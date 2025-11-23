¡Ö¤ª¤à¤ÄÇ¨¤ì¤¿¡×¤òÆÈÆÃ¤ËÉ½¸½¢ªÊì¤Î¸ìÏ¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë2ºÐ¤Ë19Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¦¤Á¤â¡Ä¡×¡Öº£¸å¤Ë´üÂÔ¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤ª¤à¤Ä¤¬Ç¨¤ì¤ë¡á¥â¥Á¥â¥Á¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¢ª2ºÐ¤Î¹ÔÆ°¤Ë19Ëü¤¤¤¤¤Í
¤¤¤é☺︎2y11m👧👦¡Ü8m🎀(@ddtwin_0728)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¼þ¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥ª¥à¥ÄÇ¨¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¡Ö¥ª¥à¥Ä¤¬¥â¥Á¥â¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Íー¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢2ºÐ»ù¤¬¡Ö¥ª¥à¥Ä¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤Ê¤Ã¤¿😞¡×¤Ã¤Æ¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤wwwwww
¡Ö¤ª¤à¤Ä¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤Î¶Á¤¤¬²¿¤È¤â¸À¤¨¤º¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉ½¸½¤ò¹©É×¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢°é»ù¤ÎÂé¸ïÌ£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¬²È¤Ï¤ª¤à¤Ä¥Ý¥ó¥Ý¥³¥Ý¥ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éŽ¢¤ª¤à¤Ä¤Ý¤ó¤³¤Ý¤³¤ó¡ªŽ£¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñー¥¹¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ã¥¹¤Í‼️¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¸À¤¦¤«¤Ê¤È´üÂÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨Êó¹ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ë¡¢¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª°é»ùÃæ¤ÎÍ¥¤·¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤Ë2000¤¤¤¤¤Í
¤À¤Ä¤¤ç🦕9m(@datsukyokan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ø³°¿©¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥Þ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÉ×¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤À¤Ä¤¤ç¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¿¼¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
©datsukyokan
É×¤Î¤³¤È¹¥¤¤¹¤®¤ë¡£
¥µ¥¤¥¼¤Ç¤ª¼òÍê¤ó¤Ç»ä¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÊú¤Ã¤³É³°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢½ë¤¤¤À¤í¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊú¤Ã¤³¤Î¤Þ¤Þ¿²¤«¤»¤Æ¤ë¡£
18ºÐ¤Î»þ¤Î»ä¸«¤Æ¤ëーーーー¡ª¡©¡ª¡©¤¢¤ó¤¿¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿ÃË¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤èーーーー¡ª¡ª¡ª
ºÊ¤¬¤ª¼ò¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Èµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ä¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤Î»Ñ¡Ä¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈÍê¤â¤·¤µ¤Ë¡¢¤À¤Ä¤¤ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö18ºÐ¤Î»þ¤Î»ä¸«¤Æ¤ëーーーー¡ª¡©¡ª¡©¤¢¤ó¤¿¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿ÃË¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤èーーーー¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÉ×¤È·ëº§¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¢18ºÐ¤«¤é¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡ª¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢±¿Ì¿¤Ç¤¹¤Í😳🤍¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤´¼ç¿Í¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¨¤¨ÏÃ¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½ËÊ¡¤ä´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¥èー¥°¥ë¥ÈÂç¹¥¤¤Ê3ºÐ»ù¡£Èý¤òÈ¬¤Î»ú¤Ë¤·¤Æ¤Î¸ÀÆ°¤Ë7Ëü¤¤¤¤¤Í
¤Ð¤¦¤à@3y +0y(@miyafuji_baumu)¤µ¤ó¤Î3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤â¤¢¤¶¤È¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥èー¥°¥ë¥È¡£1¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤Ð¤¦¤à¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö¤â¤¦1¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡©
¤«¤ï¤¤¤¤Å¸³«¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¥èー¥°¥ë¥È¤ò2¤ÄÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢3ºÐ¤¬1¤Ä¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¿¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¥Þ¥Þ¤Î¤ä¤±¤É¡¢¤¨¤¨¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤¹¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ä¡×¤ÈÈý¤òÈ¬¤Î»ú¤Ë¤·¤Æ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¢¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿©¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Î¿Í¡¢»ÒÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿
¥èー¥°¥ë¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç1¤Ä¤òÁá¡¹¤Ë¿©¤Ù¤¿3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡£¤â¤¦1¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Ð¤¦¤à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤À¤±¤É¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÈá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤È¥èー¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤»×¤¤¡¢Î¾ÊýËÜÅö¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ò¤«¤¾Ã¤¹¿©Íß¡×¡Ö3ºÐ¤Î¸Â³¦¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Íß¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
É½¾ðË¤«¤Ç»ÒÌò¸þ¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡õ¤¢¤¶¤È¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µ»öºîÀ®: nao16
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë