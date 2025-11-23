¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¼Ì³Ú¤¬ÅÐ¾ì¡ª ²ÎËû¡¦ËÌºØ¡¦¼Ì³Ú¡Ä¡Ä£³¿Í¤ÎÅ·ºÍ³¨»Õ¤¬Êâ¤ó¤À¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡ÖÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¡×
ÄÕ½Å¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿²ÎËû
¡Ö¤â¤¦¡¢ÄÕ½Å¤È¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¡¢³¨»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ê±é¡¦À÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÈÇ¸µ¹Í¾Ú¤òÌ³¤á¤ëÃæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÎëÌÚ½Ó¹¬»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö²ÎËû¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÄÕ½Å¤Ë¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤éÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÄÕ½Å¹©Ë¼¤ÎÀìÂ°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¶¸²ÎËÜ¤ÎÁÞ³¨¤Ê¤É¤ÇÏÓ¤òËá¤«¤»¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨½ÐÈÇ¤ò»Ï¤á¤¿1791¡Ê´²À¯3¡ËÇ¯¤´¤í¡¢Èþ¿Í¤Î¶»Éô¤«¤é¾å¤òÉÁ¤¯¡ØÂç¼ó³¨¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»Ô°æ¤ÎÈþ½÷¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅö»þ»°Èþ¿Í¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÎËû¤Î³¨¤ÎÆÃÄ§¤Ï¿ð¡¹¤·¤¤½÷À¤òÃ°Ç°¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¤¬¥Ù¥¿¥Ù¥¿¼¹Ãå¤·¤¢¤¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÕ½Å¤¬²ÎËû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ì³Ú¤Î¤Û¤¦¤Ëµ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï²ÎËû¤òÆÈ¤êÎ©¤Á¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë
¡ÖÉâÀ¤³¨¤Î²«¶â´ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢ÄÕ²°¤«¤éÌ¾ºî¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ìÌö¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Î³¨»Õ¤¿¤Á¡½¡½²ÎËû¡¦ËÌºØ¡¦¼Ì³Ú¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¼êº¿50Æü¤Î·º¤Ë
²ÎËû¤ÏÄÕ½Å¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤â¡¢Â¾¤ÎÈÇ¸µ¤«¤éÈþ¿Í²è¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¡£Ãã²°¤ÎÌ¼¤äÍ·½÷¤Ê¤É¤Î¼Âºß¤ÎÈþ½÷¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¤È¤¤¤¦ËëÉÜ¤ÎÅýÀ©¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¡¢ÀÎÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»³±¸¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡½¡½¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢ÅöÂå¿ï°ì¤ÎÈþ¿Í²è²È¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1804Ç¯¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÈÈþ½÷¤¿¤Á¤òÉ÷»É¸ò¤¸¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¡Ø¼Âºß¤·¤¿¶áÀ¤¤Î¿ÍÊª¤òÉÁ¤¯¶ØÀ©¡Ù¤Ë¿¨¤ì¡¢¼êº¿50Æü¤Î·º¤Ë½è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´Ï«¤â¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤«¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎò»Ë¸¦µæ²È¤Î°æ¼ê·¦¹ä»á¡Ë
²ÎËû¤ÏÄÕ½Å¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëÂçÀ®¸ù¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤ëÉÔ¶ø¤ÊÈÕÇ¯¤È¤¤¤¦ÇÈßÑ¤ÎÀ¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¼¡¦±þ°Ù¤¬»Ù¤¨¤¿ËÌºØ¤ÎÈÕÇ¯
¤«¤¿¤ä¡¢·Ý¿Í¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬ÄÁÌ¯¤Ë±é¤¸¤ë¡¢³ë¾þËÌºØ¡Ê¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ë¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖËÌºØ¤Ï¾¡ÀîÇÉ¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢Ìò¼Ô³¨¤äÁÞ³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÕ½Å¤â¶¸²Î³¨ËÜ¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²ÎËû¤¬ÄÕ½Å¤Î»Ò»ô¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÌºØ¤ÏÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³°ÍÍ¤Î³¨»Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤òÉÁ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¾¸Í¤ÎÀ¤¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÇ¸µ¤È¡¢ËÌºØ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼«¤é¡Ö²è¶¸Ï·¿ÍÒÄ¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Û¤É¡¢²è¶È°ì¶Ú¡£¿¹ÍåËü¾Ý¤òÉÁ¤Â³¤±¡¢À¸³¶¤ÎºîÉÊÅÀ¿ô¤Ï3Ëü4000ÅÀ°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËëÉÜ¤ÎÃÆ°µ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤â°Õ¿Þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÊÑÌ¾¡Ê¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ï¼Â¤Ë30°Ê¾å¡£¡ÖÃ¤À¯¡×¡Ö°Ù°ì¡×¡ÖÍë¿Ì¡×¡¢½Õ²è¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¡ÖÅ´ËÀ¤Ì¤é¤Ì¤é¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³¨¤Ð¤«¤ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿ËÌºØ¤Ï¿©¤Ù¤«¤¹¤ä¤´¤ß¤òÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤º¡¢Éô²°¤Î±ø¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¤½¤Î²ó¿ô¤ÏÀ¸³¶¤Ç93²ó¤ËµÚ¤Ö¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÌºØ¤À¤¬¡¢ÊüÆ¢ÊÊ¤Î¤¢¤ëÂ¹¤Î¼Ú¶â¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤ÆÉÏº¤¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈÕÇ¯¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¡¦¤ª±É¡Ê±þ°Ù¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ®Ã£¼Ô¤ÊÌ¼¤¬Æ±µï¤·¤Æ¡¢³¨¤ÎÀ©ºî½õ¼ê¤È¤·¤Æ¤âËÌºØ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ·ëº§¤·¤¿Ì¼¤¬¤Ê¤¼½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¿ÆÉã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤Î¤«¤ÏµÏ¿¤«¤é¤Ï±®¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÆÉã¤Ç¤â³¨¤ÎÏÓ¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë
Ì¼¤ÈÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤òÁ÷¤ê¡¢90ºÐ¤ÇÅ·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬±þ°Ù¤ò±é¤¸¤ë±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¤À¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
ËÌºØ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¾ÍÎ¤Î±ó¶áË¡¤äÄ»â×Åª¤Ë¹â¤¤»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤ë¹©É×¤À¡£
¡ÖÅö»þ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÄ¹ºê¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂçÎÌ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹çÀ®´éÎÁ¡Ø¥Ù¥íÍõ¡Ù¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÉâÀ¤³¨¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù¤Ë¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÎËû¤¬Èþ¿Í²è°ì¶Ú¤Î·Ý½Ñ²È¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌºØ¤ÏÄ©Àï¼Ô¡Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¦¶È³¨»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ì³Ú¤Ï¿Í´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤³¨¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿³«Âó¼Ô¡Ê¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î°æ¼ê·¦»á¡Ë
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯11·î24Æü¹æ¤è¤ê
