
µæ¶Ë¤ÎÃÏÊýÊ¬¸¢²½
·³»öÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½ñÎà¾å¤Ï¡¢³ÆÃÏÊý¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆËÜÅÚ·èÀï¤ËÎ×¤àÂÎÀ©¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÌ¹ÔÀ¯¤ÎÃÏÊýÊ¬¸¢²½¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡ÖÆÈÎ©²½¡×¤È¸Æ¤ÖÊý¤¬Áê±þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·³¤ÈÃÏÊý¹ÔÀ¯¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇÊýÌÌ·³¡¦·³´É¶è¤Î¶èÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¡¢ÅÔÉÜ¸©¤Ê¤É¤òÂ«¤Í¤ëÃÏÊýÁí´ÆÉÜ¤¬¾¼ÏÂ20Ç¯6·î10Æü¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÃæÉô·³´É¶è¤«¤éÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ·³´É¶è¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿¡ÊÉ½2-1¡Ë¡£
ÃÏÊýÁí´ÆÉÜ¤ÏÀ©ÅÙ¾å¡¢·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯¡¢·Ù»¡¡¢±¿Í¢¡¢¶µ°é¡¢·úÀßÅù¤Î³Æ¹ÔÀ¯µ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢¡ÖÎ¦³¤·³¥È¶ÛÌ©¥Ê¥ëÏ¢·Ò¥Î²¼³ÆÃÏÊýËè¥ËÂ¶¥Î¼Â¾ð¥È¾õÀª¥Î¿ä°Ü¥È¥Ë±þ¥¸ÃÏÊý³ÆÈÌ¥Î¹ÔÀ¯¥òÅý³í¿ä¿Ê¥»¥·¥áÇ¡²¿¥Ê¥ë»öÂÖ¥ËÎ×¥ß¥Æ¥â°ä´¸¥Ê¥¶¯¿Ù¥Ê¥ëËÜÅÚÀï¾ìÂÖÀª¥ò³ÎÎ©¥»¥à¥È¥¹¥ë¡×¡ÊÃÏÊýÁí´ÆÉÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÎëÌÚ´ÓÂÀÏº¼óÁê¤Î·±Îá¡¢6·î10Æü¡Ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆºîÀïÃ±°Ì¤ÈÃÏÊý¹ÔÀ¯Ã±°Ì¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÃÏÊýÁí´Æ¡ÊÃÏÊýÁí´ÆÉÜ¤ÎÄ¹¡Ë¿Í»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ°ìÌåÃå¤¢¤ë¡£·³Éô¤È¤·¤Æ¤ÏÀïÁè¿ë¹Ô¾å¡¢¸½Ìò·³¿Í¤¬ÃÏÊýÁí´Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÂè10ÊýÌÌ·³¡¦ÂæÏÑ·³´É¶è»ÊÎá´±¤Î°ÂÆ£ÍøµÈÂç¾¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤ò½ê¾¸¤¹¤ëÂæÏÑÁíÆÄ¤ò·ó¤Í¤¿¡£Ä«Á¯ÁíÆÄ¤âÍ½È÷Ìò¡¦Î¦·³Âç¾¤ÇÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤âÎòÇ¤¤·¤¿°¤Éô¿®¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤ò½ê´É¤¹¤ëÆâÌ³¾Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·³¿Í¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£·ë¶É¡¢ÃÏÊýÁí´Æ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÊ¸´±¡Ê´±Î½¡Ë¤ò½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤â¡¢¸¢¸Â¤È¿Í»ö¤Ï´±Î½ÁÈ¿¥¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
