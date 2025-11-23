¡Ö¹â»Ô¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¡×¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡¢Î©·û¡¦²¬ÅÄ¹îÌé¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¼¹Ç°¡×
¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÃæÁÐÊý¤¬¥Ï¥Á¤ÎÁã¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁû¤®¤À¡£
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡£¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¸µ´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬¼óÁê½¢Ç¤°ÊÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Î³¤¾åÉõº¿¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¤Ê¤ª¤â¡¢ÂæÏÑ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î´Ö¤Î¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤òÎã¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤â¼óÁê¤Ï½¾Íè¸«²ò¤òÆ§¤ß³°¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î´ÏÁ¥¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤ÏÁÛÄê¤·Æñ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¡ÖÍ¿ÅÞµÄ°÷¤Î·Ú¡¹¤·¤¤È¯¸À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌäÂê¤À¡×¤È¤µ¤é¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ»á¤Î¸å·Ñ¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë¼óÁê¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¤Î¤³¤Î¡ÖÄ©È¯¡×¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤«¡ÖÍ»ö¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½¾Íè¤ÎÅúÊÛ¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡£
¼óÁê¤Î¤³¤ÎÅúÊÛ¤ËÌÔÈ¿È¯¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢é·õ¡Ê¤»¤Ä¡¦¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬X¤Ë¡ã±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ä¤ÈÅê¹Æ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÃæ³°¸òÅö¶É¤Î¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¹ç¸å¤ËÃæ¹ñ¤ÎÎÒ¦¾¾¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤±¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤¬Î¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÉÔÂ½¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÆüËÜÂ¦¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤ÈÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥á¥é¤Ë»£¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤òÄä»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÆüËÜÂ¦¤â¡¢é»á¤ò¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¡Ê¹¥¤Þ¤·¤«¤é¤¶¤ë¿ÍÊª¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¹ñ³°Âàµî½èÊ¬¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼²¬ÅÄ¹îÌé¤ÏÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÁÌä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼óÁê¤«¤é¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿²¬ÅÄ»á¤ÏÁáÂ®¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤Ä¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼óÁêÅúÊÛ¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÆ°×¤Ê»²ÀïÀë¸À¡×¡Ö¸½¿¦ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Ê¤¼¿µ½Å¤ÊÅúÊÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ»á¤Î¸å¤Ë½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂç¶úÇî»Ö»á¤â¡¢¼óÁêÅúÊÛ¤òÌäÂê»ë¤·¡¢²¬ÅÄ»á¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿ÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½»»°Ñ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¿µ½Å¤ÊÅúÊÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¼óÁê¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ»á¤Î2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê¤Ï½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢¼óÁê¤¬²¬ÅÄ»á¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼óÁê¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÅú¤¨¤ë¤È¡ØÅ±²ó¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡×
²¬ÅÄ»á¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤Î¤â»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£²¬ÅÄ»á¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿°ÂÊÝË¡À©¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¤ÎÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤Ç¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï°ÂÊÝË¡À©¤Ë¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¶¦»ºÅÞ¤È¤Î¡Ö¶¦Æ®¡×¤Ë·¹¼Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶¦Æ®¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢²þÁª¿ô1¤Î¡Ö1¿Í¶è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦»ºÅÞ¤ò´Þ¤àÌîÅÞ¤Î¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¡ÖÌîÅÞ¶¦Æ®¡×¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¡¢º£¤ËÏ¢¤Ê¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¶¦»ºÅÞ¤Î´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦»ºÅÞ¤âÅöÁ³¡¢¼óÁêÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«±ÒÂâÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÅý¹çËëÎ½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿²ÏÌî¹î½Ó»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¡Øº£¤Ï²¿»öÂÖ¤Ê¤ó¤À¡Ù¡ØÆâ³ÕË¡À©¶ÉÄ¹´±¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤³¤¤¡Ù¤È±ä¡¹µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤Î¹ñ²ñ¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
