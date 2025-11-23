ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤Ï¡¢Âç²ø²æ¤Î¸µ¡©¡ÖÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Áê¼ê¤Ï»ä¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡Äµ¤¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÊýË¡
¸þ¤³¤¦¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©😓
ÌÀÆü¤¢¤ë½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬
´´»ö¤ÎÊý¤«¤é¡¢
¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¥Þ¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¡Ê¢«»ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡£ÀÎ¡¢¿¦¾ì¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡£¡×
¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡»¡»¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ💦
º£¤Ï·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤Æ¤éµìÀ«Ê¹¤±¤Ð»×¤¤½Ð¤¹¡©´é¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¡©¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤Á¤ç¤Ã¤È¿´Åö¤¿¤ê¤â¤Ê¤¯¤Æ¡Ä
»×¤¤½Ð¤¹¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡£
¸þ¤³¤¦¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê～¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬
¤³¤Á¤é¤¬³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¤Í💦
¤É¤¦Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«😓😓
Ç¯Îð¤â¤¢¤Á¤é¤¬¾å¤Ê¤Î¤«²¼¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¡¢
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤¹¤È¤«¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·
Å¬Åö¤ËÏÃ¤¹¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹💦
»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¡¢¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©😓
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½Ð¤¯¤ï¤¹¾ìÌÌ¡£ÆÃ¤Ë·ëº§¤äÅ¾¿¦¤Ê¤É¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ëµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ´¤¯»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú
¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´´»ö¤ÎÊý¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë
´´»ö¤ÎÊý¤Ë¤â¤¦¾¯¤·Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«😳
ºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢´´»ö¤ÎÊý¤«¤é¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÀè¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÂÐºöË¡¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê
°§»¢¤È¤¿¤ï¤¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤»¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ê¤é»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Äº¢°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¤È¤«²ñÏÃ¤·¤Ä¤Ä»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹🤣
¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÇº¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Äº¢¤ª»Å»ö°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤É¼«Á³¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
